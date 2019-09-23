Иван Охлобыстин: Беларусь - страна эльфов. Я у вас вечно в истории попадаю

А накануне мы поговорили с Иваном Охлобыстиным о его жизни.

- Расскажите о проекте, в котором сейчас снимаетесь в Беларуси?

- Называется «Вспышка», это детектив с элементами комедии. Не берут меня на роль принца Золушки, поэтому соглашаюсь на такие роли. Мой герой помогает следствию, параллельно влюбляется, расстается. Будет 20 серий. Кстати, ребята из Борисовского РОВД (мы там снимали в тюрьме) подарили прекрасные часы! Потом, если попаду под статью, буду их показывать, надеясь на снисхождение (смеется. - Авт.). Беларусь - это страна эльфов. Я у вас вечно в какие-то истории попадаю. Помните, циклон «Хавьер», во время которого я застрял по дороге в Минск? Мы жгли с дальнобойщиками поддоны, чтобы согреться. Отправили целую экспедицию по откапыванию бабки, машину которой засыпало снегом по крышу. Я до сих пор вспоминаю это с улыбкой.

Мечтаем с женой подняться на К2

- Какое из амплуа вам ближе - актер или писатель?

- В первую очередь я отец большого семейства, которое нужно кормить. А кино приносит деньги. Но это не отменяет трогательного отношения к нему. А литературу я любил всегда. Я не умею сидеть на месте, все время что-то делаю. Сейчас вот мы снимаем реалити-шоу наподобие «Семейки Осборнов». Мне предложили, и я ответил: а как семья решит, так и будет. Был уверен, что дети скажут: «Папа, ты с ума сошел?!» Никто из них никогда не рвался сниматься - а тут им показалась идея прикольной. Я погрузился в процесс, и оказалось, что реалити-шоу колоссально отличается от кино. Сценария нет, что происходит, то и происходит. Иной раз на себя смотришь и удивляешься: и зачем ты это ляпнул! Первые серии выйдут уже в октябре.

Большая семья Ивана Охлобыстина. Фото: личный архив

- Какой вы отец?

- Я зарабатываю деньги и выношу мусор (смеется. - Авт.). У меня детей шестеро: Анфисе 22, Евдокии 21, Варе 20, Васе 18, Нюше 17, Савве исполняется 14 лет. Они меня крутят, как бублик на палочке, и ведь уже не накажешь девочек, большие. А парни у меня спокойные. За все время всего раза три доходило до порки по заднице - но было за что. На выбор их профессии я никак не влиял. Анфиса работает администратором у Касперского, Евдокия закончила биофак, но тоже ушла в администрирование кино. Варя единственная из всех пела - но в итоге выбрала Медицинский университет им. Сеченова, сейчас на 3-м курсе, круглая отличница. Вася поступил сам на сценарный факультет, там военной кафедры нет, так что пойдет в армию, а потом доучится. Как и я в свое время. Нюша хочет поступать на переводчика, ей очень нравится японский. Вася учится на сценариста, а его девушка - на летчика. Оба хорошие очень, такие готические персонажи, сами себе на уме. Что будет делать Савва в свои 14 лет, понять нельзя. Можно только целовать и жалеть.

Иван Охлобыстин умеет и обожает эпатировать публику. Фото: Алена КАМЕНЕВА

- Помнится, вы говорили, что на пенсии хотели бы поехать по миру на «Харлее».

- Уже все пропало. Я как-то взял с детей обещание, что каждый из них вырастет и родит по 5 наследников, не меньше. Мы с женой Оксаной прикинули, что на момент, когда Савва закончит институт, нас уже обложат внуками. И вряд ли я как многодетный отец смогу отказаться от их воспитания. Мы только решили с Оксаной, что улучим момент и поднимемся на К2 (вторая по высоте горная вершина Земли - Чогори , ее еще называют горой-убийцей). Если останемся наверху (ведь там очень много альпинистов погибло), наши дети всегда смогут показывать на белоснежный пик и говорить: где-то во-о-он там наши родители! А еще хочется съездить в Японию, Китай и на Камчатку в долину гейзеров, пока они еще есть.

- Но вы же отдыхаете когда-нибудь?

