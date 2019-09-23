Теплее и дороже: впервые за 20 лет в Минске уже в сентябре включают отопление

Утром в понедельник, 23 сентября, начали включать отопление в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, госархивах и библиотеках. Планируется, что со вторника, 24 сентября, начнут теплеть батареи в наших квартирах, а также в общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах. Подключить тепло должны в пятидневный срок, сообщает belta.by.

Такое решение было принято с учетом неблагоприятного прогноза погоды. Если температура установится выше +10 градусов, то отопление переведут в режим протапливания. Если будет стабильно теплая погода, то отопление могут даже отключить.

Решение этой проблемы в сентябре - нонсенс. Например, в прошлом году топить начали с 1 октября, в 2017-м - с 9-го, в 2016-м - с 10-го, в 2015-м - с 7-го, а в 2014-м - и вовсе с 17 октября.

Новость можно было бы назвать приятной, однако у нее есть и обратная сторона: за коммуналку придется платить больше тоже уже с сентября, потяжелеют счета, которые придут в октябре.

В предыдущие годы действовало правило: отопление в минских квартирах включали тогда, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд держалась на уровне +8 градусов и ниже. В этом году это правило решили нарушить: например, среднесуточная температура 22 сентября, за день до начала подключения отопления в Минске была +10,6 градуса.

КАК ПОГОДКА?

Бабьего лета пока не ожидается: в ближайшие дни в Минске днем максимум до +16.

- Эта неделя будет в основном без осадков, в ночные часы - заморозки, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В среду, 25 сентября, ночью на большей территории Беларуси заморозки до -3. Максимальная температура днем +8…+15, по юго-западу до +17. В четверг, 26 сентября, ночью будет +1…+8, местами по северо-востоку заморозки до -3, днем максимум +10…+16. В юго-западных районах немного теплее: ночью +9…+10, днем +17…+18.