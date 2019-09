«Мужчины любят ухоженных женщин». ТОП-6 недорогих косметических средств, которые сделают вашу кожу осенью сияющей, а вас – ухоженной и привлекательной

Настоящая женщина всегда старается поддерживать в ухоженном состоянии кожу лица и тела. Не секрет, что именно на осень косметологи советуют отложить все программы кардинального обновления: воздействие ультрафиолета больше не представляет опасности, а значит, можно планировать процедуры пилинга с использованием различных кислот.

Как раз вовремя давний партнер «Комсомолки» - сеть «Зеленых аптек» - предложил женской половине редакции испытать осенние новинки для сияющей кожи. В течение нескольких недель мы пользовались пилингами, скрабами, масками - и готовы поделиться впечатлениями.

«Эта парочка от New line - настоящие профессионалы!»

С российским косметическим брендом New line («Лаборатория KORA») я была знакома и до испытания - их маски мне нравились давно. Так что и к осенним новинкам этого бренда отнеслась с симпатией. Для испытаний мне достались средства, которые лучше применять вместе, - New Line гель-энхансер с АНА кислотами и New line крем-маска глубокого увлажнения. Производитель рекомендует использовать гель-энхансер для глубокого очищения и повышения проницаемости кожи в процедурах салонного ухода. Ну а маску можно применять как саму по себе, так и в качестве увлажнения и восстановления кожи после салонных процедур.

New Line гель-энхансер с АНА кислотами и New line крем-маска глубокого увлажнения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стильные белые баночки с черными логотипами я решила захватить в баню. Пара заходов в сауну, чтобы подготовить кожу, затем наношу гель-энхансер, массирую лицо. Удивительно, но, несмотря на наличие гликолевой, винной и лимонной кислот в составе, гель не щиплет кожу, мягко ее отшелушивая. Смываю - и качество кожи лица удивляет сразу: гель действительно очень круто очищает! А пантенол, алоэ и экстракты овса и зародышей пшеницы обеспечивают щадящее воздействие. Уже на этом этапе мне очень понравилось состояние кожи, но я решила сразу попробовать крем-маску с аминокислотами и гиалуроновой кислотой. «Восстанавливает и поддерживает естественные механизмы увлажнения кожи» - значилось на упаковке. У баночки отличный объем - 300 мл - значит, маски хватит надолго. Плюс у нее приятный аромат, ее легко наносить на лицо, шею и область декольте, как рекомендует производитель. 20 минут, во время которых я чувствовала себя очень комфортно, - и можно смывать. Эффект понравился: после бани даже не захотелось наносить на лицо крем, настолько увлажненной была кожа. Так что на протяжении трех недель я брала (и точно буду брать) в баню эту парочку средств. Очень профессиональную парочку!

«MASKIN: красота… в таблетках»

Оказывается, таблетки можно не только пить, но и наносить их на лицо, чтобы стать еще краше! Речь, конечно, идет не об обычных лекарствах, а о любопытной бьюти-новинке - маске-таблетке MASKIN. В упаковке, рассчитанной на два применения, - две небольшие емкости с жидкостью и две белые таблетки, которые на самом деле оказываются тонкими спрессованными тканевыми масками. Принцип такой: кладешь таблетку в емкость, она впитывает влагу, расправляешь, наносишь на лицо. Попробуем?

Маска-таблетка «Успокаивающий эффект» оказалось интересна не только формой, но и содержанием. Ее задача - помочь коже справиться с раздражением от ультрафиолета, ветра, мороза и аллергенов в косметике. Она подходит для чувствительной кожи и содержит натуральные компоненты - например, масло виноградной косточки и смолу синегальской акации. Что ж, моей чувствительной коже как раз нужен особый уход после летнего отдыха!

Кладу таблетку в раствор, и она моментально его впитывает, увеличившись в размерах раз в пять. Разворачиваю и кладу на лицо на 15 минут. Ощущения приятные: свежий запах, никакого стягивания и жжения. Один нюанс: если бы маска была чуть больше по размеру, пользоваться ею было бы еще удобнее. А результат мне понравился: кожа после применения маски стала более увлажненной, гладкой и бархатной. Так что вторую таблетку приберегу для какого-нибудь ответственного мероприятия, чтобы выглядеть свежо и ухоженно.

