Что вы знаете, кроме «Время сэконд хенд»? Топ-10 лучших книг XXI века

В рейтинг британского издания вошли 100 произведений, опубликованных с 2000 года.

«Белорусский нобелевский лауреат записала тысячи часов свидетельств от простых людей, чтобы создать устную историю Советского Союза и его конца. Писатели, официанты, врачи, солдаты, бывшие кремлевские аппаратчики, выжившие в ГУЛАГе, - все рассказывают свои истории, делятся злостью, рассказывают о предательствах и высказывают опасения по поводу перехода к капитализму. Незабываемая книга, которая является одновременно актом катарсиса и глубокой демонстрацией сочувствия», - пишет о книге Светланы Алексиевич The Guardian.

Второю строчку рейтинга занимает роман Мерилин Робинсон «Галаад», за который писательница получила Пулитцеровскую премию. А лучшей книгой начала XXI века, по мнению издания, стал роман англичанки Хилари Мэнтел «Волчий зал». Она была удостоена за него Букеровской премии в 2009 году.

Рейтинг «100 лучших книг XXI века» составлен в рамках проекта The Guardian «Лучшая культура XXI века». Британские журналисты также опубликовали списки лучших фильмов, музыкальных альбомов, видеоигр, комедиантов, ТВ-шоу. Издание не указывает методику выбора лучших книг XXI века. Но, к примеру, рейтинг «50 лучших видеоигр XXI века» был составлен по показателям игрового рынка. Так, список видеоигр возглавила инди-песочница Minecraft. С 2009 по 2019 год ее разработчикам удалось реализовать свыше 175 миллионов копий.

Топ-10 лучших книг XXI века по версии The Guardian:

1. Хилари Мэнтел «Волчий зал»

2. Мерилин Робинсон «Галаад»

3. Светлана Алексиевич «Время секонд хэнд»

4. Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»

5. Винфрид Георг Макс Зебальд «Аустерлиц»

6. Филип Пулман «Янтарный телескоп»

7. Та-Нехиси Коутс «Между миром и мной»

8. Али Смит «Осень»

9. Дэвид Митчелл «Облачный атлас»

10. Чимаманда Нгози Адичи «Половина желтого солнца»

Весь список 100 лучших книг XXI века читайте в The Guardian.