«Муж и жена, которые уже разводились, забрали иск и поехали вместе на море». Как медиатор помогает решать конфликты

В кабинете медиатора Ларисы Кононович всегда есть салфетки, вода, чай и валерьянка. На столе лежит два листа бумаги: перебивать собеседника во время медиации нельзя, зато можно описывать свои претензии и чувства на бумаге.

Сюда приходят люди, которые хотят договориться, сохранить отношения или разобраться, наконец, с многолетним конфликтом. Визит к медиатору может быть альтернативой судебному разбирательству - стороны сами ищут выход из ситуации, а медиатор направляет их спор в конструктивное русло. Прийти к медиатору можно и до суда, и во время, и после него.

- У меня недавно был очень приятный случай. Женщина подала на развод, хотела взыскать алименты на содержание детей. У них было недоверие в материальном плане - кто-то от кого-то прятал деньги. Семья могла из-за этого развестись, - рассказывает Лариса Кононович. - Судья попыталась вести процесс, но увидела, что у супругов есть недопонимания, и предложила им воспользоваться медиацией - просто поговорить. Когда они пришли, женщина не хотела даже разговаривать. Слово за слово - очень быстро и неожиданно началась медиация. Мужчина сидел, боялся спугнуть: показывал взглядом, мол, пожалуйста, продолжайте, потом все подпишем. Мы работали часа четыре, после которых они договорились поехать на курорт отдохнуть, а потом вернуться и решить, что делать дальше. Что вы думаете? Приехали они с моря счастливые, довольные. Пришли ко мне с благодарностью и сказали, что отзывают свои иски о расторжении брака и взыскании алиментов из суда.

Медиатор Лариса КононовичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Медиатор не имеет права предлагать клиентам какие-то выходы: он налаживает диалог, создает условия, чтобы люди могли открыться друг перед другом и поговорить - они сами приходят к решению, сохранять отношения или нет.

«Шесть часов супруги обсуждали, как жили все эти 17 лет»

- Основная причина конфликтов в том, что люди не умеют разговаривать и сразу озвучивать то, что им не нравится?

- Иногда люди годами не могут найти решение, которое устраивало бы обоих, просто потому, что одной из сторон очень важно услышать слова благодарности или извинения. Когда человек услышал то, что хотел, конфликт может разрешиться очень быстро и, к примеру, сумма долга, о которой спорили, уменьшается в два раза, - улыбается Лариса. - Во время одной из медиаций стало понятно, что мужчина очень хотел услышать слов благодарности от жены. «Ты даже ни разу не поблагодарила меня за то, что я воспитываю ребенка. Ты всегда на работе, делаешь карьеру, а я вот дома всегда с ребенком, не вырос по карьерной лестнице». А жена не понимала, зачем ему эта благодарность. Но во время медиации она осознала, что муж на самом деле много сделал для ребенка. После этого начался совсем другой разговор, другие эмоции, они услышали друг друга.

Люди приходят за помощью, когда конфликт уже дошел до предела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна из медиаций Ларисы Кононович длилась 6 часов. Пара пришла к ней из суда по вопросу раздела имущества.

- Но за все шесть часов ни разу никто не сказал про имущество ни слова! Шесть часов они обсуждали, как жили 17 лет, что происходило, кого что беспокоило и что кому не нравилось. Они дошли до самого сложного момента, который касался того, что муж однажды поднял руку. Жена не прощала его, а он очень хотел, чтобы простила. Много было слез, пачка салфеток у меня ушла. Мы разобрали эту ситуацию вдоль и поперек, но она все равно говорит: «Я не могу его простить». А дальше медиация невозможна - опять начинается конфронтация. Я предложила им подумать над тем, что сегодня было, и решить, насколько для них важно не простить или простить и в каком из вариантов будет легче жить обоим.

Через месяц женщина позвонила медиатору и рассказала, что она все же простила мужа, после этого они быстро разделили имущество. Хотя до этого судебное разбирательство тянулось год.

- Наверняка договориться получается не у всех?

