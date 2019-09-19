Александр Лукашенко: Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти

В четверг президент провел совещание по вопросам работы экономики. Собрались обсудить этот год, проекты прогноза и направления денежно-кредитной политики на 2020 год. Но в начале совещания Александр Лукашенко эмоционально высказался насчет резонансного конфликта с учителем в гомельской школе №15. Напомним, 11 сентября учитель во время замены уроков выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, несколько раз приложила к нему руки. Одноклассники сняли это на видео, запись была опубликована на региональном портале «Сильные новости». Этого нет на кадрах видео, известно только со слов родителей других детей: мальчик якобы подставил подножку, когда учитель переносила парту.

После ЧП в школу приехали чиновники из облисполкома, родители четвероклашек, учительницу уволили. 18 сентября по устному распоряжению президента учителя восстановили на работе, зато… уволили директора школы. Досталось и чиновникам: предупреждения получили премьер-министр, глава Администрации президента, вице-премьер, ответственный за образование. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии.

- У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным, - обратился Александр Лукашенко к губернатору Гомельской области Геннадию Соловью, который был назначен на должность в конце июля. - Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то… В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял.

Фото: БелТА

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…БАРДАКЕ В ШКОЛЕ

«И было же сказано. Нет, одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег». «И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой (Наталья Кочанова, глава Администрации президента. - Ред.), которая идеологию ведет. Вот она, такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!»

…ВЫБОРАХ

«Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать (17 ноября в Беларуси выбирают депутатов парламента, в следующем году должны пройти выборы президента. - Ред.). Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных». «Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...» Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения». «И чтобы потом меня отдельные умники, Наталья Ивановна (Кочанова. - Ред.) не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом».

…ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ

Премьер-министр Сергей Румас проинформировал президента о том, что из семи утвержденных на 2019 год прогнозных показателей пока выполняются четыре.

«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет».

По итогам совещания Александр Лукашенко отправил пакет прогнозных документов на 2020 год на доработку.