В Бресте судят мать, которую обвиняют в жестоком убийстве 8-месячной дочери

- Я обвиняюсь в убийстве собственного ребенка. У меня есть родные, еще двое маленьких детей. Я не хочу, чтобы это отражалось на них, - заявила суду 26-летняя обвиняемая Наталья, попросив провести судебное разбирательство в закрытом режиме.

На скамье подсудимых кроме нее также сидит ее 48-летний знакомый Виктор. Мужчина смотрит прямо перед собой, Наталья прячется от камер, склонив голову. Она время от времени всхлипывает, но на вопросы судьи отвечает громко и четко.

Обвиняемых судят за жестокое убийство малолетнего.Фото: Оксана БРОВАЧ

Потерпевшим по делу признан отец убитой 8-месячной Ани.

- Будет разбираться личная жизнь, я не хочу, чтобы это было вынесено публично, - поддержал ходатайство о закрытии процесса бывший муж Натальи Леонид, отец девочки. Он скрывает лицо за капюшоном.

Гособвинитель заявил: оснований для того, чтобы проводить слушания в закрытом режиме, нет. Суд же принял решение закрыть процесс, журналистов попросили покинуть зал.

Убийство произошло 27 октября 2018 в Лунинце. По данным предварительного следствия, 8-месячного младенца жестоко убили, и к этому причастны его мать, которой на тот момент было 25 лет, и ее 47-летний знакомый, с которым женщина в тот вечер распивала спиртное. Труп обнаружил отец ребенка, когда вернулся домой.

Расследованием дела занимался Центральный аппарат Следственного комитета. Председатель СК Иван Носкевич называл это преступление «вопиющим», и сказал, что «такого в истории современной Беларуси вообще не было». По слухам, ребенку отрезали голову, но официально в такие детали следователи общественность не посвящали.

Обоих обвиняемых судят за жестокое убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений группой лиц по ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни, но исключительная мера не может быть применена к женщине.

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