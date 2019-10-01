Не ждите, пока она созреет! Пять причин, почему катаракту стоит лечить как можно раньше

Они как правило обращаются к врачам с уже зрелой катарактой, а после операции по замене хрусталика жалеют, что не сделали этого раньше. Почему не надо ждать, пока катаракта созреет? В этом мы разбирались с Игорем Пашкиным, врачом-офтальмологом, хирургом высшей категории, заведующим хирургическим отделением Центра микрохирургии глаза VOKA. И нашли как минимум пять причин, почему лечить эту глазную болезнь надо как можно раньше.

1. Чем моложе катаракта, тем точнее прогноз лечения

- То, как человек будет видеть после операции, зависит от точности измерений многих параметров глаза. А зрелая катаракта усложняет эти измерения. Она не дает возможности заглянуть на глазное дно и рассчитать параметры хрусталика с абсолютной точностью, от которой зависит качество зрения. Исследование длины глаза - один из сложнейших параметров при расчете оптической силы хрусталика - невозможно сделать точным из-за помутнения хрусталика. Сегодня длину глаза измеряют с помощью лазера, а он через зрелую катаракту не проходит. Приходится использовать ультразвук, а это шаг назад и уже не настолько точный метод. Зрелая катаракта - это уравнение со многими неизвестными. Решая его, не всегда получается тот результат, который хотели.

Сейчас все больше ставится мультифокальных хрусталиков, которые позволяют хорошо видеть и вдаль, и вблизи. Но такой хрусталик - особенно сложная и чувствительная к различным отклонениям от нормы оптика. Поэтому, чтобы такой хрусталик был правильно подобран и хорошо работал, надо с идеальной точностью измерить все параметры глаза.

2. Зрелая катаракта ухудшает диагностику

- Катаракта на ранней стадии позволяет увидеть глазное дно, зрительный нерв, центральную область сетчатки, провести детальный осмотр сетчатки, который покажет, нет ли там подводных камней, - рассказал Игорь Пашкин. - Зрелая катаракта лишает нас этой возможности. И уже во время операции, после того как удален мутный хрусталик, перед хирургами вдруг открываются сюрпризы, которые требуют дополнительных операций. Это может быть дистрофия, заболевания, связанные с изменением стекловидного тела, сетчатка, и другие. В таких случаях сначала удаляем катаракту, а потом лечим еще заболевания, которые можно увидеть, только хорошо рассмотрев глазное дно.

3. На ранней стадии катаракты риск осложнений после операции сводится к минимуму

- Еще один фактор, который влияет на предсказуемость операции - состояние тех тоненьких волокон-связок, на которых держится хрусталик. Чем более зрелая катаракта, тем слабее эти связки. Если катаракта уже в запущенной стадии и связки разорваны, иногда требуется подшивание хрусталика, чтобы его надежно закрепить. Подшивание - не такая уж большая проблема для профессионального хирурга. Но это и удлинение самой операции, и уменьшение предсказуемости в плане остроты зрения.

Это как лечение зубов: маленькая дырочка в зубе, которую лечат за считаные минуты, и пульпит - более глубокое воспаление, которое требует более длительного лечения. Чтобы этого не случилось, надо хотя бы раз в полгода приходить на осмотр к стоматологу. То же и с офтальмологом! Если нет особых проблем со зрением, все равно раз в год надо показаться. Возможно, есть первые признаки катаракты, на которые сам не обратишь внимания.

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4. Зрелая катаракта требует более длительной послеоперационной реабилитации

- Если делать операцию на начальной стадии катаракты, послеоперационное наблюдение сведено к минимуму - до 1 - 2 дней. И период реабилитации значительно меньше. Для сравнения. На начальной стадии катаракты, когда все хорошо видно, хрусталик быстро заменили, отпустили пациента довольного, он получил хорошую остроту зрения и уже назавтра может читать и видеть вдаль (если мультифокальный хрусталик). И катаракта запущенная - это довольно длительное наблюдение после операции, более длительное восстановление зрительных функций.

5. Чем раньше заменили хрусталик - тем больше проживете с хорошим зрением

- К счастью, процент зрелых катаракт сейчас в разы меньше, чем было 20 лет назад, - отмечает Игорь Пашкин. - Люди стали более сознательными, и сейчас мало таких ситуаций, когда внуки приводят за руки почти слепую бабушку, которая без посторонней помощи передвигаться не может.

Начальная стадия катаракты иногда не проявляется клинически. Пациенты не жалуются на зрение, хотя врач на осмотре увидит небольшие помутнения. Но если происходит даже небольшое снижение зрения, человек теряет до 20 - 30% своей работоспособности. Раз уж можно ее восстановить, то лучше это сделать на начальной стадии и прожить всю жизнь с хорошим зрением.

КСТАТИ

Когда связки рвутся, надо срочно менять хрусталик, чтобы потом не ловить его на дне глаза

При некоторых анатомических особенностях операцию по удалению катаракты просто необходимо делать как можно раньше: слабый связочный аппарат хрусталика, короткие или длинные глаза.

- Если связки ослабевают и рвутся раньше, чем катаракта созревает, то оперировать нужно как можно раньше, потому что на начальных стадиях порванные связки еще не так сильно препятствуют хирургии, - комментирует Игорь Пашкин. - Чтобы это было понятнее, я иногда пациентам объясняю это так: представьте, что тяжелый мешок висит на тонких шелковых ниточках, половина из которых уже оборвалась. Мешок висит, раскачивается, и при каждом движении их рвется все больше. Чтобы сохранить эти ниточки хотя бы частично, надо разрезать мешок, высыпать его содержимое. Примерно так и с хрусталиком: вместо тяжелого помутневшего надо вставить тоненький прозрачный, который намного легче и позволяет сохранить эти нити-связки на более длительный срок.

Даже при отсутствии катаракты люди иногда меняют хрусталик просто для того, чтобы избавиться от надоевших очков.

СЛОВАРЬ «КП»

Катаракта - это полное или частичное помутнение хрусталика глаза, расположенного внутри глазного яблока. Изначально он прозрачный и выполняет роль линзы, которая преломляет световые лучи и пропускает их к сетчатке. Теряя прозрачность, он перестает пропускать свет, в связи с чем зрение ухудшается и может быть потеряно. Самая распространенная катаракта - возрастная. По статистике ВОЗ, в 70 - 80% случаев она встречается у людей старше 70 лет. Но причиной катаракты могут быть и травмы, и радиационное облучение. Встречается и врожденная катаракта у новорожденных.