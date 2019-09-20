«Люблю веселых, активных детей». Что говорит о себе учитель, из-за которой Лукашенко уволил шесть чиновников

В обществе продолжают кипеть страсти вокруг гомельской «учительницы с партой», которая высказалась матом в адрес ученика 4-го класса. Напомним, после видео в интернете Людмилу Четверткову уволили по статье, а вскоре на эту тему жестко высказался президент Беларуси, распорядился вернуть учительницу, а уволить сразу шесть чиновников с переводом на другую работу: начальника главного управления образования облисполкома, начальника управления образования горисполкома, замглавы администрации Новобелицкого района, начальника районного отдела образования, спорта и туризма, главного специалиста отдела образования и директора той самой школы №15...

Кроме того, строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Наталья Кочанова, вице-премьер Игорь Петришенко. А министр образования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии. Выговоры получили еще три гомельских чиновника.

Восстановленная на работе Людмила Ивановна пока не хочет общаться с прессой. «КП» поговорила о ней с детьми и родителями, а также нашла анкету учительницы, которую она оставляла в интернете. Вот что в ней написано:

- Родилась 15 апреля 1963 года. Учитель высшей категории. Лето провожу на даче. Люблю заниматься садоводством и цветоводством, увлекаюсь ландшафтным дизайном. Очень люблю природу в любое время года. Стать учителем мечтала с младшего школьного возраста. Люблю веселых, активных и любознательных детей. Регулярно совершаем поездки с детьми по культурно-историческим местам Беларуси.

Мнения в школе о Людмиле Ивановне разные. Например, один из отцов, который просил не называть его имя, рассказывал, что его сын, когда учился у Четвертковой, приходил домой с потрепанными ушами, синяком, жалуясь, что учительница грубо с ним обращается. А один из учеников, Вадим, сказал, что Людмила Ивановна ему нравится:

- Хорошо, понятно все объясняла. Она не была слишком строгой и не ругалась матом. А однажды меня к себе домой забирала, чтобы дополнительно позаниматься.

Родители просят построить новую школуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большинство же опрошенных родителей говорят, что корень проблемы - в перегруженности школы. Она находится на самом краю города, но недавно рядом построили огромный новый микрорайон, куда заселили молодые семьи. Другой же школы рядом нет.

- Если в классах по 32 ученика, как можно всех научить чему-то, поддерживать дисциплину? У любого психика не выдержит! - уверены родители.

После всего случившегося они надеются, что власти, все же, выделят деньги на новую школу в микрорайоне.