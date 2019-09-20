«Уволят, когда найдут новое место работы». Что происходит с чиновниками в Гомеле после распоряжения Лукашенко

Не утихают страсти вокруг скандала с видео учительницы из Гомеля. Напомним, после видео, где она с партой в руке кричит на четвероклассника и ругается матом, ее уволили, затем вмешался президент: учительницу восстановили, высокие чиновники получили выговоры, а директора той самой школы № 15 и представителей городской и районной власти - уволили с переводом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано 19 сентября.

По иронии судьбы, некоторые из уволенных чиновников – те самые, которые комментировали увольнение учительницы и директора… Итак, поименно: президент освободил от должности начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Сергея Порошина, начальника управления образования Гомельского горисполкома Людмилу Крилистенко, замглавы администрации Новобелицкого района Гомеля Елену Копу, начальника отдела образования, спорта и туризма администрации района Александра Деменчука и даже главного специалиста отдела Елену Шарамову.

«Комсомолка» выяснила, что сейчас происходит с уволенными чиновниками. В приемной школы № 15 нам сообщили, что директор Марина Черненко 20 сентября на работе, но находится на совещании и поговорить по телефону не может.

В Гомельском облисполкоме утром в пятницу, 20 сентября нам рассказали, что начальник главного управления образования Сергей Порошин - на встрече с министром образования Игорем Карпенко. А работа в управлении «идет в штатном режиме».

Начальника управления образования Гомельского горисполкома Людмилы Крилистенко, уволенной по приказу президента, также на рабочем месте не оказалось.

- Людмила Владимировна в отпуске с понедельника (с 16 сентября. –Авт.). У нее очередной, запланированный отпуск! Будет на работе 4 октября. Сейчас исполняет обязанности Елена Порошина, -рассказали в управление образования Гомельского горисполкома.

Мы дозвонились в отдел кадров администрации Новобелицкого района Гомеля, в которой, напомним, уволили сразу троих сотрудников разного уровня.

- Приказ об их увольнении пока оформлен не был. Вы же читали распоряжение (президента. – Авт.), там написано «с предоставлением места работы». Это не значит, что их всех нужно сегодня уволить! - - говорят специалисты. – Поэтому, чтобы человека уволить, ему нужно сначала предоставить место работы. на данный момент будет прорабатываться вопрос о переводе данных людей в другие какие-то организации, учреждения и т.д. После этого они будут уволены... Сколько на это потребуется времени, мы не знаем. Этот процесс требует определенного времени.

В отделе образования, спорта и туризма администрации района нам сказали, что Александр Деменчук сейчас находится в командировке, а главный специалист отдела Елена Шарамова – на плановом заседании в горисполкоме.