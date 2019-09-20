Смотрите, какая красавица! Перед защитой титула в Китае Арина Соболенко снялась в эффектной фотосесиии

В китайском Ухане стартует турнир WTA категории Premier 5 (призовой фонд 2,828 млн долларов). В прошлом году его выиграла Арина Соболенко и заработала полмиллиона долларов.

К защите титула Арина подготовилась серьезно. А еще приобщилась к культуре Китая и приняла участие в эффектной фотосессии, где предстала в традиционных костюмах.

Идеальные декорации и композиция для тату Арины. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Кажется, Арины была бы хороша и в боевых искусствах. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко управляется и с мячами, и с мечами. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Главное - гармония. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

И традиционные костюмы. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Соболенко на турнире посеяна под 9-м номером, в матче первого круга она встретится… с белоруской Александрой Саснович. Что-то в последнее время наши теннисистки стали часто пересекаться на турнирах.

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Матчи основной сетки стартуют в воскресенье.

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