«Не просто скраб, а действительно нежное очищение от «Малавит»

Продукцией компании «Малавит» я и раньше пользовалась, так что я обрадовалась, получив скраб для лица под названием «Нежное очищение». Очень вовремя: я люблю средства посильнее геля для умывания, но летом избегала скрабов и пилингов.

В косметике алтайской компании «Малавит» меня подкупает растительная основа, и скраб не стал исключением. В нем - экстракты алоэ, жасмина, клевера, гамамелиса и миндаля. Плюс формула обогащена средством «Малавит», которое и объединяет всю линейку.

Скраб «Малавит»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я специально почитала, почему выбрали эти растения. Так вот, у алоэ противовоспалительный эффект, жасмин увлажняет и тонизирует, гамамелис помогает микроциркуляции крови, миндальное масло нормализует работу сальных желез. То что нужно! Но если про эти растения я слышала, то клевер стал открытием. Оказывается, в нем содержатся кислоты, витамины, каротин, магний и другие полезные вещества, способствующие разглаживанию мелких морщинок.

Сам скраб похож на гель с зелеными вкраплениями. Частички не мелкие, но очищают действительно нежно. Это важно, так как кожа у меня чувствительная, и от некоторых скрабов было ощущение наждачки. При этом очищает скраб на отлично, кожа становится нежнее. Лично для меня плюс и то, что скраб подходит для любой кожи - я так и не смогла до конца определиться, какой у меня тип. Кстати, скраб обладает еще и небольшим отбеливающим эффектом.

«Бережная чистка организма»

Вытяжка из панциря краба камчатского «Доктор море»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вытяжку из панциря краба камчатского «Доктор море» я решила испытать не только из большой любви к крабам. Понятно, что у мяса краба с панцирем ничего общего. Просто давно искала что-нибудь для чистки организма. Многие средства хороши, но противопоказаны мне из-за язвы двенадцатиперстной кишки. А тут читаю аннотацию - и все как для меня создано: при гастритах и язвах очищает желудочно-кишечный тракт от болезнетворных микроорганизмов способствует освобождению организма от токсинов, грибков, аллергенов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и детоксикации при избыточном приеме жирной пищи и алкоголя; помогает снижению веса и т. д. Я точно знаю, что от состояния ЖКТ зависит и мое настроение, и работоспособность, и красота. Кожа не засияет под действием самого лучшего крема, если в желудке непорядок. И сил на то, чтобы свернуть горы на пути к мечте не хватит, если ослабленный токсинами организм будет давать сбой при малейшей нагрузке. Мгновенного действия от капсул с вытяжкой из панциря краба (их надо принимать каждый день по 2 - 3 штуки) я не ждала. Но, опустошив баночку, поняла, что такое накопительный эффект - и желудок лучше себя чувствует, и состояние кожи лица мне стало нравиться.

«Побаловала кожу фруктами - и она отозвалась с благодарностью»

Я испытывала фруктовый пилинг с 15% АНА и 2% ВНА кислотами для нормальной, жирной и комбинированной кожи лица EVINAL. Средство обещает мягко отшелушивать кожу, маскировать деффекты и даже уменьшить глубину морщин. Заманчиво. Читаю внимательно инструкцию: «Не стоит применять, если кожа чувствительная, с расширенными сосудами, высыпаниями и свежими травмами». Кроме чувствительности, ничего из перечисленного в анамнезе нет. На всякий случай наношу каплю пилинга на запястье - никакой нежелательной реакции. Что ж, пробую на лице. Никакого жжения - молочная, лимонная, винная, гиалуроновая кислоты, которые наряду с витамином В5 и соком листьев алоэ содержатся в пилинге, действуют очень мягко. Легкое покалывание ощущалось лишь в нескольких местах и совсем недолго.

Фруктовый пилинг с 15% АНА и 2% ВНА кислотами для нормальной, жирной и комбинированной кожи лица EVINALФото: Святослав ЗОРКИЙ

Через пять минут, как рекомендовано в инструкции, смыла пилинг теплой водой и нанесла на кожу увлажняющий крем. Честно скажу: каких-то моментальных изменений с кожей не почувствовало. Но! В течение недели, когда на лицо наносила тональный крем, обратила внимание, что ложится он очень ровно, на лице не видно никаких ороговевших участков кожи, как это часто бывает. Не появилось и новых воспалений, да и кожа выглядит здоровой. Что ж, значит, пилинг работает. И действительно очень мягко!

