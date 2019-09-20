Смотрите, какая красавица! Перед защитой титула в Китае Арина Соболенко снялась в эффектной фотосесиии
В китайском Ухане стартует турнир WTA категории Premier 5 (призовой фонд 2,828 млн долларов). В прошлом году его выиграла Арина Соболенко и заработала полмиллиона долларов.
К защите титула Арина подготовилась серьезно. А еще приобщилась к культуре Китая и приняла участие в эффектной фотосессии, где предстала в традиционных костюмах.
Идеальные декорации и композиция для тату Арины. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Кажется, Арины была бы хороша и в боевых искусствах. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Арина Соболенко управляется и с мячами, и с мечами. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Главное - гармония. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
И традиционные костюмы. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Соболенко на турнире посеяна под 9-м номером, в матче первого круга она встретится… с белоруской Александрой Саснович. Что-то в последнее время наши теннисистки стали часто пересекаться на турнирах.
Белорусский финал на US Open: Соболенко обыграла Азаренко и выиграла 370 тысяч долларов
Соболенко после победы на US Open - Турсунову: «Подходи ближе, не бойся меня»
Матчи основной сетки стартуют в воскресенье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арина Соболенко: чемпионка, красавица и любительница Инстаграма
Смотрите, как хороша Арина Соболенко не только на теннисном корте [фото]
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»