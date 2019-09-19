Радио Unistar бесплатно подвезет зрителей концерта «Океан Ельзи» до метро

После концерта пять автобусов радио Unistar подвезут поклонников группы до станции метро «Немига». Проезд бесплатный.

Выступления группы «Океан Ельзи» всегда проходят с аншлагом. А это значит, что после концерта общественный транспорт, отправляющийся от «Минск-Арены» в центр города, будет переполнен. Чтобы поклонники группы могли добраться до метро быстро и комфортно, информационный партнер мероприятия, радио Unistar, направит дополнительные автобусы.

Первый автобус отправится от остановки городского транспорта у «Минск-Арены» сразу после окончания концерта. Все автобусы проследуют до станции метро «Немига» без остановок. В салоне будут звучать лучшие хиты группы «Океан Ельзи». Проезд будет бесплатным.