2019-09-23T13:16:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Владельца таксы, которая прокусила девочке лицо, оштрафовали на 765 рублей

Мужчина говорит, что готов помогать пострадавшему ребенку. А таксу увез в другой город, потому что боится за нее
Алеся ДОБЫШ
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Суд вынес постановление: взыскать с Александра 765 рублей.Суд вынес постановление: взыскать с Александра 765 рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В понедельник, 23 сентября, в суде Минского района продолжили слушать дело о происшествии, которое случилось 11 августа. Напомним, 8-летнюю Киру-Доминику укусила такса в парке активного отдыха в Ратомке.

Девочка вместе с другими детьми пришла туда на день рождения подруги. Рядом в беседке отдыхала другая компания взрослых, недалеко была привязана их собака. В какой-то момент дети подбежали к таксе, спросили разрешения ее погладить. Кира наклонилась, чтобы погладить собаку - и такса укусила ее за лицо. Девочка провела неделю в больнице, сейчас на ее лице остались рубцы. Владельца таксы обвиняют в том, что он нарушил правила выгула домашних животных.

В суде выступила свидетель Светлана М. - владелец таксы, Александр Варакса, приходится крестным отцом ее ребенку и другом семьи. В тот момент, когда девочку укусила собака, Светлана возле беседки нанизывала шашлыки.

- Я подумала сразу, что ее укусила оса, но когда девочка отняла руки от лица, я увидела, что там раны.

Бабушка одной из девочек, которая вместе с Кирой была приглашена на день рождения, говорит, что администрация не предупреждала их о том, что в парке будет собака.

Чтобы зашить все эти раны понадобилась почти двухчасовая операция. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

Чтобы зашить все эти раны понадобилась почти двухчасовая операция. Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

Мама потерпевшей девочки обратилась в парк, чтобы узнать, можно ли там выгуливать собак и выдавалось ли разрешение Вараксе на посещение парка с таксой.

- Сигнала о возможном нахождении собаки не было,- сказано в ответе из парка.

Александр Варакса отметил, что в разных источниках этот парк называется клубом активного отдыха, а не детским парком.

Суд вынес постановление: взыскать с Александра 765 рублей. Минскому райисполкому вынесено частное определение.

«Мы никогда не просили, чтобы собаку усыпили»

Мама Киры-Доминики, Екатерина Войнилович-Ясюченя, возмущена тем, что владелец таксы не извинился перед ней.

- Ни на первом заседании, ни сейчас я не услышала извинений. Я удовлетворена решением суда. Дальше проводится проверка по Уголовно-процессуальному кодексу. Если усмотрят вину парка - к парку будут претензии. Если усмотрят вину Вараксы - он будет отвечать, будет оплачивать лечение моего ребенка. Обратите внимание, мы никогда не просили, чтобы собаку усыпили: мы просили представить ее для карантина, чтобы ребенку не делали прививки.

Мама девочки (в центре) возмущена тем, что владелец таксы не извинился перед ней. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мама девочки (в центре) возмущена тем, что владелец таксы не извинился перед ней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Екатерина оскорблена комментариями в интернете о том, что она якобы недосмотрела своего ребенка.

- Меня там не было. Многие сделали вывод, что я требую денег, потому что хочу на море. Я просто хочу какого-то наказания для этого человека. А что мне, его обнять пойти? Все могло быть по-другому: если бы была медиация, возможно, решили бы этот вопрос по-человечески. Он медиацию не предлагал, не буду же я это предлагать как потерпевшая.

После жалоб Екатерины в парке появились таблички, запрещающие выгул собак.

Александр Варакса по-прежнему настаивает на том, что произошел несчастный случай.

- Чем это решение суда поможет девочке, я не знаю. Получат родители ребенка какое-то внутреннее удовлетворение - это их право. Я пытался достучаться до них, предлагал свою помощь, но они отказываются. Что касается их слов о том, что я якобы не извинялся - это неправда. Мы извинялись и сразу после происшествия, и в больнице при постовой медсестре. Контакты я свои им оставил. Прятаться, скрываться и оправдывать себя я не собираюсь. Но я вынужден парировать, когда меня несправедливо обвиняют.

Собаку Александр пока увез в другой город - беспокоится за жизнь таксы.

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