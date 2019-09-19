Пробуждение «Динамо»: вторая победа подряд и приятные тенденции

После удручающего по результату старта сезона (три поражения подряд) «зубры» пришли в себя и наконец-то пробудились. Хотя и в проигранных матчах не было ощущения безнадеги, как год назад. Вудкрофт, как и обещал, поставил атакующую агрессивную игру. «Динамо» много забивало, но много и пропускало. В среду в матче с «Амуром» динамовцы впервые сыграли на ноль в защите. Правда, в атаке на этот раз было туго - лишь в овертайме за три секунды (!) до финальной сирены Граньяни забросил единственную шайбу в матче и принес победу. Это уже третий голевой бросок защитника, столько же у Андрея Костицына, четыре - у финна Пулккинена.

- Мы провели не лучший матч в сезоне. Тем не менее мы одержали победу, и я горд ребятами. После матча в раздевалке я сказал, что хорошие команды находят способ победить даже тогда, когда они не показывают свою лучшую игру. Это мы и сделали сегодня. Соглашусь с Александром (Гулявцевым, главным тренером «Амура». - Авт.), мы тоже не реализовали свои шансы, которых, впрочем, было не так много. Мы будем готовиться к следующему матчу, поработаем над катанием и отношением к своей работе. Постараемся все наладить к субботнему матчу с «Йокеритом», - сказал Крэйг Вудкрофт.

В турнирной таблице в Западной конференции с шестью очками «зубры» делят 8 - 10-е место с «Локомотивом» и рижским «Динамо».

Большой фоторепортаж с матча «Динамо» - «Амура»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорус стал первой звездой в матче клубов НХЛ

Как ни крути, НХЛ остается сильнейшей лигой в мире. И глава федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, запуская новую программу развития детского хоккея, одну из целей на ближайшие 10 лет обрисовал так: в НХЛ должны играть 50 белорусов. Пока последним нашим полпредом в североамериканской лиге был Михаил Грабовский в сезоне 2016/2017. В этом году появилась надежда, что у нас снова будет за кем следить в НХЛ.

Летом 18-летнего нападающего Алексея Протаса «Вашингтон» задрафтовал под общим 91-м номером. В июле столичный клуб заключил с ним контракт на три года и общей суммой в 2,15 млн долларов. Звучит круто, но, чтобы попасть в основу, надо проявить себя на предсезонном сборе. Задача трудная, но Протас сделал хорошую заявку. Во вторник в первом спарринге против «Чикаго» его «Вашингтон» выиграл в овертайме - 4:3, а белорусский нападающий набрал больше всех очков: шайба и две голевые передачи, его признали первой звездой матча. Фанаты «Вашингтона» даже написали, что Протас - новая версия Уэйна Гретцки.

- Одна из самых серьезных игр в карьере. Это НХЛ - пусть и предсезонный матч! Я прочувствовал, что это другой уровень, - цитирует Протаса hockey.by. Нападающий рассказал, что поздравил Александра Овечкина с днем рождения и получил совет:

- А я просто подошел к нему между занятиями и поздравил с праздником. Он меня поблагодарил и сказал, что смотрел матч с «Чикаго». Говорит: «Молодчик, продолжай в том же духе». Дал простой и очень важный совет: «Работай - и все будет супер!»

Также в НХЛ на предсезонных сборах пробуют пробиться белорусы Егор Шарангович «Нью-Джерси», в «Филадельфии» Максим Сушко, в «Аризоне» Евгений Оксентюк, в «Торонто» Владимир Алистров.