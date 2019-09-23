Это стоит попробовать: в Беларуси появились сыры ручной работы с изысканным вкусом и необычными пикантными нотками

Сыры ручной работы - как изысканные украшения хендмейд: они необычны, не растиражированы, их делают малыми партиями, кропотливо выверяя каждый шаг. Даже их упаковка отличается от обычной, поэтому пройти мимо просто невозможно. Особенно если хочется попробовать что-то новенькое, эксклюзивное.

Вот так вы однажды откроете для себя «Сыры из Александрии». Не удивлюсь, если с первого знакомства они станут одним из любимых деликатесов и достойным подарком из серии «Сделано в Беларуси» для заграничных друзей. Потому что к ним нельзя оставаться равнодушными и ими невозможно не гордиться. Давайте разберемся, как у нас появились эти восхитительные сыры и что они собой представляют.

Фото: Екатерина Полуянович.

…Есть в Оршанском районе Витебской области старинный поселок Копысь. Здесь, на живописном берегу Днепра, почти тысячу лет назад поселились ремесленники, прославившие поселок своим мастерством далеко за его пределами. И если знаменитый когда-то на всю Российскую империю копысский кафель уже стал исторической реликвией, то традиции мастерства искусных сыроделов из Копыси в наше время возродили. Именно здесь было создано небольшое производство по выпуску уникальных крафтовых сыров. Тех самых, что выпускаются сегодня под брендом «Сыры из Александрии». Если бы предшественники нынешних сыроделов попробовали один из этих сыров, они были бы в восторге - традиции в надежных руках! Впрочем, и современные сырные гурманы отмечают, что «Сыры из Александрии» превосходные, что это элита белорусских сыров, и искренне наслаждаются их вкусами. На сегодня их два.

Если вам по душе интенсивный сырный вкус с легкой кислинкой и изысканным насыщенным послевкусием, пробуйте сыр «Янтарный». Даже через крафтовую пергаментную упаковку просвечивается один из теплых оттенков янтаря и чуть-чуть пробивается аппетитный возбуждающий аромат настоящего сыра.

Тем, кто предпочитает консистенцию понежнее, кому нравится смаковать сыры, во вкусе которых чувствуются пикантные нотки с еле уловимой горчинкой, обязательно нужно продегустировать «Жемчужный».

Для полноты впечатлений, конечно, надо попробовать оба сыра, чтобы решить, какой из них станет изысканной закуской к вину, какой вы подадите с фруктами и как будете удивлять своих гостей, которые еще не распробовали вкус «Сыров из Александрии»!

У каждого из этих сыров свой уникальный характер, приобретенный за два месяца заботливого созревания. А создаются и зреют они практически в таких же условиях, что и итальянские сыры в небольших семейных сыродельнях, где каждой головке сыра - особое внимание, где каждую партию готовят как для своей семьи, строго придерживаясь старинных рецептов, проверенных временем. Весь процесс продуман до мелочей: собственное отборное сырье, никаких консервантов и красителей, ручная работа, маленькие партии, только многолетний опыт и профессионализм сыроделов. И великолепный результат - «Сыры из Александрии».

- «Сыры из Александрии» самодостаточны как отдельная закуска и отлично подходят для классических сочетаний - с вином, фруктами. Насыщенный вкус сыров прекрасно дополнят дыня, персик, виноград или финики. Хорошо подчеркнут яркую индивидуальность этих сыров и орехи. Кроме того, оба сыра хороши для приготовления салатов с птицей и для изысканной сырной тарелки.