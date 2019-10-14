Боли в суставах и повышенное давление: разные проблемы, возможно, от одной причины?!

Повышенный уровень мочевой кислоты в нашем организме связан и с окружностью талии, и с болями в суставах, и с повышением давления. Об этом на прямой линии «Комсомолки» рассказали нам Тамара ТЯБУТ, доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО и Татьяна НЕЧЕСОВА, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология».

- Мочевая кислота образуется в организме человека в результате обмена пуринов, которые поступают к нам с пищевыми продуктами, а также содержатся во всех клетках нашего организма. Она выступает как антиоксидант, но пока ее содержание в норме. А нормой в настоящее время считается концентрация мочевой кислоты в крови <360 мкмоль/л или 6 мг/дл.

Уровень мочевой кислоты повышается у тех, кто употребляет много красного мяса, пива и сладкой газировки.

- Здравствуйте! Интересно, почему у одних людей повышается содержание мочевой кислоты, а у других - нет?

- Есть несколько причин, которые приводят к повышению уровня мочевой кислоты в организме. Прежде всего - неправильное питание: большое количество красного мяса, наваристых бульонов, бобовых, употребление пива и сладких газированных цветных напитков. Пиво и цветные напитки, содержащие фруктозу, - это основная причина повышения мочевой кислоты у молодых людей. Есть и вторичные причины - заболевания, которые приводят к повышению мочевой кислоты. Например, заболевания почек, гипотироз, псориаз, иногда распад опухолей. Есть и генетические факторы, определяющие увеличение синтеза или снижение выведения мочевой кислоты, которые передаются чаще всего по мужской линии.

- А есть какие-то эффективные народные средства для выведения мочевой кислоты?

- Есть современные препараты, которые назначаются врачом. Но прежде всего надо убрать из рациона те продукты, которые вызывают повышение мочевой кислоты. Например, в 100 г говядины содержится 150 мг пуринов. Это много, если считать, что гипопуриновая диета должна содержать в суточном рационе не более 200 мг пуринов. Что полезно? Продукты, содержащие в достаточном количестве витамин С, это цитрусовые, вишня, черника, голубика и любые ягоды красно-черного цвета. Молочные продукты должны стать постоянным компонентом питания у людей с повышенным уровнем мочевой кислоты.

- Добрый день! Уже год я следую диете, худею и посещаю силовые тренировки. Основные продукты в рационе - бобовые, рыба, индейка, яйца. Мясо красное не ем. Стали беспокоить боли в ступнях и коленях. Читала, что проблема может быть связана с уровнем мочевой кислоты. Может ли это быть связано с диетой? Какие показатели крови нужно проконтролировать?

- Вам нужно проверить уровень мочевой кислоты, холестерина, глюкозы и гормоны щитовидной железы, мышечно-специфические ферменты, например КФК. Иногда повышенный уровень мочевой кислоты встречается при заболеваниях, сопровождающихся снижением ее выведения. Это гипотироз, артериальная гипертензия, почечная недостаточность.

Высокое давление? Это повод проверить уровень мочевой кислоты!

- Как проверить уровень мочевой кислоты?

- Очень просто. Вы можете сдать кровь на содержание мочевой кислоты в любой поликлинике или платной лаборатории (анализ совершенно недорогой). А для пациентов с артериальной гипертензией определение уровня мочевой кислоты сейчас входит в перечень обязательных обследований - как и глюкозы, холестерина. Если у вас сахарный диабет, псориаз, гипотироз и другие заболевания, которые могут вызвать повышение уровня мочевой кислоты, вы должны проверять ее уровень хотя бы раз в год. Кроме того, сейчас продаются приборы, которыми можно измерять уровень мочевой кислоты в домашних условиях.

- Здравствуйте! У меня повышенное давление. Его причины никак не найдут. Может, это связано с повышением мочевой кислоты?

- Сейчас действительно доказано, что у людей с повышенным артериальным давлением уровень мочевой кислоты повышается. Примерно у каждого четвертого пациента с артериальной гипертензией повышен уровень мочевой кислоты. А среди тех, кто принимает диуретики, уровень мочевой кислоты повышен у каждого второго. В вашем случае необходимо изменить рацион питания, проверить функцию почек и обсудить с лечащим врачом препараты, которые назначены для снижения артериального давления. Через три месяца надо проверить уровень мочевой кислоты. Если он выше нормы, то следует назначить препараты для его снижения. Уровень мочевой кислоты должен быть у вас от 300 до 360 мкмоль/л.

