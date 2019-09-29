Отдых в Беловежской пуще: разминуться с кабанами, отужинать дичью и промчаться на велосипеде

Обычно белорусы приезжают в Беловежскую пущу на несколько часов с экскурсией, в которой все галопом по Европам: вольеры с зубрами, поместье Деда Мороза, лавка с сувенирами, шашлык из дичи и сто грамм «пущанской», если позволяет возраст и здоровье.

Меня такое знакомство не устраивало. Все-таки здесь не просто заповедник, а первобытный реликтовый лес с уникальным миром, особой энергетикой. Это надо прочувствовать. И не за пару часов. Поэтому если ехать, то с ночевкой.

Сделано! Поездом из Минска до Бреста добираюсь за 4 часа, а оттуда уже в компании с подругой еще примерно за час - до деревни Каменюки, за которой начинается и Пуща. Здесь же мы остановились в гостинице, заказанной заранее.

Ужин лучше начинать пораньше, а велосипеды выгоднее привозить с собой

Для приехавших вечером в Каменюки основное развлечение - ужин. В пешей доступности есть пару кафе и ресторан. В меню из эксклюзива - колбаски и бифштекс из дичи, маринованные лисички и настоящий самогон, который здесь делают легально. Цены приемлемые (см. «ЧТО ПОЧЕМ»), готовят вкусно. Жаль, что кафе закрываются рано - одно в 21.00, другое и вовсе в 19.00. Зато мы выспались и были готовы к путешествию уже в 8 утра.

В меню много блюд из пущанских продуктов - и грибы, и колбаски с шашлыками, и напитки.Фото: Раиса ЮДИНА

Лучший способ начать знакомство с Пущей - прокатиться по пущанским дорогам на велосипеде. То-то с утра в субботу сюда все едут и едут автомобили с велосипедами на багажнике. Мы же, как и прочие безлошадные, берем велики напрокат. Цена зависит от продолжительности маршрутов по времени (см. ЧТО ПОЧЕМ). Кстати, тем, кто путешествует по пуще на своем велосипеде, надо тоже платить. Бесплатно гулять можно только пешком.

В выигрыше те, кто приезжает на своих машинах со своими велосипедами. Уедешь и приедешь, когда хочешь и на прокате сэкономишь.Фото: Раиса ЮДИНА

Проезжаем мимо болот, дубрав, пограничной заставы

Дорожка, по которой крутим педали, отличная - широкая, асфальтированная, в тени огромных деревьев. Кругом красота и благодать. Спешить некуда, наслаждаемся тишиной, воздухом, пропитанным запахом хвои и пущанских трав, знакомимся с достопримечательностями. И не все они ценные. Вот красный дуб родом из Северной Америки. Когда-то его специально высаживали в Пуще для красоты, а теперь не знают, как избавиться - он начал так агрессивно размножаться, что его признали самым опасным чужеродным деревом.

А вот 550-летний дуб-патриарх с двухметровым диаметром ствола, напротив, очень ценный исторический экспонат. Или сосна, которой больше 200 лет.

Вот такие деревья встречаются в пуще!Фото: Николай СУХОВЕЙ

Окружающие пейзажи быстро меняются: то болото, то хвойный лес, то вековая дубрава, то старинная лесная деревня. И пограничную заставу миновали. Совсем рядом польская часть Пущи, в которую при наличии визы можно заехать на велосипеде.

Вместо зубров - Дед Мороз

Шансы встретить лосей, кабанов, косуль в Беловежской пуще всегда есть - это же их дом. Но мы с ними как-то разминулись. Только перепаханная полоска земли вдоль дорожки намекала, что незадолго до нас по этому маршруту гуляли дикие кабаны, лакомясь по дороге желудями. Не представляю, как бы я вела себя при встрече с ними.

Моя подруга, которая не раз бывала в Пуще, успокоила, что звери здесь и сами не очень-то заинтересованы встречаться с человеком, а если уж «повезет», то не надо кричать, махать руками, бежать, а надо просто спокойно уходить в противоположную сторону. Но почему никто не провел со мной хотя бы минимальный инструктаж?!

Кстати, опасность встречи с клещами, которых в Пуще тьма, нас тоже миновала. Но в следующий раз я обязательно возьму с собой баллончик со средством от этих кровососов. Тогда можно будет и поглубже в лесные дебри зайти без опаски.

