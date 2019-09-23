Сельхозярмарки в Минске: куда и когда идти закупаться на зиму

В этом году, в отличие предыдущих лет, ярмарки продлятся не всю осень, а только месяц - с конца сентября до конца октября. Большие городские ярмарки состоится 19 и 20 октября у Дворца спорта, 28 и 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 26 и 27 октября на парковке у «Чижовка-Арены» (время их работы с 9.00 до 16.00). Будут ярмарки и в столичных районах.

Заводской район

28 и 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября с 9.00 до 16.00 на ул. Герасименко, 51 (на территории автостоянки ФОК «Мандарин»).

Ленинский район

28 и 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября с 9.00 до 16.00 у кинотеатра «Салют».

Московский район

27, 28, 29 сентября, 18, 19, 29 октября с 9.00 до 16.00 - на площадке по пр. Любимова, 17 (рядом с универсамом «Брест»), 11, 12, 13 октября с 9.00 до 16.00 - по пр. Газеты «Правда», 40 (площадка у магазина «Сандрик»), 4, 5, 6, 25, 26, 27 октября с 9.00 до 16.00 - площадка возле дома №12 по ул. Есенина.

Октябрьский район

28 и 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября с 10.00 до 16.00 на площадке у ДК железнодорожников, в эти же дни и часы также на площадке по ул. Асаналиева, 44.

Партизанский район

На бульваре Тракторостроителей ярмарки состоятся 27 сентября, 11 и 25 октября с 11.00 до 16.00 и 28 и 29 сентября, а также 12, 13, 26, 27 октября с 9.00 до 16.00. На площадке по ул. Антоновская, 30 продавцов ищите 5 и 6 октября с 11.00 до 16.00, по ул. Карвата, 4 - 19 и 20 октября с 9.00 до 16.00.

Первомайский район

28 и 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 октября с 9.00 до 17.00 ярмарка развернется на традиционной площадке по ул. Руссиянова, 1, а 12, 13, 19 и 20 октября с 9.00 до 17.00 по ул. Гинтовта, 12. А 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября с 10.00 до 18.00 и 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 октября с 9.00 до 17.00 витаминную продукцию будут продавать по адресу ул. Калиновского, 55 (на территории автостоянки).

Советский район

В парке Дружбы народов ярмарки намечены на 28 и 29 сентября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 и 27 октября с 9.00 до 16.00.

Фрунзенский район

28 и 29 сентября, 5, 6, 19, 20, 26 и 27 октября с 9.00 до 16.00 у Ледового дворца на ул. Притыцкого. 12 и 13 октября с 9.00 до 16.00 на площадке у ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94).

Центральный район

Одна площадка - у кинотеатра «Киев». Сюда за овощами и фруктами можно прийти 28 и 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября с 8.00 до 16.00.