Зина из «Аливарии» 20 сентября проверит ваш ментальный возраст в пяти ТЦ Минска

Зина подготовила для вас каверзные вопросы, по которым сможет наверняка определить ваш ментальный возраст. А кроме этого, вы окунётесь в мир хорошо знакомых вам вещей. Вспоминайте, во что играли, что смотрели, какую музыку слушали в 1990-х. Приходите проверить себя!

Участие в этом ретро-мероприятии не только развлечет вас и поможет хорошо провести время. Тем самым вы вместе с компанией «Аливария» внесете свой вклад в понимание важности потреблять алкоголь осознанно. Ведь Всемирный день ответственного потребления пива (Global Beer Responsibility Day, GBRD) посвящен именно этому.

Несовершеннолетние не должны покупать и употреблять алкоголь. Они должны занимать себя веселыми и интересными вещами, чтобы у них оставались приятные воспоминания о детстве, связанные с игрушками, развлечениями и беззаботностью. Зина и «Аливария» считают так же, поэтому и проводят культурологический тест, чтобы привлечь больше внимания к острой и важной проблеме.

Встретить Зину и пройти тест на ментальный возраст можно будет 20 сентября с 16:00 до 21:00. Выберите из списка ближайший к вам торговый центр. Найдите там промоутера ”Аливария”, который даст подсказку как встретиться с колоритной продавщицей из прошлого, и ответьте на ее каверзные вопросы. Тем, кто успешно докажет, что ему уже есть 18, наша продавщица подарит скидку на поездку на такси.

Таким образом каждый из вас сможет поддержать идею ответственного потребления пива и показать свою сознательность по отношению к запрету на употребление алкоголя до 18 лет.

Всемирный день ответственного потребления пива – это международная инициатива крупнейших пивоваренных компаний, которую отмечают ежегодно в 62 странах в середине сентября. Эта масштабная акция призвана привлечь внимание к культуре потребления. С 2015 года к акции присоединилась Беларусь, где культуру ответственного потребления пива помогает формировать пивоваренная компания «Аливария» совместно с сетью магазинов «Соседи».

Места проведения акции:

ТРЦ «Грин Сити» на ул. Притыцкого, 156

ТЦ «Корона Сити» на ул. Денисовская, 8

«Соседи» в ТЦ «Рига» на ул. Сурганова, 50

«Соседи» в ТЦ «Олл» на Долгиновском тракте, 178

ТЦ «Корона» в ТРЦ “Замок” на пр-т Победителей 65

Дата и время проведения: пятница, 20 сентября с 16:00 до 21:00

Вход свободный