2019-09-20T11:06:46+03:00
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КП Беларусь

Сергей Шнуров вернул «Форт Боярд» на экраны

Смотрите премьеру на телеканале ВТВ по понедельникам в 18:00
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Фото: телеканал ВТВФото: телеканал ВТВ
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Шоумен и музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии культовой телеигры «Форт Боярд» на телеканале ВТВ. Съёмки шоу проходят во Франции. Известные актёры, музыканты, комики, ведущие и топовые блогеры окунутся в таинственный мир форта и преодолеют свои страхи, чтобы добраться до заветных сокровищ.

Фото: телеканал ВТВ

Фото: телеканал ВТВ

Сергей Шнуров, ведущий: «Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жёстким. Для меня эта игра — вызов.

Фото: телеканал ВТВ

Фото: телеканал ВТВ

Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями».

Фото: телеканал ВТВ

Фото: телеканал ВТВ

В обновлённом шоу встретятся десять тематических команд по пять звёздных участников в каждой. Среди них: Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алёна Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов.

Фото: телеканал ВТВ

Фото: телеканал ВТВ

На пути к сокровищам форта героев ожидают тяжёлые испытания, в которых они встретятся со змеями, пауками и скорпионами, взлетят с помощью катапульты, проверят лёгкие под водой, почувствуют себя космонавтами, попадут в тёмный лабиринт и, конечно, разгадают головоломки от старца Фуры. А помогут им в этом или помешают проводники Паспарту и Пасмюрай, повар Вилли, который готовит несъедобные деликатесы, тюремщик Мистер Бу и самая сильная женщина форта Леди Бу.

Фото: телеканал ВТВ

Фото: телеканал ВТВ

«ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

С 23 СЕНТЯБРЯ

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

18:00

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