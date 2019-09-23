«В ответ на запрет мобильников научил сына быстро настраивать диктофон». Кто за и против нововведения

В школах просят сдавать телефоны учителям. Мы спросили у читателей, что они думают о таком решении. Мнения оказались очень разными:

Вероника МУСВИДАС, многодетная мама:

- Похоже, эта мера не для повышения эффективности учебы, а для упреждения возможных ситуаций, связанных с нежелательной видеофиксацией. То есть снова «не о детях»... Поэтому взамен, чтобы защитить интересы всех, обязательно нужна установка видеокамер со звуком.

Варвара ПАНИНА, участница «Битвы экстрасенсов - 19»:

- Я бы хотела, чтобы у ребенка была возможность в любой момент позвонить и сказать, что ему плохо/больно/страшно. Зная тенденцию, если ребенок попадет в ЧП, учителя позвонят родителям в последнюю очередь. Да и мобильный - личная вещь, это нарушение границ не только ребенка, но и семьи.

Владимир КУБЫШКИН, поэт-песенник:

- Пусть учитель сам устанавливает правила. Не надо ради таких мелочей спускать сверху приказы Министерству образования или президенту.

Евгений ЛЫТКИН, режиссер:

- А что дальше? Отбирать деньги, одежду, ключи и любые другие личные вещи? Я против!

Ольга ДУГИНА, педагог дополнительного образования:

- Сходите поработать в школу хотя бы на один урок. И вы все дружно будете за то, чтобы и орать разрешить, и партой махать. Я немного утрирую, конечно. Но половина детей в классах - невоспитанные хамы, посылающие всех и вся. Станьте в сторонке у выхода из школы в конце уроков. Вы услышите столько мата от идущих домой детей! Думаю, не в школе они их услышали. А телефон в школе не нужен. Деточка проживет как-нибудь шесть часов без игрушек. И мамочка тоже - без связи с ребенком. Если какой-то форс-мажор, дети всегда смогут взять телефон.

Ольга ПАВЛОВА-СОКОЛОВА, бизнес-тренер:

- Я за камеры в классах и за смарт-часы с возможностью быстрого звонка. В большинстве случаев телефоны отвлекают детей даже не на уроках, а на переменах. А еще нужна система решения конфликтов. В большинстве школ с нормальными директорами не нужно видео, все можно обсудить и решить.

Андрей РОЗУМ, маркетолог:

- Это не решение проблем, а попытка замести их под ковер. Наоборот, пора менять подход к образованию на более современный, в том числе через активное использование гаджетов.

Катерина ЕВДОКИМОВА, мама троих детей:

- Все должно быть в пределах разумного. Телефон может быть просто выключен, в чем тут проблема? А на переменах пусть пользуются - это их время.

Надежда ЧЕРНЯЕВА, мама второклашки:

- На днях наша классная руководительница сказала, что им поступило распоряжение запретить детям брать телефон в школу. Против на собрании была только я! И у меня железные аргументы. В прошлом году из-за безответственности педагога моего ребенка «потеряли» после уроков и даже этого не заметили. Искали час! Нашли плачущим в другом конце школы. И когда ребенок упал с лестницы, мне тоже никто не позвонил. Мой ребенок будет носить в школу телефон.

Владимир ПУГОВСКИЙ, инженер:

- После всех этих скандалов решение выглядит так: запретить телефоны, чтобы дети не сняли и не показали, что происходит на уроках. Это развяжет руки вот таким педагогам, которые позволяют себе бить и оскорблять детей. Я в ответ научил сына быстро настраивать диктофон, в случае чего записывать все, что происходит в классе, и отправлять медиафайлом мне.

Тариэл МАЙСУРАДЗЕ, певец:

- Дети мобильники сдают учителю в коробочки. Потом их им отдают. Это нормально. Я считаю, что на уроках детям мобильники не нужны, они отвлекают их, лишают самостоятельности и веры в себя. На большую перемену можно брать, для связи с родителями. А потом после уроков забирать.

Татьяна СЛАВИНСКАЯ-ПУЗЫРЕВИЧ, автор проектов "О мозге со знанием дела":

- Я за введения запрета на использование мобильного телефона в школе. Моя позиция основана на нейрофизиологических исследованиях. Люди не могут концентрироваться на учебе, если в зоне их досягаемости находится мобильный телефон. Это утверждение подкрепляется экспериментом когнитивных психологов, исследующих несколько групп студентов, которые писали тест и выполняли ряд сложных интеллектуальных задач когда а) телефон был далеко, б) лежал в сумке, в) лежал на столе. Хуже всего соображали те, у кого телефон лежал перед глазами. Это объясняется тем, что, когда человек видит инструмент, при помощи которого можно получить информацию, его мозг не задействует его собственные когнитивные (познавательные) способности.

Натлья МОШИНСКА, консультант по трудоустройству:

- Я сама против этого. Но справедливости ради скажу, что у нас в школе в Польше с этого года мобильники запрещены совсем. Если ученика видят с мобильным телефоном в руках, начисляются штрафные баллы за поведение. Если ребёнку надо срочно позвонить родителям, например, то он должен спросить разрешения у дежурного педагога и с его разрешения совершить звонок. Раньше мобильники тоже были запрещены, но только на уроках, а с этого года полностью.

Ольга ГУБСКАЯ, доцент:

- Я против. 1. Хочу, чтобы мой ребенок всегда был на связи. 2. Телефон сегодня -это и источник информации, а учителя часто просят посмотреть что-нибудь в интернете. 3. Разрешая электронные учебники в планшете, глупо запрещать телефон. Планшет - тот же гаджет с камерой!