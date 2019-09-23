2019-09-23T19:19:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Отец поменял маршрут»: при одиночном восхождении на Эльбрус погиб 61-летний альпинист из Минска

Сергей Н. штурмовал самую высокую (5642 м) вершину Европы и пошел отдельно от группы
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Эльбрус покоряют многие альпинисты, в том числе белорусыЭльбрус покоряют многие альпинисты, в том числе белорусыФото: Архив "КП"
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Тело погибшего белоруса нашли сегодня, 23 сентября, на склоне Эльбруса на высоте 4750 метров в разорванной и засыпанной снегом палатке.

- По-видимому, палатку разорвал ураганный ветер. Наверное, от холода он и окоченел, - говорит начальник отдела оперативных дежурных Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Али Уянаев. - Мужчина не был у нас зарегистрирован. Он приехал сюда с группой альпинистов, в которую входил и его сын. Вся группа хотела, чтобы он пошел с ними. Но он в одиночку пошел по северному склону. А основная группа благополучно совершила восхождение и спустилась. После того как они пришли сюда к нам в спасательный отряд и сказали, что он должен был выйти на связь 16 - 18 сентября, но так и не вышел, мы организовали поиск. В том числе делали облет на вертолете.

- С северной стороны вели поиск ребята из регионального поисково-спасательного отряда. Тело мужчины они нашли на третий день, - продолжает Али Уянаев. - Тело еще не спустили. Его доставят до определенной высоты, а оттуда его заберет вертолет.

В поисково-спасательном отряде говорят, что одному взбираться на Эльбрус через северный склон - это очень тяжело и опасно.

- Там же потерялся человек из Челябинска и один военный американец. Они тоже шли в одиночку. Мы их искали, но тела их до сих пор не найдены.

Как узнала «Комсомолка», погибшему минчанину 61 год, он пенсионер.

- Отец поменял маршрут, - рассказал «Комсомолке» Николай, сын погибшего минчанина. - Он опытный альпинист, в этих краях неоднократно бывал. Ему захотелось посмотреть на Эльбрус с другой стороны. Его все отговаривали. Но он человек такой, что если решил, значит сделает. Никого не слушает.

- Как он себя чувствовал перед восхождением?

- Великолепно.

- Говорят, что он, скорее всего, замерз.

- Это непогода. Был сильный ветер, большой снег.

- А почему он не зарегистрировался?

- Откровенно сказать, в этом весь он. Все надо делать поперек... Он обещал, что зарегистрируется. Говорил «да, да, да». А в итоге…

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