На середине пути - поместье Деда Мороза, где летом непривычно мало людей. Можно погулять, передохнуть и немного впасть в детство. Здесь огромная территория с массой сказочных героев, вырезанных из дерева. Много елок - красивых, как с картинки, живописный пруд.

Мимо поместья Деда Мороза не проедешь!Фото: Раиса ЮДИНА

Ходили бы с экскурсоводом (за отдельную плату) - узнали бы, куда стать и что сделать, чтобы загадать желание. А так просто погуляли, получили по сувенирному прянику (включено в аренду велосипеда!), выпили кофе. А Деда Мороза бесплатно увидели на крыльце его избы и даже немного пообщались.

Здесь и с Дедом Морозом можно пообщаться в любое время года...Фото: Раиса ЮДИНА

...И забавных существ из дерева увидеть...Фото: Раиса ЮДИНА

...И ландшафтным дизайном полюбоваться.Фото: Раиса ЮДИНА

Главное зрелище и впечатление - это конечно, сама пуща. Такого количества огромных древних деревьев и такого разнообразия растительности я не видела ни в одном другом белорусском лесу.

Купание в разноцветном озере и поход на городище бронзового века

По дороге много затяжных спусков, на которых мчишься с ветерком, и всего пару незначительных подъемов. Так что, проехав больше 20 км, усталости не чувствуешь и заряда энергии хватает на километровую прогулку пешком по экотропе, к торфяным озерам с очень необычным цветом воды. Еще и искупались здесь в жаркий последний день лета.

Одно из сказочно красивых озер Беловежской пущи.Фото: Раиса ЮДИНА

При желании можно было увидеть живых зубров, волков и других диких зверей в вольерах. Но мы обошли их стороной. Любоваться животными в неволе не всем нравится ...

Зато с интересом осмотрели новый археологический музей под открытым небом - воссозданное городище позднего бронзового и раннего железного века. Его открыли несколько месяцев назад, и это только начало большого проекта. На огромной территории будут постепенно открываться и другие экспозиции разных эпох - стоянки древних людей, живших до нашей эры, Средневековье…

Городище бронзового и железного века.Фото: Раиса ЮДИНА

Будет что посмотреть. И новых велосипедных и пеших маршрутов еще хватает, и со смотровых вышек за пасущимися зубрами, оленями и другими вольными обитателями Пущи я еще не наблюдала. В Пуще есть еще много интересного, чтобы вернуться сюда не раз.

В беловежскую пущу едут за тишиной и умиротворением.Фото: Раиса ЮДИНА

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Последняя маршрутка из Бреста в Беловежскую пущу уходит, на мой взгляд, слишком рано - в 17.15. Можно доехать на такси, но это как минимум 40 рублей. Слишком рано закрываются в пуще кафе с уличными террасами. Бытовые мелочи, которые хотелось бы улучшить, пропущу. Но о музыке скажу. В кафе в Беловежской пуще хочется слышать белорусскую музыку. Попса вроде «Русская водка, что ж ты натворила» в этих местах режет ухо.

ЧТО ПОЧЕМ?

Билет на маршрутку Брест - Каменюки - 5 руб.

Номер в гостинице на двоих ( включены завтраки и бассейн) - 74 руб.

Аренда велосипеда на большое путешествие (27 км) на 4,5 часа с заездом в поместье Деда Мороза - 20 руб. (без заезда и на 4 часа - 15 руб.), на детском велосипеде - 15 руб.

Путешествие по маршруту 10 км на 1,5 часа - 9 руб., детям - 6,5 руб.

Путешествие на своем велосипеде - 7 руб. для взрослых и 5 руб. для детей.

Любой маршрут можно продлить по времени на сколько угодно, но за это надо доплачивать по 2 рубля за каждый час.

Входной билет в вольеры - 4 руб.

Кафе

Бифштекс из дичи - 5,69 руб.

Драники - 4,78 руб.

Мясная окрошка - 2,61 руб.

Блины с мёдом - 3, 41 руб.

Колбаса из дичи - 4,27 руб.

Лисички маринованные - 4,5 руб.

Пущанский самогон (50 г) - 1, 49 руб.