«Динамо» тянут легионеры: 13 из 24 шайб на их счету

В субботу на «Минск-Арене» был праздник: «Динамо» обыграло «Йокерит» - 5:0! Это второй матч без пропущенных шайб и третья победа подряд (ранее обыграли «Магнитку» и «Амур»). После пятой шайбы вся арена пела «Какая боль: Аргентина - Ямайка 5:0».

Фан-сектор ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики ХК "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор. ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Столько здесь не забрасывали с 3 января, когда «зубры» победили СКА 5:4. В прошлом чемпионате выдать серию из трех побед кряду удалось лишь однажды. А ведь в предсезонке «Динамо» проиграло девять игр подряд, а начали сезон с трех поражений. В общем, жить стало веселее. С чем связано преображение «Динамо»?

Порядок во вратарской линии. К Энроту и Осипкову не может быть больших претензий. Как и ожидалось, швед остается первым номером, победа над «Амуром» (1:0 в овертайме) - во многом его заслуга. Но и 22-летний белорус доказал, что не тушуется на уровне КХЛ и на него можно положиться, первую победу в сезоне (над «Спартаком» в гостях) добыли именно при нем.

ХК "Динамо" (Минск). №1 Юнас Энрот.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легионеры тащат. Энрот отыграл два матча на ноль и набирает форму. Граньяни доказал, что в порядке после сотрясения мозга, из-за которого много пропустил в прошлом сезоне в составе «Куньлуня». Нападающий Шор пока не забрасывал, но он лучший в команде подносчик снарядов - 7 голевых передач (по этому показателю делит первое место в лиге с еще тремя игроками). Паре набрал 6 очков в 8 матчах, Принс - 4 в 4. Главная звезда «Динамо» прямо сейчас - Пулккинен, забросивший шесть шайб. На вечер понедельника финн вместе с Мэйсеком из «Автомобилиста» был лучшим снайпером лиги. Защитник Эллиотт пока не производит яркого впечатления, но успел набрать три очка. Всего на счету легионеров 13 шайб из 24 заброшенных «Динамо» в восьми матчах.

4:0. ХК "Динамо" - ХК "Йокерит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возможно, это связано с тем, что менеджеры «Динамо» угадали с легионерами, но еще чувствуется, что в команде есть химия. Похоже, коллектив принял требования и систему Вудкрофта. Заметно увереннее стал Готовец, еще недавно на него лилось много критики, а сейчас 28-летний защитник стал капитаном и уже набрал 4 очка (1+3).

ХК "Динамо" (Минск). №41 Кирилл Готовец.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Костицын словно переживает вторую молодость: 4 шайбы и 2 передачи. Нападающий улыбается и получается удовольствие от хоккея. И не забывает про фирменные силовые приемы.

№46 Андрей Костицын. ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самое главное, что на этом фоне смотрится и молодежь: 18-летний Денисов, 19-летний Дерябин, 20-летний Мартынов, в субботу дебютировал 20-летний Еременко.

Важно, что Вудкрофт не даст игрокам ходить в розовых очках. Кого обыграли? «Амур» и «Магнитка» идут последними в Восточной конференции, «Йокерит» делит последнее место на Западе. И у «Динамо» по-прежнему один из худших показателей в лиге по игре в меньшинстве - 10 из 21 шайб пропустили в неравных составах.

Главный тренер ХК "Динамо" (Минск) - Крэйг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы очень хорошо закончили серию домашних матчей, - сказал Вудкрофт. - Была хорошая игра против «Магнитки», а вот матчи с «Амуром» и «Сибирью» мне не понравились. Смотря на матч с «Йокеритом», думаю, что ребята показали уровень игры, который мы можем показывать. Теперь тренерский штаб будет требовать от них такой игры всегда.

Впереди проверка на выезде: во вторник матч с «Торпедо», в четверг - с «Северсталью», в субботу - с «Нефтехимиком». «Зубры» взобрались на 8-е место Западной конференции и вряд ли хотят покидать зону плей-офф.

Лучшие бомбардиры «Динамо» после 8 матчей

Тему Пулккинен – 8 (6+2) очков

Дрю Шор – 7 (0+7)

Андрей Костицын – 6 (4+2)

Франсис Паре – 6 (1+5)

Шэйнс Принс – 4 (2+2)

Марк-Андре Граньяни – 4 (3+1)

Кирилл Готовец – 4 (1+3)

Игорь Мартынов – 4 (0+4)

Болельщики. ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом периоде минское "Динамо" судьи наказали за нарушение численного составаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик. ХК "Йокерит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас Энрот отстоял второй матч подряд на ноль. ХК Динамо (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тему Пулккинен против Йессе Йоэнсуу. ХК "Динамо - ХК "Йокерит"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья матча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Красивый гол в исполнении Кирилла Готовца.ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Радость болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бескомпромиссная борьба. ХК "Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Йокерит" (Хельсинки). №77 Ээмели Рясянен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Финские болельщики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оборона. ХК "Йокерит" (Хельсинки).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

32 минута гол Тему Пулккинена. ХК "Динамо" - ХК "Йокерит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№24 Руслан Салей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание. ХК "Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заварушка у ворот минского "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выход один на один Шейна Принса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

39 минута матча. Гол Андрея Костицина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер финнов Лаури Марьямяки озадачен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Феоктистов забрасывает четвертую шайбу в ворота финнов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" - ХК "Йокерит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шайба. ХК "Динамо" - ХК "Йокерит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зубр - талисман ХК "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