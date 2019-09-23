За каждый килограмм перевеса - 2 евро вместо 4. Как меняются таможенные пошлины

С 1 января в ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Россия) снижают лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях. Об этом сообщила Европейская экономическая комиссия.

Сейчас в месяц жителям стран ЕАЭС разрешено получать посылок максимум на 500 евро и 31 килограмм в месяц, а с января 2020 года лимит уменьшится до 200 евро при том же максимальном весе. Такие же лимиты в ЕАЭС распространяются и на одну посылку.

Но Беларуси от нового лимита пока не горячо и не холодно - наши ограничения давно были строже, чем у соседей и сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. При этом одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограмм. Дело в том, что каждая страна имеет право ужесточить у себя лимиты по бандеролям, чем Беларусь и воспользовалась. Изменятся ли у нас месячные лимиты на разовую посылку с 2020 года, пока неизвестно - этот вопрос на стадии уточнения.

Впрочем, есть и хорошие новости: если превысить лимит на посылки в ЕАЭС (и в Беларусь в частности) - пошлина за это с 2020 года станет вдвое меньше. Сейчас она составляет 30% от сверхлимитной стоимости ввозимого товара, но не меньше 4 евро за каждый килограмм перевеса. Но уже с нового года снизится до 15% от стоимости товара, но не меньше 2 евро за каждый килограмм веса, превышающего максимальный. Уплачивается в итоге большая из этих сумм. Кроме пошлины таможня взимает сбор в размере 10 рублей (см. «СЧИТАЛКА «КП»).

Напомним, с 2014 года в Беларуси начался бум на дешевые китайские покупки в интернете, на почтах стояли километровые очереди, некоторые товары заказывали под видом товаров для собственных нужд для дальнейшей перепродажи. Указом президента с 14 апреля 2016 года ввели жесткие лимиты - в месяц можно было без уплаты пошлины заказать покупки суммарным весом не более 10 кг и стоимостью не более 22 евро. Количество посылок резко упало, и в 2018 году правило пересмотрели - разрешили в месяц заказывать посылки на сумму до 200 евро и 31 килограмма (каждая не дороже 22 евро и не тяжелее 10 кг). Сейчас специалисты «Белпочты» обрабатывают около 30 тысяч посылок каждый день.

СЧИТАЛКА «КП»

Допустим, вы заказали на одном из китайских сайтов недорогой смартфон, стоимостью 100 евро. При получении придется доплатить 10 рублей таможенного сбора и 23,4 евро таможенной пошлины за превышение лимита. После нового года таможенная пошлина составит всего 11,7 евро.