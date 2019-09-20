«Продал машину в России». Чаще всего белорусы привозят фальшивые деньги из-за границы

Не пытайтесь расплатиться подделкой - 100% получите проблемы

Основная масса поддельных денег в страну попадает из-за рубежа, сообщает МВД Беларуси. Чаще всего их привозят обычные люди, которые не знают, что за границей стали жертвами фальшивомонетчиков. Один из последних случаев - в пинском банке иностранец хотел разменять 1 тысячу российских рублей. У кассира банкнота вызвала сомнение в подлинности, та вызвала милицию. Мужчину задержали и допросили. Оказалось, несколько лет назад он продал машину в России и даже не подозревал, что с ним расплатились фальшивками. Не повезло и жительнице Чечерска, которая после отдыха на море в Затоке (Украина) решила обменять оставшиеся 5 тысяч российских рублей. Деньги тоже оказались фальшивыми.

- Около 60% подделок к нам поступает из России, остальные - из Украины, Польши, Литвы и других европейских стран, - отмечают в министерстве.

Что делать, если в кошельке вы нашли подделку? Если вы не сами ее сделали - волноваться не о чем. Главное - не пытайтесь сходить с ней в магазин.

- При сомнении в подлинности банкноты стоит обратиться в банк или милицию. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее путем покупки товаров или оплаты услуг. Это в 100% случаев обернется проблемами. Если вы рассчитались такой купюрой и при расчетах была выявлена подделка, прибывшим сотрудникам милиции расскажите все как есть: вспомните, как вы могли получить сомнительную купюру, у кого обменивали деньги, где покупали валюту. Если вы не причастны к сбыту фальшивой валюты, волноваться не о чем, - заверяют в МВД.

Белорусские рубли печатают на принтере

Делают ли поддельные деньги в Беларуси? Как сообщает Нацбанк, это происходит редко и обычно самым допотопным методом - с помощью принтера. Качественных подделок наших купюр специалисты не видели.

- Подделки, которые мы выявляем в Беларуси, обычно носят кустарный характер. Их печатают с помощью принтера и ксерокопирования. Мы каждый год обнаруживаем практически одинаковое количество поддельных банкнот и увеличения не ожидаем, - говорит начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко.

Доллары для фальшивомонетчиков - более интересная валюта: работают с ней уже долго, потому подделки попадаются куда сложнее. Часто их делают из подлинных долларов, на которых увеличивают номинал, «пририсовывая» пару нулей. В этом году в Беларуси обнаружили даже 4 банкноты по 100 долларов, которые относятся к суперподделкам - распознать их сложно даже с помощью спецоборудования. По разным версиям, их в больших количествах изготавливают в Ираке, Ливане или Северной Корее.

По статистике за первый квартал 2019 года, в Беларуси обнаружили 207 поддельных банкнот и 2 монеты номиналом 2 евро. В половине случаев фальшивые деньги находили в Минске, но кроме столицы - еще в 30 населенных пунктах.

Что интересно, с этого года подделки евро участились почти на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года! С номиналом купюр фальшивомонетчики тоже не мелочатся, самая популярная подделка - 500 евро (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»). В шесть раз увеличилось количество фальшивых белорусских рублей, хотя по цифрам это всего 12 купюр.

Кассиры тоже иногда ошибаются - целых 14 поддельных банкнот выявили только при повторном пересчете в банке.

СОВЕТ

Как максимально обезопасить себя от подделок в отпуске?

- Менять валюту лучше в банке, а не в мелких обменниках или у местных;

- Проверяйте купюры на месте;

- Не разменивайте мелкие купюры на более крупные на рынках и в мелких магазинчиках;

- Отдавайте предпочтение безналичному расчету.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