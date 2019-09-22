23 пары одновременно сыграли свадьбу на бульваре Пикассо в Минске

В субботу, 21 сентября в столичном квартале «Маяк Минска» на бульваре Пикассо, который находится напротив Национальной библиотеки, встретились сразу 23 влюбленные пары, чтобы обменяться кольцами и сказать друг другу «Да!». Это первый праздник такого рода в Беларуси, организовал масштабное торжество застройщик жилого комплекса - компания «Дана Холдингз».

Под аплодисменты влюбленные пары вышли на бульвар.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Невесты собирались в пространстве «Микеланджело» с самого утра: макияж и свадебные прически мастера им делали прямо здесь. А В 13:00 под аплодисменты влюбленные пары вышли на бульвар: женихи в строгих костюмах, невесты в нежных летящих платьях - каждая пара была бесподобна!

Счастливые молодожены.

Для того, чтобы обменяться кольцами и сказать самые важные слова, глядя друг другу в глаза, пары поднялись на подиум, украшенный белоснежными цветами. Глядя на то, как волнуются молодожены, как не сводят друг с друга глаз, кто-то из гостей праздника украдкой смахивал слезы радости.

Такой грандиозный праздник - результат работы большого количества людей: организаторов event-агентства Don’t Worry, партнеров - свадебного дома «Кураж», магазина мужской брендовой одежды и обуви «Пижон», отеля Crowne Plaza, Diamond Princess Casino, салона красоты «Мильфей», свадебного салона «Вилия». Программу «Свадебная феерия» вел известный ведущий Артем Астровлян.

Каждая пара была бесподобна!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мы строим жилье, где есть все для счастливой семейной жизни»

Одним из первых всех присутствующих поздравил Антон Анатольевич Кулак, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Первомайского района Минска.

- Реализация застройки жилого комплекса «Маяк Минска» практически подходит к концу. Мы видим, что получилось, - это компактный, уютный микрорайон, который развивается, в который пришли новые жители, создающие семьи. И очень приятно, что застройщик - компания «Дана Холдингз» - не только выполнила свою функцию в части застройки микрорайона, но и организовывает такие мероприятия, объединяющие как жителей комплекса, так и жителей района, города.

Председатель Совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич отметил, что семейные ценности имеют большое значение для компании.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель Совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич подчеркнул, что семейные ценности имеют огромное значение для компании.

- Мы строим жилье, где есть все для счастливой семейной жизни. А благодаря выгодным условиям наши квартиры доступны каждому. Сегодня впервые в Беларуси прошло знаменательное событие, когда в один день, в одно время, в городе Минске проведена регистрация брака одновременно более чем для 20 пар. Мы уверены, что этот праздник станет традиционным и что в следующем году влюбленных пар будет еще больше, включая представителей из других стран Европы и мира. Мы хотим, чтобы это торжество осталось в памяти всех его участников и стало началом их счастливой семейной истории. Нашим свадебным подарком!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Поддержать молодоженов в такой волнительный день пришли их друзья и родные, а посмотреть на праздник, больше похожий на сказку, вышли и жители жилого комплекса. Все они стали свидетелями первого трогательного танца молодоженов. 23 пары, танцующие в унисон - выглядит действительно впечатляюще! Подготовиться к празднику молодым парам помогал известный белорусский хореограф Роман Ковалев со своей командой.

- Какие они все красивые, как прекрасно танцуют. Такая свадьба точно запомнится на всю жизнь! - комментировали гости праздника.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Поздравить новоиспеченные семьи с важным праздником пришли малыши из детского хора Академии мюзикла «Ревю» Натальи Романовой. Их выступление растрогало собравшихся гостей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Конечно, не обошлось без самого романтичного ритуала на свадьбе - выпускания голубей. Десятки белоснежных птиц одновременно взмыли в небо как символ того, что созданные сегодня семьи будут так же красивы и неразлучны.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

После завершения свадебной церемонии и гости, и молодожены не спешили уходить, несмотря на начавшийся дождь: здесь были установлены яркие праздничные декорации, на фоне которых можно было сфотографироваться.

Уже решено, что такой праздник теперь будет проходить каждый год. Следующая грандиозная роспись на бульваре Пикассо пройдет в июне следующего года и соберет еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В завидном положении находятся жители этого микрорайона - за яркими впечатлениями и не приходится ездить на другой конец города: так, каждую летнюю субботу посетителей бульвара Пикассо ждали интересные активности. На очереди - большая праздничная программа к Новому году и Рождеству, а накануне Пасхи здесь пройдет специальный творческий конкурс для детей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

«Теперь бульвар Пикассо - наше памятное место»

После торжества молодожены с удовольствием поделились с нами своими впечатлениями.

