Конкурс KP.BY: «Мечтаю изменить профессию»

Можно бесконечно долго искать тот самый вкус, ту самую любовь и ту самую работу мечты. Грустно, когда из-за этих поисков не получается участвовать в собственной жизни. «Комсомолка» предлагает более прагматичный подход. Мы ищем тех, кто не ждет чуда, а готов действовать прямо сейчас. Развиваться, учиться и смело идти к своей цели!

Вы когда-то получили профессию необдуманно или под влиянием родителей, а теперь поняли, что это не ваше? Или заинтересовались чем-то новым и готовы в этом направлении развиваться?

Наш новый конкурс «Мечтаю изменить профессию» - для вас! Расскажите нам о том, чем вы занимаетесь сейчас, в чем видите свое призвание, о какой профессии мечтаете, готовы ли изменить свою жизнь и что для этого делаете уже сегодня.

Авторы трех самых интересных историй по версии «Комсомолки» получат призы от партнеров.

Авторов ждут действительно щедрые призы: ведь знания, опыт и любимая профессия - бесценны!

Первый победитель получит возможность пройти любой обучающий курс в ООО «Новое завтра». Договор на обучение можно будет заключить до 31 декабря 2019 года, а пройти курс - по мере комплектации группы.

Образовательный и кадровый центр предлагает более 150 краткосрочных профессиональных и языковых курсов. За 10 лет работы на рынке дополнительного образования благодаря работе центра сменили профессию или получили новые знания уже более 20 000 человек!

В центре обучаются группами не более 6 человек. Те, кто сомневается в выбранном курсе, могут посетить бесплатное пробное занятие. Преподавание ведут только практики, то есть те, кто работает в сфере, по которой обучает. Программы обучающих курсов разработаны с учетом современных требований рынка и возможных изменений в ближайшие годы. При этом за качеством образовательного процесса следит отдельный специалист, разработана внутренняя система управления и контроля.

- Владелец образовательного бизнеса должен осознавать высокий уровень социальной ответственности за то, что он делает и производит. К образованию мы относимся серьезно, основательно. Это не просто бизнес. Это четкая нацеленность на результат, который принесет образование для наших слушателей в будущем. Конечная цель - изменение их жизни в лучшую сторону. Поверьте в себя, и завтра будет новая жизнь - так мы настраиваем своих слушателей, когда они обращаются к нам. Вряд ли на этом можно заработать огромные деньги, но точно можно получать удовлетворение и радость от того, что полезного ты делаешь для каждого клиента и для общества в целом, - рассказывает Ольга Слим, учредитель и директор центра «Новое завтра».

Помощь в профориентации и трудоустройстве центр готов при необходимости предоставить бесплатно. А выпускники курсов кроме знаний получают еще и доступ к базе вакансий, возможность пройти стажировку, побывать на выездном обучении на предприятии или пообщаться с представителями ведущих компаний-работодателей.

«Новое завтра» с 2015 года входит в Ассоциацию дополнительного образования и просвещения (Беларусь). Последние три года центр по результатам народного голосования становится призером премии «Народная марка» в номинации «Образовательные центры».

Второй победитель получит в подарок от Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М. Танка сертификат участника V Международного фестиваля психологического мастерства, который состоится 22 - 23 мая 2020 года.

В программе фестиваля - лекции и мастер-классы по разным методам психотерапии, кризисной психологии, семейному взаимодействию, проблемам в отношениях между родителями, педагогами и детьми, работе с зависимостями и др. Важно, что фестиваль выступает площадкой для расширения компетенций слушателей, обучающихся на специальностях переподготовки в области психологии для межкультурного обмена психологическими знаниями, техниками между будущими и практикующими специалистами республики и специалистами из других стран: Италии, России, Эстонии, Литвы и других.

