Выбор сделан: на детское «Евровидение» в Польшу от Беларуси поедет Елизавета Мисникова

Завершились выступления всех финалистов национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019. И в этот раз не обошлось без интриги.

Ведущими нацотбора детского “Евровидения» на этот раз были Хелена Мерааи и Андрей Макаенок, которые постоянно подшучивали друг над другом прописанными в сценарии шутками.

Ведущие церемонии Хелена Мерааи и Андрей Макаенок.

В этом году все 10 участников финала – девочки, либо герлз-бенды. Такой вот девишник. Есть среди них настоящие рекордсмены, как Мария Жилина – она штурмовала нацотбор уже четыре раза. Еще одна примечательная девочка - Ксения Галецкая, в этом году получила Гран-при детского конкурса на «Славянском базаре». В плотные ряды минчанок вклинились брестчанка София Рустамова и могилевчанка Арина Пехтерева.

Итоги голосования зрителей.

По результатам зрительского голосования первое место завоевала 12-летняя Мария Ермакова с песней Vetra. Однако жюри смешало карты - и в результате победила 14-летняя Елизавета Мисникова. Теперь ей предстоит представлять страну на детском «Евровидении-2019» 24 ноября в Гливице.

Итоговая таблица

Интересно, что в этом году зрительское голосование проходило по системе «один звонок - один голос», что существенно усложнило задачу для любителей организовать голосование.

Елизавете Мисниковой 14 лет.

Напомним, Беларусь участвует в конкурсе песни с самого момента основания - с 2003 года. У нас были две победы - в 2005 конкурс выиграла Ксения Ситник, а в 2007 году - Алексей Жигалкович. Дважды Беларусь становилась хозяйкой детского конкурса, в том числе и в прошлом году. Тогда на сцене «Минск-Арены» соревновались артисты из 20 стран.