Владельца таксы, которая прокусила девочке лицо, оштрафовали на 765 рублей

В понедельник, 23 сентября, в суде Минского района продолжили слушать дело о происшествии, которое случилось 11 августа. Напомним, 8-летнюю Киру-Доминику укусила такса в парке активного отдыха в Ратомке.

Девочка вместе с другими детьми пришла туда на день рождения подруги. Рядом в беседке отдыхала другая компания взрослых, недалеко была привязана их собака. В какой-то момент дети подбежали к таксе, спросили разрешения ее погладить. Кира наклонилась, чтобы погладить собаку - и такса укусила ее за лицо. Девочка провела неделю в больнице, сейчас на ее лице остались рубцы. Владельца таксы обвиняют в том, что он нарушил правила выгула домашних животных.

В суде выступила свидетель Светлана М. - владелец таксы, Александр Варакса, приходится крестным отцом ее ребенку и другом семьи. В тот момент, когда девочку укусила собака, Светлана возле беседки нанизывала шашлыки.

- Я подумала сразу, что ее укусила оса, но когда девочка отняла руки от лица, я увидела, что там раны.

Бабушка одной из девочек, которая вместе с Кирой была приглашена на день рождения, говорит, что администрация не предупреждала их о том, что в парке будет собака.

Чтобы зашить все эти раны понадобилась почти двухчасовая операция. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

Мама потерпевшей девочки обратилась в парк, чтобы узнать, можно ли там выгуливать собак и выдавалось ли разрешение Вараксе на посещение парка с таксой.

- Сигнала о возможном нахождении собаки не было,- сказано в ответе из парка.

Александр Варакса отметил, что в разных источниках этот парк называется клубом активного отдыха, а не детским парком.

Суд вынес постановление: взыскать с Александра 765 рублей. Минскому райисполкому вынесено частное определение.

«Мы никогда не просили, чтобы собаку усыпили»

Мама Киры-Доминики, Екатерина Войнилович-Ясюченя, возмущена тем, что владелец таксы не извинился перед ней.

- Ни на первом заседании, ни сейчас я не услышала извинений. Я удовлетворена решением суда. Дальше проводится проверка по Уголовно-процессуальному кодексу. Если усмотрят вину парка - к парку будут претензии. Если усмотрят вину Вараксы - он будет отвечать, будет оплачивать лечение моего ребенка. Обратите внимание, мы никогда не просили, чтобы собаку усыпили: мы просили представить ее для карантина, чтобы ребенку не делали прививки.

Мама девочки (в центре) возмущена тем, что владелец таксы не извинился перед ней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Екатерина оскорблена комментариями в интернете о том, что она якобы недосмотрела своего ребенка.

- Меня там не было. Многие сделали вывод, что я требую денег, потому что хочу на море. Я просто хочу какого-то наказания для этого человека. А что мне, его обнять пойти? Все могло быть по-другому: если бы была медиация, возможно, решили бы этот вопрос по-человечески. Он медиацию не предлагал, не буду же я это предлагать как потерпевшая.

После жалоб Екатерины в парке появились таблички, запрещающие выгул собак.

Александр Варакса по-прежнему настаивает на том, что произошел несчастный случай.

- Чем это решение суда поможет девочке, я не знаю. Получат родители ребенка какое-то внутреннее удовлетворение - это их право. Я пытался достучаться до них, предлагал свою помощь, но они отказываются. Что касается их слов о том, что я якобы не извинялся - это неправда. Мы извинялись и сразу после происшествия, и в больнице при постовой медсестре. Контакты я свои им оставил. Прятаться, скрываться и оправдывать себя я не собираюсь. Но я вынужден парировать, когда меня несправедливо обвиняют.

Собаку Александр пока увез в другой город - беспокоится за жизнь таксы.

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