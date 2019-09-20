Оформляя автомобиль в лизинг, вы помогаете нуждающимся детям

«Райффайзен-Лизинг» (это дочерняя структура «Приорбанка») и Международный детский фонд ООН ЮНИСЕФ подписали меморандум, который закрепил усилия двух организаций в области защиты и продвижения прав белорусских детей с ограниченными возможностями воспитываться в биологических семьях. Теперь часть средств от лизингового проекта Car4You.by будет идти на поддержку программы «Семья каждому ребенку».

Лизинговая компания в сентябре запустила новый проект - Car4You.by, предлагающий огромный выбор новых автомобилей в лизинг. Часть прибыли от этого проекта «Райффайзен-Лизинг» будет перечислять на счет белорусского подразделения ЮНИСЕФ. Эти деньги будут идти на поддержку нуждающихся детей - таких сегодня в Беларуси более девяти тысяч.

На церемонии также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер и председатель правления «Приорбанк» ОАО Сергей Костюченко.

Меморандум подписали гендиректор «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

- Группа «Райффайзен» очень высоко ценит деятельность ЮНИСЕФ в Беларуси, - рассказал генеральный директор «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий. - Мы, как дочерняя структура, наравне с «Приорбанком» также хотим поддержать деятельность международной организации и надеемся, что наше партнерство будет длиться годы. Для нас большая честь заключить Меморандум о взаимопонимании с такой авторитетной организацией, как ЮНИСЕФ.

- Теперь у нас два совместных проекта с группой «Райффайзен», - рассказал представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. - Это прекрасный пример того, как бизнес может системно работать для помощи детям в рамках своей корпоративной социальной ответственности. Нам приятно принять в свою команду нового партнера в лице «Райффайзен-Лизинг». Вместе мы будем делать все возможное, чтобы более девяти тысяч детей, которые находятся в различных специализированных учреждениях, жили и воспитывались в семейном окружении.

Необычный урок финансовой грамотности провели сотрудники «Приорбанка» для детей из Копыльского района.

Школьникам из сельской местности показали, как работает столичный банк

ЮНИСЕФ - это детский фонд, поэтому в рамках организации подписания меморандума было принято решение пригласить на своего рода урок финансовой грамотности 15 школьников из двух хозяйств Копыльского района - Лакнея и Грозово. Экскурсия прошла по офисам «Райффайзен-Лизинга» и Приорбанка.

Дети попробовали поработать кассирами «Приорбанка».

Для ребят было подготовлено интерактивное мероприятие с погружением в профессию банковского работника, в ходе которой дети могли временно побыть сотрудниками кассы, узнали о принципах обслуживания клиентов, увидели, как устроен банкомат изнутри, попробовали поработать со счетными машинами, используемыми при денежных операциях, и побывали в хранилище банка. Ребятам рассказали, почему нельзя подделывать деньги или публиковать данные своих банковских карт в социальных сетях.

Дети убедились, что в банкомате никто не сидит – деньги считает и выдает специальный механизм.

Помимо финансовой грамотности в качестве одной из обучающих целей мероприятия организаторы также показали многообразие профессий и возможностей внутри банковской сферы.

По окончании экскурсии школьников ждали увлекательные поездки на автомобилях Car4You. Ребят разбили на группы. За каждой группой были закреплены автомобили Car4You и экскурсоводы, после чего школьники отправились в короткое путешествие по Минску. В качестве экскурсоводов выступили представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) доктор Рашед Мустафа Сарвар, генеральный директор СООО «Райффайзен-Лизинг» Максим Лисицкий, чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер и директор радио «Юнистар» Анастасия Шатило, которые показали ребятам свои любимые места в городе.