Лукашенко собрал на своем участке рекордный урожай картошки немецким комбайном

Утром в понедельник, 23 сентбря, Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. А потом – встретился с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и инспектором по Могилевской области Михаилом Русым. Среди прочего обсуждали уборку урожая. А после обеда Лукашенко отправился на собственный «приусадебный участок» - собирать урожай картофеля.

После обеда Лукашенко отправился на собственный «приусадебный участок» - собирать урожай картофеля. Кадр БелТА.

- Вместе с ним и все те, кого более привычно в течение недели видеть в деловых костюмах, кто в ежедневном режиме работает вместе с президентом, - объясняет пресс-служба президента наличие в кадре молодых девушек, которые помогают президенту. - Учитывая объемы, приходят на помощь и специалисты.

При уборке картофеля с президентского поля команда президента пользовалась немецким картофелеуборочным комбайном Grimme DR 1500. Кадр БелТА.

Согласно официальным сообщениям, урожайность картофеля на президентском поле – свыше 600 центнеров с каждого гектара, при средней урожайности 325 ц/га.

На распространенных пресс-службой президента видеокадрах журналисты «Комсомолки» рассмотрели, что при уборке картофеля команда президента пользовалась немецким картофелеуборочным комбайном Grimme DR 1500. Модель не новая, уже снята с производства, такой бэушный агрегат в Беларуси стоит примерно 25-30 тысяч долларов.

А что же белорусские комбайны? Оказалось, что картофелеуборочная техника есть и в каталоге «Гомесельмаш» - линейка «Палессе», целых три варианта. Сколько стоят новые агрегаты – узнать не просто: фиксированных цен нет, они сейчас «договорные». Удалось отыскать дилерский прайс-лист за 24 мая прошлого года. По курсу того времени новенький картофелеуборочный комбайн ПКК-2-05 «Палессе РТ25» стоил 66 тысяч долларов. Также предлагают бэушные комбайны «Палессе». В интернете встречаются предложения ценой от 11 до 25 тысяч долларов по курсу (в зависимости от года выпуска, состояния, региона и модификации).

Согласно официальным сообщениям, урожайность картофеля на президентском поле – свыше 600 центнеров с каждого гектара, при средней урожайности 325 ц/га. Кадр БелТА.

Лукашенко: «Подарков «Гомсельмашу» никто делать не будет

Завод «Гомсельмаш» Лукашенко посещал этим летом:

- «Гомсельмаш» всегда был, есть и будет в стране, - говорил тогда президент. - Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Надеюсь, сегодня увидим новый комбайн, созданный буквально за год или два. Это хорошая группа ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но надо шевелиться. Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о «Гомсельмаше» в отрицательном плане (…) Я вам говорил, что на этом предприятии надо приводить к власти молодежь. Я так понимаю, растерянности нет на заводе? - спросил Лукашенко у гендиректора завода.

- Растерянности нет, коллектив готов работать. Единственная сейчас проблема - это оборотные средства, - признался Александр Новиков.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подарков предприятию никто делать не будет, однако некоторую помощь оказать могут.

- Если завтра продаешь сто комбайнов и что-то возвращаешь банку или в бюджет, конечно, деньги одолжим. «Гомсельмаш» никто не загубит, - заверил он. – «Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ, «Амкодор» и другие, хоть и частные предприятия, - это все белорусское, они должны давать результат. Заводы эти будут сохранены.