2019-09-23T18:55:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Шенгенская виза подешевеет до 35 евро, но когда - неизвестно

Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом, наш МИД озвучил детали.
Ирина КОЗЛИК
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На все подписания уйдет пару месяцев - до февраля есть шанс успеть.На все подписания уйдет пару месяцев - до февраля есть шанс успеть.Фото: Оксана БРОВАЧ
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На прошлой неделе Александр Лукашенко решил подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. В МИД сообщили, что президент принял это решение, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны - и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий. В итоге у белорусов наконец-то появился шанс получать шенгенские визы не за 60 евро, а за 35. Ждем мы этого уже несколько лет.

1. Почему так долго договаривались?

У наших соседей давно дешевый шенген - россияне платят за него 35 евро с 2006 года, у украинцев вообще безвиз с ЕС. Больше всего споров для нашей стороны было из-за проблемы реадмиссии, соглашение о которой подписывается вместе с визовым. Реадмиссия - это обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

- Соглашение об упрощении выдачи виз (после его подписания и выполнения сторонами внутренних процедур) должно вступить в силу одновременно с соглашением о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, - сообщил МИД Беларуси в понедельник.

2. Белорусы успеют получить шенген за 35 евро вместо 80?

Соглашение по упрощению визового режима очень выгодно для простых белорусов. Прежде всего, дешевле на 25 евро.

Есть и льготы по стоимости и срокам действия визы для некоторых категорий граждан, сроки принятия решения о выдаче визы будут уменьшены.

При этом с 20 февраля 2020 года шенген подорожает (до 80 евро) для граждан тех стран, которые не заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима.

3. Когда, наконец, визы подешевеют?

На реализацию соглашения о визовой либерализации нужно время. Этот документ еще должен быть одобрен Европарламентом и Евросоветом, после чего Совет ЕС должен обозначить решение квалифицированным большинством голосов. С нашей стороны после подписания соглашений документы должны пройти процедуру ратификации парламентом. Соглашение вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Эксперты предполагают, что на все процедуры должно уйти примерно два месяца. Так что успеть до подорожания в феврале 2020 года можно. Конкретную дату глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель назвать отказался, но заверил что работа идет упорная.

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