- Раньше на великах ездили всей семьей. А сейчас все выросли, и привлечь их покататься можно только насилием. Я живу на окраине Москвы, с одной стороны лес, с другой лес - и я по нему езжу один. Гоняю на скейте, на роликах. А еще подарили мне дети электроскутер - он разгоняется до 50 км/ч, аж страшно. Я один раз даже навернулся с него. Но все равно интересно кататься. В Москве на красные дорожки не хожу - они бессмысленны, ни с кем не поговоришь, только поулыбаться. Да у меня еще и вкус в одежде антигламурный. Так что мои дети критикуют, говорят: ты одеваешься с закрытыми глазами. Вроде все чистое и модное, но сочетаешь неправильно. Я им отвечаю, что всю жизнь отдал на то, чтобы не думать о том, как мне одеваться. Могу себе позволить. Лишь бы по размеру было.

Как прислонил руку к реактору на ЧАЭС

- Может, любите кого-то из белорусских музыкантов?

- Я мало кого знаю, к сожалению. Не успеваю следить. Сейчас же артисты в основном частушки читают, а не поют. А это мне не близко. Ну вот, очень мне нравится «Океан Эльзы» - они украинцы или ваши? О, был концерт в Минске на днях? Жаль, что не сходил, но меня бы там побили, наверное.

- Да ладно, там зрителей из России приехало много.

- Ну вот, свои бы и пришили в первую очередь (смеется. - Авт.).

- У вас на руке ожог, или вы так брутально сводили татуировку?

- Это я давно свел (показывает он руку), когда мужчины еще не знали, что можно себе для красоты прокалывать ботокс. На руке была изображена красивая женщина, которая снимала трусы в зарослях конопли. У меня в то время были помешанные духовно-нравственные ориентиры. А когда женился, Оксанка, спросила меня: «А для чего она снимает трусы?» И я задумался… Ну в самом деле, это могло быть по разным причинам. Этот дуализм меня так замучил, что я пошел в клинику - и веселый армянин выжег мне лазером до кости эту татуировку. Шрам получился эффектный, и все спрашивали, что случилось. И я начал отвечать: когда был на ликвидации аварии ЧАЭС, хотел взять что-то на память. А там ведь все фонит. И тогда, проходя мимо реактора, я специально прислонил к нему руку так, ш-ш-ш (смеется. - Авт.).

- Сейчас не стали бы делать татуировки?

- Не уверен. Анфиса моя сделала татуировку - орла на спину. Я хотел поругать, а потом подумал: ну вот как, я ж сам весь в татуировках. Последнюю наколол в Испании в 2013 году - крест святого Константина. Ну, пьяный был.

- Любите выпить?

- Я гипотетический алкоголик. Раньше, когда меня спрашивали, кем хочу быть в старости, я отвечал: сельским пьяницей. Сидеть на лавочке в легком подпитии и смотреть, как Матрена несет огурцы.

- Может, Оксана?

- Не, Оксана будет с просфоркой ждать меня у церкви и сердиться. Выпить я очень люблю. И дети могут. Заходишь на кухню - а у них на столе хорошее вино. И думаешь: вот ведь, недавно им попы мыл, а теперь спрашиваю, а можно и мне налить? «Бери, папаша!» (Смеется. - Авт.). Но зависимости у них нет, они насмотрелись в детстве на нас, а мы слишком злоупотребляли, конечно. А у них сейчас ЗОЖ, и это прекрасно.

Иван Охлобыстин говорит, что свел татуировку с изображением женщины - она была у него левой рукеФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Собчак не позволил бы на венчании в трусах плясать

- Вы любите эпатировать. А как отнеслись к недавнему браку Собчак с Богомоловым, которые приехали в ЗАГС на катафалке.

- Обычно хайпом либо зарабатывают, либо закрываются от каких-то обстоятельств. Иногда проще скоморошничать, чем выдать личную тайну. Богомолов был женат на Даше Мороз, которую я знаю с детского возраста, и маму ее Марину Левтову, которая погибла, прекрасно знал. Не хочу это комментировать. Я сам по себе своеобразный чувак, так что и не мне их осуждать.

- А если бы вас, как священника, попросили их обвенчать?

- А почему бы и нет. Но в церкви в трусах я бы не дал им плясать, конечно. А на чем они приехали - мне наплевать, да хоть на ослах.

- А как относитесь к новым клипам Киркорова?

- Я теряюсь, не знаю. Но если это показывают, значит, кому-то нравится. Какие-то бабулечки, наверное, бьются в истерике у телевизоров, когда видят их с Басковым. Но чего у него не отнять - так это работоспособности, за это уважаю! А музыка мне его никогда не нравилась. Я рок-н-ролльщик.