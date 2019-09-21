Фееричные 5:0. "Динамо" разгромило "Йокерит"

В очередном матча КХЛ "Динамо" принимало "Йокерит" из Хельсинки. Первый период прошел в равной борьбе, пусть хозяев и больше владели инициативой. Броски в створ: 10-8, время в атаке: 2:59 - 2:04.

А вот во втором периоде "зубр" спели гимн атаке: забросили три шайбы на любой вкус. Кирилл Готовец перехватил шайбу и мощно бросил верхом - 1:0. Тему Пулккинен расчехлил свою "пушку" и вогнал шайбу в ворота со звуком металлического звона. Андрей Костицын эффектно завершил контратаку дальний угол, ассистировал Шейн Принс, который минутой ранее не реализовал выход один на один (перекладина).

В начале третьего периода Никита Феоктистов сделал счёт 4:0. Довел дело до итоговых 5:0 Пулккинен. Завершающие две минуты матча зрители стоя приветствовали команду и скандировали "молодцы!"

В этом матче в КХЛ дебютировали 20- летний Владислав Еременко и 19-летний Илья Казьянин

Динамо Минск – Йокерит – 5:0 Шайбы: 1:0 – 26 Готовец () 2:0 – 31 Пулккинен (Дюков, Дерябин) 3:0 – 38 Костицын (Принс) 4:0 – 41 Феоктистов (Дюков, Китаров) 5:0 – 54 Пулккинен (Шор, Когалев)

Следующий матч "Динамо" проведет 24 сентября в Нижнем Новгороде с "Торпедо".

ХК "Динамо -ХК "Йокерит"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг ВудкрофтФото: Святослав ЗОРКИЙ