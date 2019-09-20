В одном из окон Минска можно увидеть настоящую работу Бэнкси
Работа английского художника стрит-арта выставлена на всеобщее обозрение три дня до 20:00 20 сентябряФото: Святослав ЗОРКИЙ
Бэнкси один из самых загадочных художниковФото: Святослав ЗОРКИЙ
Кто-то считает работы Бэнкси вандализмом, кто-то характеризует его "гением современности"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
До сих пор неизвестно, кто скрывается за псевдонимом БэнксиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Работу может увидеть каждый желающийФото: Святослав ЗОРКИЙ
Бэнкси в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Организаторы акции утверждают, что подлинность работы подтверждена сертификатомФото: Святослав ЗОРКИЙ
Работа носит название «Turf War»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На открытие прохожие останавливались, чтобы сфотографировать работуФото: Святослав ЗОРКИЙ
"Turf War". Бэнски. Минск, 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