Профессия психолога сегодня становится все более востребованной. Современному человеку необходимо обладать уверенностью, что он способен влиять на собственные мысли, действия, поведение, управлять ситуацией и собой в этой ситуации. С одной стороны, технологическое развитие не исчезнет, и сегодня мы наблюдаем тот огромный технологический драйв, который меняет лицо всего, чем мы занимаемся. С другой, при любой технической революции останутся востребованными человеческие профессии, связанные с формированием так называемых навыков soft skills, например, умение общаться и работать с людьми (это колоссального значения фактор!). Все, что связано с общением человека с человеком, всегда будет важно, незаменимо. Такие умения сегодня становятся фактором успеха для всех и не привязаны к какой-то одной профессии. Отсюда и необходимость в компетенциях в области психологии для руководителей, специалистов по подбору персонала, преподавателей и других и представителям различных профессий.

ИПКиП БГПУ предлагает переподготовку по специальностям «Психология», «Практическая психология», «Психология управления», «Психология семейных отношений». При этом новую специальность можно получить менее чем за два года, обучаясь заочно. По окончании выдается диплом государственного образца. Подробная информация о квалификациях, датах начала и сроках переподготовки, фото и отзывы слушателей представлены на сайте института https://ipkip.bspu.by.

ИПКиП динамично развивающаяся организация. На базе института работает гостиница «Университетская», которая предлагает комфортное проживание по доступной цене и решает вопросы с жильем для иногородних/иностранных слушателей. Функционирует школа развития ребенка «Первое образование» с тремя филиалами по г. Минску - это уникальный подбор персонала, образовательных услуг для детей от двух лет. Наряду с этим ИПКиП предлагает современные программы повышения квалификации руководителей и сотрудников на своей базе и с выездом в организации, а также стажировки по индивидуальному запросу.

Третий победитель получит сертификат на бесплатное прохождение одного личностного тренинга в ООО «Тренинговый центр «Квадратный апельсин» на выбор до 1.03.2020 г. в рамках расписания открытых групп, либо цикл персональных консультаций по теме самоопределения и психологической подготовки к смене деятельности (5 встреч у специалиста центра).

Тренинговый центр уже 15 лет работает в сфере дополнительного образования взрослых и детей. За это время прошли сотни тренингов, и тысячи людей получили помощь и новый опыт. Этот центр дает широкие возможности для развития в разных направлениях.

В центре регулярно проходят различные тренинги для взрослых на темы личностного развития, воспитания детей, взаимоотношений, отношений к деньгам и материальному.

Проводятся тренинги развития навыков, полезных для бизнеса и работы: эмоциональный интеллект, коммуникативные и личностные навыки руководителя, практикум по креативности, развитие навыков продаж и другие.

Параллельно активно работает детское направление - развивающие программы для детей и подростков с 7 лет, в формате выездных лагерей и игровых занятий.

Также работают в индивидуальном формате психологи (до отмены лицензии - на основании Лицензии МЗ РБ №02040/69 от 3.03.2011 на оказание психологической помощи).

Тренинговый центр «Квадратный апельсин» активно сотрудничает и с социальными проектами. Специалисты центра задействованы в проекте помощи в трудоустройстве (более 130 выпускников этого проекта получили помощь), работе с приемными семьями и домами семейного типа, с волонтерами хосписа и других общественных организаций. Центр является активным членом Ассоциации дополнительного образования и просвещения (Беларусь).

Миссия центра - создание качественных возможностей для развития людей и организаций для большего успеха и счастья каждого. Поэтому практически на всех программах центра есть услуга бесплатного ассистирования (закрепления материала повторным участием в тренинге).

Письма с историей о профессии мечты принимаются на электронный адрес dream@phkp.by. Сроки проведения конкурса - с 24 сентября по 22 октября (включительно) 2019 года. В письме обязательно нужно указать Ф.И.О. участника и контактный номер телефона.

Информацию о победителях мы объявим 28 октября 2019 г. на сайте kp.by

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