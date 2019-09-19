Лукашенко и президент УЕФА обсудили проведение в Минске матча Суперкубка

Словенец впервые приехал в нашу страну после того, как он в 2016 году возглавил УЕФА, а в феврале этого года был переизбран на новый срок. Днем Чеферин встретился с Александром Лукашенко, разговор зашел о проведении в Минске матча за Суперкубок УЕФА в 2022 году. Подобные игры открывают сезон в еврокубках, в них встречаются действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее белорусская сторона дважды подавала заявки, рассчитывая провести игру на стадионе «Динамо», но в УЕФА делали выбор в пользу других городов. В 2020 году должна начаться активная фаза строительства Национального футбольного стадиона на улице Ванеева. Арену, вмещающую 33 тысячи зрителей, безвозмездно обещают возвести китайские партнеры. Лукашенко заявил, что если УЕФА доверит, то в Беларуси сделают все возможное, чтобы матч за Суперкубок УЕФА прошел на самом высоком уровне.

- Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента, - цитирует Лукашенко БелТА. - Мы надеемся, что с избранием вас руководителем союза наши отношения, контакты гораздо увеличатся, и у нас будет полное взаимопонимание по всем вопросам. Хотя не могу пожаловаться и пенять на прошлые времена, что у нас были какие-то проблемы.

Белорусская федерация футбола (БФФ) в июне подала декларацию о заинтересованности провести матч за Суперкубок УЕФА, срок подачи официальной заявки заканчивается в конце октября. Решение о месте проведения игры примут весной 2020-го.

Позже Чеферин дипломатично сказал о шансах белорусской заявки:

- Вы способны организовывать самые серьезные мероприятия. Но сегодня не хотел бы рассуждать о каких-то конкретных событиях, потому что процесс выбора должен быть прозрачным и соответствовать всем стандартам. Кто будет лучше, тот и победит в гонке за право провести Суперкубок. Впрочем, Беларусь может организовывать любое мероприятие. Вы проводили и будете проводить их в будущем, а что конкретно - сейчас сложно сказать. Это будет некорректно с моей стороны.

Также он сообщил, что сотрудничество БФФ и УЕФА выйдет на новый уровень:

- Со стороны УЕФА есть эксперты, которые могут приехать и дать самую различную консультацию, способствовать развитию футбола в Беларуси. Главное: вы понимаете, что у нас нет палочки-выручалочки, развитие футбола - процесс пошаговый. Это подготовка тренерских и судейских кадров, игроков. Не так давно разговаривал с представителями двух крупных национальных федераций: одна из Европы, другая - нет. И они спрашивали, почему, мол, мы не сумели добиться успеха, тратя десятки миллионов и задействуя миллионы людей. Ответ простой: вы покупаете, а не развиваете молодых игроков. Самое важное - создавать школы и инвестировать в себя. Прекрасный пример - Голландия. Их сборная не попадала на топ-турниры, но там развивали свои школы, терпеливо ждали. Сейчас эта страна один из фаворитов в Европе. Одних денег недостаточно, нужна комплексная концепция и грамотный подход. Рад, что БФФ понимает, что именно делает.

Чеферин рассказал о новом еврокубковом турнире. Проект запускают в 2021 году.

- Командам из таких стран как Беларусь важно проводить как можно больше международных матчей. Если у вас существуют проблемы с квалификацией в групповой раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, новое состязание пойдет на пользу. Мы ни для кого не закрываем двери: в запланированный на 2021 год розыгрыш включатся 33 новые команды. Это будет не просто интересно, но и станет мощным импульсом, потому что малым странам непросто пробиться в два главных еврокубковых турнира. Требуется начинать с первых раундов с июля, да и должно повезти. Так что ваша успешность в третьем еврокубке в том числе будет влиять на рейтинг. Если он будет высоким, это облегчит участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.