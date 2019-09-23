Болельщики «Динамо» сыграют с блогерами из России. Матч соберет аудиторию больше, чем игра профи

Что это будет?

28 сентября на стадионе ФК «Минск» (ул. Маяковского 127/3) состоится товарищеский матч любительских команд «Made in Minsk» (Беларусь) и «Амкал» (Россия).

Кто это?

Любительский футбольный клуб «Амкал» – проект футбольного блогера «Герман El Classico» (аудитория 2,2 млн подписчиков). Команда состоит из блогеров, фристайлеров, киберспортсменов, среди которых чемпионы России по фристайлу и FIFA. Общая аудитория команды (аккаунтов участников) только на youtube превышает 15 млн подписчиков.

Что они делают?

«Амкал» уже давно собирает трехтысячную аудиторию болельщиков на своих выставочных матчах в Москве (как правило, арендуемые арены не превышает вместимость 3000 человек, на матчи ведется предварительная запись болельщиков). В августе ребята начали выезжать в другие города страны. В Калининграде состоялся матч против действующих футболистов ФК «Балтика» и ветеранов клуба, встреча на трибунах собрала порядка пяти тысяч человек. В сентябре «Амкал» ездил в Калугу, где играл против представителей дублирующего состава ФК «Калуга» и административного штаба клуба – матч собрал на трибунах порядка трех тысяч человек (стадион был заполнен полностью). Также в сентябре футболисты «Амкала» участвовали в выставочном матче международного юношеского турнира по футболу «UTLC CUP 2019», в рамках которого ребята играли против сборной всех звезд этого турнира. Встреча, проходившая на «РЖД-Арене», на трибунах собрала порядка шести тысяч человек. Послематчевые видео на youtube-канале «Герман El Classico» набирают минимум по 1,5 млн просмотров.

Такой матч в Минске хотели давно

Белорусские болельщики «Амкала» неоднократно обращались к футболистам с просьбами приехать в Минск на выставочный матч и мы рады сообщить, что ФК «Динамо-Минск» сумел договориться с россиянами о проведении товарищеской встречи в столице Беларуси. Для «Амкала» поездка в Минск станет первым международным выездом в истории проекта. Против блогеров сыграет команда болельщиков минского «Динамо», которая на протяжении нескольких лет выступает на различных турнирах по футболу среди болельщиков России, Украины, Беларуси – «Made in Minsk».

Почему может прийти много людей?

Ажиотаж, который возник в интернете после объявления анонса события, позволяет рассчитывать на аншлаг. Учитывая то, что матчи чемпионата Беларуси по футболу на этом же стадионе крайне редко собирают и 1500 человек, можно быть уверенным, что это событие вызовет резонанс среди спортивной аудитории. Ведь основная аудитория блогеров – подростки, которым интересен развлекательный футбольный и околофутбольный контент в соцсетях. А на рядовые матчи чемпионата Беларуси, которые в среднем собирают чуть более тысячи зрителей, они вряд ли добираются…

Матч между командами «Made in Minsk» (победители турнира болельщиков минского «Динамо» этого года) и «Амкал» пройдет в эту субботу 28 сентября на стадионе ФК «Минск», начало матча в 17:00.