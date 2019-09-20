2019-09-20T23:22:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Оформляя автомобиль в лизинг, вы помогаете нуждающимся детям

«Райффайзен-Лизинг» и ЮНИСЕФ подписали Меморандум о взаимопонимании
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Гендиректор «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер и председатель правления «Приорбанка» Сергей Костюченко.Гендиректор «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер и председатель правления «Приорбанка» Сергей Костюченко.
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«Райффайзен-Лизинг» (это дочерняя структура «Приорбанка») и Международный детский фонд ООН ЮНИСЕФ подписали меморандум, который закрепил усилия двух организаций в области защиты и продвижения прав белорусских детей с ограниченными возможностями воспитываться в биологических семьях. Теперь часть средств от лизингового проекта Car4You.by будет идти на поддержку программы «Семья каждому ребенку».

Лизинговая компания в сентябре запустила новый проект - Car4You.by, предлагающий огромный выбор новых автомобилей в лизинг. Часть прибыли от этого проекта «Райффайзен-Лизинг» будет перечислять на счет белорусского подразделения ЮНИСЕФ. Эти деньги будут идти на поддержку нуждающихся детей - таких сегодня в Беларуси более девяти тысяч.

На церемонии также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер и председатель правления «Приорбанк» ОАО Сергей Костюченко.

Меморандум подписали гендиректор «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

Меморандум подписали гендиректор «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

- Группа «Райффайзен» очень высоко ценит деятельность ЮНИСЕФ в Беларуси, - рассказал генеральный директор «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий. - Мы, как дочерняя структура, наравне с «Приорбанком» также хотим поддержать деятельность международной организации и надеемся, что наше партнерство будет длиться годы. Для нас большая честь заключить Меморандум о взаимопонимании с такой авторитетной организацией, как ЮНИСЕФ.

- Теперь у нас два совместных проекта с группой «Райффайзен», - рассказал представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. - Это прекрасный пример того, как бизнес может системно работать для помощи детям в рамках своей корпоративной социальной ответственности. Нам приятно принять в свою команду нового партнера в лице «Райффайзен-Лизинг». Вместе мы будем делать все возможное, чтобы более девяти тысяч детей, которые находятся в различных специализированных учреждениях, жили и воспитывались в семейном окружении.

Необычный урок финансовой грамотности провели сотрудники «Приорбанка» для детей из Копыльского района.

Необычный урок финансовой грамотности провели сотрудники «Приорбанка» для детей из Копыльского района.

Школьникам из сельской местности показали, как работает столичный банк

ЮНИСЕФ - это детский фонд, поэтому в рамках организации подписания меморандума было принято решение пригласить на своего рода урок финансовой грамотности 15 школьников из двух хозяйств Копыльского района - Лакнея и Грозово. Экскурсия прошла по офисам «Райффайзен-Лизинга» и Приорбанка.

Дети попробовали поработать кассирами «Приорбанка».

Дети попробовали поработать кассирами «Приорбанка».

Для ребят было подготовлено интерактивное мероприятие с погружением в профессию банковского работника, в ходе которой дети могли временно побыть сотрудниками кассы, узнали о принципах обслуживания клиентов, увидели, как устроен банкомат изнутри, попробовали поработать со счетными машинами, используемыми при денежных операциях, и побывали в хранилище банка. Ребятам рассказали, почему нельзя подделывать деньги или публиковать данные своих банковских карт в социальных сетях.

Дети убедились, что в банкомате никто не сидит – деньги считает и выдает специальный механизм.

Дети убедились, что в банкомате никто не сидит – деньги считает и выдает специальный механизм.

Помимо финансовой грамотности в качестве одной из обучающих целей мероприятия организаторы также показали многообразие профессий и возможностей внутри банковской сферы.

По окончании экскурсии школьников ждали увлекательные поездки на автомобилях Car4You. Ребят разбили на группы. За каждой группой были закреплены автомобили Car4You и экскурсоводы, после чего школьники отправились в короткое путешествие по Минску. В качестве экскурсоводов выступили представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) доктор Рашед Мустафа Сарвар, генеральный директор СООО «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий, чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер и директор радио «Юнистар» Анастасия Шатило, которые показали ребятам свои любимые места в городе.

«Приорбанк» уже не первый раз сотрудничает с фондом ЮНИСЕФ.

«Приорбанк» уже не первый раз сотрудничает с фондом ЮНИСЕФ.

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