- Здравствуйте, у меня артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Принимаю таблетки от давления и от сердца. Был повышен уровень мочевой кислоты - 450 мкмоль/л. Подагры нет. Врач-кардиолог назначила препарат для снижения мочевой кислоты, я его принимаю, уровень стал 380мкмоль/л. Надо ли дальше принимать эти таблетки?

- Учитывая, что высокие уровни мочевой кислоты относятся к факторам риска развития не только подагры, но и инфаркта миокарда, инсульта, контролировать уровни мочевой кислоты необходимо. Если не получается достигать этого с помощью диеты и изменения поведенческих привычек, нужно принимать лекарственные препараты постоянно. Целевые уровни - менее 360 мкмоль/л.

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«В момент приступа подагры уровни мочевой кислоты могут быть абсолютно нормальными»

- Здравствуйте! Осенью, когда воспалились суставы пальцев ног, мне ставили диагноз «подагра». Но уровень мочевой кислоты по двум анализам был 327 и 333 мкмоль/л. По рентгену диагноз - «артроз мелких суставов». Лечение соответствующее, но результата нет. Ступни болят, плохо ходить… Мне 55 лет. Вес 105 кг, рост 187 см. Ожирения нет, колбасы, мяса, пива употребляю мало, веду активный образ жизни…

- В момент приступа подагры уровни мочевой кислоты могут быть абсолютно нормальными. Поэтому проверять его надо в межприступный период. Сейчас задача номер один - купировать воспаление. Для этого используются нестероидные противовоспалительные препараты, ведь надо учитывать, что воспалительный процесс - длительный. И когда воспаление затихнет, нужно еще раз проверить уровень мочевой кислоты. Если он будет выше 360 мкмоль/л, нужно начинать лечение. Сегодня есть препараты, которые снижают уровни мочевой кислоты. Но дозу нужно подбирать индивидуально. Если она сразу будет высокая, можно спровоцировать новый приступ.

Второе. Избыточная масса тела все-таки есть, пусть это и не выраженное ожирение. Поэтому нужно пока перейти на молочно-растительную пищу. Кроме того, необходимо оценить функцию почек. Увеличение уровня мочевой кислоты может быть проявлением вторичной подагры, связанной с нарушением функции почки.

- Добрый день! Мне 73 года, у меня артроз тазобедренных суставов. Лечусь, но боли не уходят. Может, мой артроз - следствие повышенной мочевой кислоты?

- Учитывая локализацию патологического процесса - тазобедренный сустав, вряд ли это заболевание связано с увеличением уровня мочевой кислоты.

«Даже если нет симптомов, повышенный уровень мочевой кислоты - это показание для обследования»

- Если уровень мочевой кислоты повышен, но никаких болезненных проявлений и симптомов нет, можно жить спокойно?

- Хороший вопрос. Мочевая кислота нужна человеку - это компонент системы антиоксидантной защиты, но в нормальных количествах. Если уровень мочевой кислоты значительно повышается, это сигнал, что в любой момент может возникнуть подагра. Проводились большие исследования, которые показали, что каждый третий человек, у которого уровень мочевой кислоты превышает 600 мкмоль/л, в течение 5 лет заболеет подагрой. С другой стороны, доказано, что высокий уровень мочевой кислоты - это дополнительный фактор риска развития инфарктов и инсультов. В многочисленных исследованиях при наблюдениях за большим количеством людей доказано, что повышение уровня мочевой кислоты на 60 мкмоль/л приводит повышению риска смерти на 39%. Мочекаменная болезнь и склонность к образованию камней - еще одно последствие превышения нормы. Так что, даже если нет симптомов, повышенный уровень мочевой кислоты - это все равно показание для обследования. Лучше сейчас, пока нет клиники, добиться снижения уровня мочевой кислоты, чем лечить, когда появятся клинические проявления.

- Может ли повышение уровня мочевой кислоты быть связано с болезнями почек?

- Среди болезней, которые могут способствовать повышению уровня мочевой кислоты, заболевания почек на первом месте. Есть и другие причины: приверженность к неправильному питанию, генетическая предрасположенность. Причин много, и повышение уровня мочевой кислоты - это серьезный повод заняться своим здоровьем, пройти обследования, которые назначит врач.