Артур и Марта Синицины говорят, что свадьба, организованная в таком формате останется самым незабываемым праздником в их жизни.

- Мы невероятно счастливы! Столько людей, которые собрались здесь с одной целью - это очень здорово. Неважно, какая погода, она всегда переменчива - главное, какая погода в семье. Наши родные тоже здесь сегодня, все собрались нас поздравить. Мы недалеко живем, всегда приходим сюда прогуляться, выпить кофе - здесь очень красиво по вечерам, много людей, все отдыхают и с пользой проводят время, приятно на людей смотреть. А теперь это еще и наше памятное место.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Кольцами сегодня обменялись и интернациональные пары. Среди них - Анастасия и Ясер Шариф. Это очень символично, ведь «Дана Холдингз» - международная компания.

- Сегодня день рождения нашей семьи, который запомнится навсегда. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал, и организаторам! Это невероятно, такой праздник, мы к нему очень долго готовились. Решили поучаствовать, потому что это очень необычно и хорошая мотивация для остальных: жениться - это не так сложно, главное - это взаимопонимание, взаимоуважение. Все получилось очень классно просто нет слов.

Подарок на свадьбу - квартира в жилом комплексе «Маяк Минска»

А вот молодожены Артур и Анастасия Зарембовские место, где сказали друг другу «да», будут видеть каждый день, выходя из дома. Родители сделали им невероятный свадебный подарок, вручив ключи от квартиры в доме «Микеланджело» жилого комплекса «Маяк Минска». Сразу после церемонии ребята отправились знакомиться со своим жильем.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Просторная парковка, стильное лобби, бесшумные лифты - в доме все выполнено с вниманием к важным мелочам, которые и составляют основу комфорта.

Прогулявшись по своей квартире со свободной планировкой, молодожены отправились на террасу с видом на Национальную библиотеку! Супруги уже предвкушают, как здорово здесь будет пить кофе по утрам, а вечером встречать закат.

- Это очень неожиданный и безумно приятный подарок. А терраса - это очень большой сюрприз и огромная неожиданность. Тут очень хорошо диванчики будет поставить, может быть, маленький садик из вечнозеленых растений, чтобы всегда радовал нас, - планирует Анастасия.

Артур оценил все преимущества нового жилья.

- Мне нравится инфраструктура района. Мы планируем пополнение в семье, и мне нравится, что здесь есть и школа, и детский садик, и торговый центр. Подарок шикарный, конечно! А такого мероприятия, как торжественная роспись такого количества пар, никогда еще в Беларуси не было. И мне очень нравится, что «Дана Холдингз» постоянно проводит такие мероприятия в жилом комплексе «Маяк Минска», - выразил общее мнение Артур.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Квартиру со свободной планировкой и собственной террасой можно купить в рассрочку или кредит

Возможность купить недвижимость в красивейших домах жилого комплекса - «Микеланджело» и «Рафаэль», еще есть. Новоселов ждут просторное дизайнерское лобби, свободная планировка квартир, панорамное остекление, бесшумный скоростной лифт, удобная парковка. Особое предложение - квартиры с собственными террасами и полной внутренней отделкой!

«Маяк Минска» расположен рядом с главным проспектом столицы и станцией метро «Восток», прямо у Национальной библиотеки и парковой зоны Слепянской водной системы. Здесь есть суперсовременная школа, детские сады, кружки и студии, кафе и рестораны, а еще самый большой в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall, бизнес-центр класса А - Dana Center.

Здесь приятно проводить свободное время: в жилом комплексе есть уникальный мультимедийный фонтан «Дана Танец», красивейший пешеходный Бульвар Пикассо.

Приобрести жилые и коммерческие помещения комплекса «Маяк Минска» можно в рассрочку от застройщика на срок до 5 лет - без процентов и переплат. Можно воспользоваться партнерскими кредитными программами и получить кредит на 90% стоимости квартиры на срок до 20 лет, при этом в первый год процентная ставка составит только 5,49% годовых. А приобретая недвижимость за собственные средства, покупатель получает существенную скидку.

Покупку квартиры можно оформить буквально за один день - и выйти из офиса уже с договором на новую квартиру!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Телефоны:

7675, +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465

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Ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00.

Адрес: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».