- Есть люди, которые не хотят договариваться - им нравится поливать другого грязью, делать ему больно бесконечно, стоять на своих позициях - тогда медиация бесполезна. Когда начинается медиация, я спрашиваю: «Вы готовы сотрудничать, а не соперничать?» Был у меня очень впечатляющий случай. С одной из пар наутро у нас была назначена медиация, а накануне вечером муж пришел к жене с молотком, убил ее и скрылся. Утром вместо этой пары ко мне приехали сотрудники уголовного розыска, потому что последний контакт у той женщины был со мной. Я знала только то, что мужчина очень ревновал супругу и хотел ее вернуть.

Простых ситуаций в медиации почти не бывает. Люди приходят за помощью, когда конфликт уже дошел до предела. Медиативная сессия может длиться и 10 часов подряд.

- Бывают случаи, когда человек поднимается и без предупреждения уходит, хлопая дверью. Я только успеваю ему сказать: «Возвращайтесь, мы вас ждем через 10 минут». Друг в друга бросают ручками, вырывают документы из рук - однажды пришлось разнимать людей, думали, что будем вызвать охрану.

Медиатор не имеет права предлагать клиентам какие-то выходы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Говорят, для родителей самые сложные споры и выяснения касаются детей. С какими ситуациями вы сталкивались?

- Это действительно так, особенно когда родители не понимают, как влияют на детей. Однажды ко мне пришла мама с 15-летним сыном. Он начал проявлять себя с негативной стороны: злоупотреблял спиртным, прогуливал школу, попал на учет в КДН. Оказалось, это связано с отношениями в семье. Мама покрылась багровыми пятнами, когда услышала, как ребенок в 13-летнем возрасте переживал их развод. Они-то думали, что сделали все тихо. А сын считал себя виноватым, старался все делать для мамы и папы, начал хорошо учиться, посещать спортивные секции, пошел учиться играть на баяне ради них, чтобы они не ругались. А они этого не поняли, и в какой-то момент папа просто исчез из жизни сына. Ребенок говорил, что хочет с папой ходить на рыбалку, просто говорить с ним. А потом, когда понял, что все, что он делал, никому не нужно, сразу бросил. «Ты удивляешься, что у меня плохие компании? А кому я нужен?» Мама об этом не догадывалась, она же понимала, что в разводе ребенок не виноват. Во время медиации они приняли решение, что сыну надо все-таки возобновить общение с папой. Ребенок съездил к нему в другую страну, побыл там какое-то время и вернулся. А через полгода мама оторвала сына от сердца и отпустила его жить к папе. Он уехал туда, поступил в колледж. С этой семьей мы поддерживаем контакт до сих пор.

- Вы часто работаете с семьями на грани развода. Почему, по вашим наблюдениям, люди чаще всего расходятся?

- Есть три основные причины: нехватка денег, измены и вмешательство родителей. Очень много завязано на денежных вопросах. Это может быть и ситуация, когда жена обвиняет мужа в маленьком заработке, и претензии мужа к жене: «Ты сидела в декрете, все зарабатывал я. Не твое дело, во сколько я вернусь домой - я зарабатываю деньги».

В кабинете медиатора Ларисы Кононович всегда есть салфетки, вода, чай и валерьянка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лариса Кононович говорит, что реакция на измену часто зависит от возраста и жизненного опыта.

- Смотря сколько лет прожили, как человек, которому изменили, относится к этому, какой имеет предыдущий опыт, что было в семье родителей. Бывает, что человек готов простить, но взамен на то, что отношения в семье поменяются в лучшую сторону. Молодые люди более категоричны: «Я другого найду, лучше еще будет, зачем мне это надо, чтобы изменяли…». Молодые считают, что в разводе сейчас нет ничего страшного, детей из неполных семей больше никто не клеймит. Иногда поводом для развода становятся интимные моменты. Супруги сидят в процедуре медиации и говорят о том, о чем дома не получалось говорить.

КСТАТИ

Фиксированных тарифов на услуги медиатора нет. Одна медиативная встреча по поводу семейных проблем или раздела имущества стоит от 100 до 300 рублей. Расходы делятся пополам между сторонами. На 17 сентября в Министерстве юстиции был зарегистрирован 721 медиатор по всей стране. Пока медиация возможна только по экономическим и гражданским делам.