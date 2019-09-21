«Пробирались сквозь град и дождь». На концерт «Океана Ельзи» в Минске приехали поклонники из России

Группа «Океан Ельзи» не выступала в Минске два года, поэтому этот вечер пятницы 15 тысяч белорусов и гостей столицы стал особенным. Истинные поклонники заняли места в первом ряду фанзоны еще за два часа до начала концерта. Многие девушки пришли в вышиванках, волосы украсили веночками, в руках у преданных поклонниц - сине-желтые хризантемы. Несколько парней укрылись украинских флагом. Все ждали выхода на сцену музыкантов. Но, как это часто бывает, концерт «О.Е.» задерживали уже на 35 минут - большинство зрителей неспешно подтягивались в зал.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Славик, выходи! Москва здесь! - раздавалось из толпы.

- Пробирались сквозь град и дождь. Ехали быстро: за 8 часов долетели на машине до Минска. Думаем, тут ползала из России - к нам же «Океан Ельзи» не приезжает, - рассказали «Комсомолке» друзья Максим и Станислав.

- Добрый вечер, Минск! Як вы? Вставай, пий чай з молоком, - хриплый и чувственный вокал Святослава Вакарчука сразу настроил зал на нужную волну.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Какие мы счастливые, что вы нас пригласили в Минск! - продолжил фронтмен группы.

- А какие мы счастливые! - пищали от восторга девчонки.

После хита «Майже весна» Вакарчук исполнил пару свежих композиций. И рассказал, что скоро выйдет десятый альбом группы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- А зараз мы будемо скакать разом! - предупредил артист. И вся 15-тысячная «Арена» начала прыгать под «Вiдчуваю». Святослав Вакарчук искренне святился от счастья и поклонники отвечали ему взаимностью. Душевность, с которой выступает группа «О.Е.», не сыграть: неуемная энергия фронтмена окутывает теплотой каждого в зале - это настоящий коктейль из таланта, страсти, драйва и романтики.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Просто мені так хочеться, Бути там де і ти... так хочеться, - подпевал весь зал.

- Браво, Минск! - поблагодарил Вакарчук и продолжил. - Недавно случилось очень важное событие в нашей стране - в Украину вернулись политзаключенные. Мы хотим посвятить им эту песни. И спасибо за поддержку, Беларусь! Нам очень приятно!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Музыканты сыграли «Коли тобi важко». А потом Святослав ударился в ностальгию:

- Сейчас будет музыка нашей юности. Помню, это песню мы пели в 2000 году в маленьком клубе в Минске. Название заведения уже не помню, но было очень душевно.

И тут посыпались хиты: сначала «Ти казала», «Коко Шанель», «Стрiляй». Порадовал музыкант и своим традиционным горловым пением - это как завораживающая мантра от Вакарчука. А дальше Святослав посвятил трогательную песню «Мить» украинцам, которые воюют на Донбассе. В глазах артиста заблестели слезы - в зале плакали девушки.

Песню "Мить" артист пел с украинским флагом на плечах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Музыканты умело миксовали хиты, погружая слушателей в разные состояния. После чувственной «Мить» заиграла одна из самых драйвовых песен «О.Е.» «Без бою».

- Мы только разгоняемся! - поспешил сообщить публике Вакарчук. Концерт уже шел почти два часа. И не обманул - под хит из последнего альбома «Не йди» фронтмен разорвал на себе футболку. Это уже классика на концертах «О.Е.».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

У группы столько хитов за 25 лет существования, что, когда Вакарчук объявил о завершении концерта, никто не поверил…

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- Мы не слышали «На небi», «Вiдпусти»! Да много чего! - обсуждали поклонники. И «Минск-Арена» зашумела, захлопала и затопала. Музыканты еще два раза выходили на бис. И отпустили домой своих слушателей только ближе к полуночи. В этом вечер в минском автобусе по маршруту № 1 ехали поклонники «Океана Ельзи» из Минска, Барановичей, Гродно, Витебска, Москвы, Питера, Рязани.

- Москвичи встретили ребят из Питера в белорусском автобусе после концерта украинской группы, - знакомились ребята, смеясь и дыша друг другу в затылок в переполненном автобусе.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Святославу Вакарчуку подарили в Минске рушник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.