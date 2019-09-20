2019-09-20T16:37:14+03:00
Минск
КП Беларусь

В одном из окон Минска можно увидеть настоящую работу Бэнкси

В галерее Libra прошла акция «Бэнкси в окне»: три дня работа самого загадочного художника стрит-арта будет на всеобщем обозрении. А потом откроет двери и сама выставка «Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций» [фото]
Святослав ЗОРКИЙ
Поделиться:
В выставочном зале LIBRA прошла акция "Бэнкси в окне"В выставочном зале LIBRA прошла акция "Бэнкси в окне"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа английского художника стрит-арта выставлена на всеобщее обозрение три дня до 20:00 20 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа английского художника стрит-арта выставлена на всеобщее обозрение три дня до 20:00 20 сентябряФото: Святослав ЗОРКИЙ

Бэнкси один из самых загадочных художников Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бэнкси один из самых загадочных художниковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто-то считает работы Бэнкси вандализмом, кто-то характеризует его "гением современности" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто-то считает работы Бэнкси вандализмом, кто-то характеризует его "гением современности"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До сих пор неизвестно, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До сих пор неизвестно, кто скрывается за псевдонимом БэнксиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Работу может увидеть каждый желающий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работу может увидеть каждый желающийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Бэнкси в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бэнкси в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Организаторы акции утверждают, что подлинность работы подтверждена сертификатом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Организаторы акции утверждают, что подлинность работы подтверждена сертификатомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа носит название «Turf War» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа носит название «Turf War»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытие прохожие останавливались, чтобы сфотографировать работу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытие прохожие останавливались, чтобы сфотографировать работуФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Turf War". Бэнски. Минск, 2019 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Turf War". Бэнски. Минск, 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Ляховичском районе две машины столкнулись лоб в лоб
Сегодня станет известно, кто представит Беларусь на детском "Евровидении-2019"
Розыск 15-летней девочки продолжается
Женщина инсценировала свое исчезновение
Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС
Лукашенко: "Избирательную кампанию проведем спокойно. Страну раскачивать нельзя"
Подготовлен проект решения о шенгене по 35 евро для белорусов
Лукашенко потребовал оптимизировать количество льнозаводов в Витебской области
В Минске при строительстве третьей линии метро упал автокран
Ввод в эксплуатацию экс-Кемпински перенесли на 2022 год
Двухлетняя девочка в Калинковичах заблокировалась в машине
«Электроплитка, тарелки, носки, банка тушенки»: в Минске знакомая обокрала пожилую подругу
В Барановичах прокладывали канализацию и нашли артиллерийский ствол со снарядом