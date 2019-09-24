Голосование за лучшего игрока года по версии ФИФА: мнения тренера и капитана сборной Беларуси разделились
Награда The Best лучшему игроку года по версии ФИФА в шестой раз ушла в руки Лионеля Месси
Напомним, в голосовании участвовали тренеры, капитаны национальных сборных и болельщики, специально зарегистрированные на сайте ФИФА.
Интересно, как голосовали главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель и капитан сборной Александр Мартынович.
Версия Мархеля: Месси, ван Дейк, Криштиану Роналду.
Версия Мартыновича: ван Дейк, Азар, Месси.
Похоже, Мартынович как центральный защитник отдал предпочтение ван Дейку, который играет на этой же позиции.
Любопытно, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш и капитан Криштиану Роналду не включили в топ-3 лучших ни Лионеля Месси, ни Вирджила ван Дейка, вошедших в тройку финалистов.
Версия Криштиану Роналду: Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Килиан Мбаппе;
Версия: Фернанду Сантуша: Криштиану Роналду, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт.
Версия Месси: Садьо Мане, Роналду, а френки де Йонг.
Версия ван Дейка: Месси, Салаха, Мане.
Версия Лионеля Месси: Садьо Мане, Криштиану Роналду, Френки де Йонг.
Версия Лионеля Скалони (тренер Аргентины): Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Садьо Мане.
Версия Вирджила ван Дейка: Лионель Месси, Мохамед Салах, Садьо Мане.
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