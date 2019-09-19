2019-09-19T17:31:57+03:00
Минск
КП Беларусь

Радио Unistar бесплатно подвезет зрителей концерта «Океан Ельзи» до метро

20 сентября в «Минск-Арене» выступит группа «Океан Ельзи»
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Выступления группы «Океан Ельзи» всегда проходят с аншлагом.Выступления группы «Океан Ельзи» всегда проходят с аншлагом.
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После концерта пять автобусов радио Unistar подвезут поклонников группы до станции метро «Немига». Проезд бесплатный.

Выступления группы «Океан Ельзи» всегда проходят с аншлагом. А это значит, что после концерта общественный транспорт, отправляющийся от «Минск-Арены» в центр города, будет переполнен. Чтобы поклонники группы могли добраться до метро быстро и комфортно, информационный партнер мероприятия, радио Unistar, направит дополнительные автобусы.

Первый автобус отправится от остановки городского транспорта у «Минск-Арены» сразу после окончания концерта. Все автобусы проследуют до станции метро «Немига» без остановок. В салоне будут звучать лучшие хиты группы «Океан Ельзи». Проезд будет бесплатным.

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