Выходные 21-22 сентября в Минске: Бэнкси покажут через окно, а Андрусь Горват вернется дворником в Купаловский

- С 20 сентября по 8 октября проходит международный форум театрального искусства «Теарт», в рамках которого покажут десятки интересных спектаклей. Особенно насыщенными будут первые дни, 20 - 22 сентября: в программе 9 постановок. 25 сентября в 15.00 в культурном хабе «Ок16» можно будет обсудить, какой театр в Беларуси сегодня, поговорить о личности режиссера в современном театральном процессе, свободе творчества и перспективах. Подробная программа на сайте teart.by.

- 20 - 22 сентября в Минске пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena. Профессиональное и зрительское жюри из почти 5 тысяч конкурсных картин из 130 стран отобрало 28 фильмов. Среди прочих покажут фильм «Кожа» Гая Нэттива и Джейми Рея Ньюмана, который получил «Оскар». Это единственная возможность посмотреть короткометражку в минских кинотеатрах в этом году. На фестиваль приедут режиссеры из России, Украины, Германии и Испании. Все показы пройдут в VOKA cinema by Silver Screen (ул. П. Мстиславца, 11). Подробная программа - на сайте kinosmena.by.

- Осталась последняя возможность побывать на Дне культуры в Верхнем городе в этом сезоне. 28 сентября будем изучать традиции Китая. Не пугайтесь плохой погоды и помните, что следующая встреча только в 2020 году! Национальные танцы, песни, игры, кухня будут на пл. Свободы. Время - с 13.00 до 17.00.

- Первый в Беларуси театральный пикник пройдет 21 сентября. Купаловский театр необычно и очень ярко отметит начало 100-го сезона. Начнется все в 12.00 и продлится до позднего вечера. Гости смогут угоститься в street-буфете, сделать себе усы, как у молодого Купалы, прогуляться по театральному закулисью, получить приглашения на закрытые показы спектаклей и даже шанс выйти на сцену Купаловского. Гостям советуют захватить пледы. Кстати, владелец самого большого пледа получит приглашение на закрытые показы всех премьер в течение сезона! По скверу около театра будут гулять персонажи спектаклей в оригинальных костюмах. А следить за порядком будет экс-дворник Андрусь Горват. Тот самый, который пару лет назад уехал в деревню Прудок и написал книжку, за которой выстраивались очереди. Выступят музыкальная группа ili-ili - купаловцы Дмитрий Есеневич и Михаил Зуй и музыкант театрального оркестра Эрик Орлов-Шимкуса, Егор Забелов, Светлана Бень, группа «Кассиопея». Вход свободный.

- Еще есть возможность побывать на краткосрочной выставке картин Михея Носорогова. Михей называет технику, в которой работает, a la prima (за один присест), потому что для него важно зафиксировать настроение от процесса, пока он доставляет радость. 21 сентября в 19.00 пройдет концерт дуэта НоСоВаЛ (Носорогов и Валентиныч). Экспозицию можно посмотреть по 23 сентября с 12.00 до 21.00 в Культцентре «Корпус». Вход и на выставку, и на концерт свободный.

- Три дня в галерее Libra на Независимости, 37 можно будет увидеть работу самого знаменитого и таинственного анонима - британского художника стрит-арта Бэнкси. С 14.00 пятницы 20 сентября по 20.00 воскресенья 22-го работа Бэнкси будет выставлена… в окне. После такого перформанса откроется выставка «Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций». Подлинность работ Бэнкси организаторы выставки подтвердят его подписью и специальным сертификатом.