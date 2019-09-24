2019-09-24T12:52:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«Стало безопасно!» Колясочнику из Мозыря, который спускался из окна на лебедке, дали подъемник

После заметки в «КП» в старом бараке построили новую лестницу, чтобы Виталий смог по ней спускаться
Павел МИЦКЕВИЧ
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Колясочнику, который спускался из окна на лебедке, дали подъемникКолясочнику, который спускался из окна на лебедке, дали подъемникФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Инвалид-колясочник Виталий Ковалев из Мозыря прислал нам радостное сообщение: его положили на лечение в больницу, а в подъезде тем временем строят новые лестничные марши. Это делается для того, чтобы Виталий смог спускаться и подниматься по ступенькам на гусеничном подъемнике - его власти тоже пообещали выделить.

Напомним, до сих пор для тяжелого 45-летнего мужчины был только один путь на улицу - через окно второго этажа (смотрите фото). Виталий сам придумал механизм, чтобы спускаться из своей квартиры в коляске на лебедке. Конечно, это было страшно и небезопасно. Но по-другому выбраться из заточения мужчина не мог: гусеничную коляску не давали из-за того, что на ней негде развернуться на узкой площадке подъезда. А гусеничный подъемник не давали потому, что старые деревянные ступеньки в бараке неровные.

«КП» приехала к Виталию сразу после его выписки из больницы. В подъезде мужчина увидел совершенно новые лестничные проемы с ровными ступеньками вместо старых, расшатанных. И свою главную надежду - гусеничный подъемник. На него устанавливается коляска, и гусеничная платформа плавно спускает ее по ступенькам.

Такой подъемник стоит около 7 тыс. рублей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такой подъемник стоит около 7 тыс. рублейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Теперь стало безопасно! Конечно, повлияло то, что про меня написали в прессе. Сыграли свою роль и те письма, которые я слал во многие инстанции. Кстати, ответ из Администрации президента, куда я высылал фотографии о том, как вишу в окне на лебедке, так и не пришел, - рассказывает Виталий.

Он признается, что пока не хочет разбирать свой механизм с лебедкой:

- Мало ли! Я не знаю, на какой срок мне дали этот подъемник. Во временное пользование - сколько это: неделя, месяц, год? Опять же пользоваться им я могу только с посторонней помощью, то есть имею возможность выйти из четырех стен только вечером по понедельникам, - говорит Виталий.

Дело в том, что лишь в это время к мужчине может приходить его знакомая Ольга, у которой своя семья и работа.

Было - стало Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Было - сталоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Виталий говорит, что подъемник стоит около 7 тысяч рублей, а выделил его территориальный центр соцобслуживания населения. Однако своего подъемника, по словам мужчины, у центра нет, его где-то одолжили. Там обещали, что купят новый подъемник, и потом дадут его Виталию. Вообще, мужчина просил гусеничную коляску, на которой он мог бы выезжать на улицу самостоятельно в любое время. Но она стоит гораздо дороже - около 20 тысяч рублей.

- Видимо, таких денег у государства для меня нет. А ведь я мог бы пользоваться коляской, тем более, лестницу отремонтировали, она стала шире, - объясняет Виталий. Впрочем, он доволен и подъемником и благодарен тем, кто помог его получить.

ОФИЦИАЛЬНО

В Мозырском территориальном центре соцобслуживания населения не стали называть цену подъемника, выделенного Виталию и рассказывать о том, откуда его взяли. Однако отметили:

- Мужчина сможет пользоваться им столько, сколько надо. Пока он передан в безвозмездное пользование на год, затем договор будет продлеваться.

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