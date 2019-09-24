2019-09-24T12:33:54+03:00
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КП Беларусь

«Только орган не сломайте!», - попросили в Филармонии, когда разрешили выступить металлистам

Металлисты Znich, девичий этноквартет Rutvica и оркестр Sounds Flight Orchestra дадут необычный совместный концерт
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Металлистов Znich и девичий квартет Rutvica объединила любовь к белорусской народной музыке. Фото: личный архивМеталлистов Znich и девичий квартет Rutvica объединила любовь к белорусской народной музыке. Фото: личный архив
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Кто-то из поклонников сказал, что их музыка похожа на ром с колой. И правда, если перемешать фолк-метал от группы Znich в сочетании с традиционной народной песней от женского квартета Rutvica, получится необычный, но привлекательный пьянящий вкус. И вот случилось невозможное - эти два коллектива готовят совместный проект в сопровождении симфонического оркестра на сцене Белгосфилармонии!

Накануне мы поговорили с автором идеи и лидером группы Znich Алесем Таболичем.

- Девушкам-народницам сложно было найти общий язык с брутальными рокерами?

- Поначалу было сложно. С первой совместной репетиции художественный руководитель Rutvica Дарья Зуева убежала со словами «это не мое». Можно их понять: петь под наш тяжелый саунд - совсем не то, что хороводы на природе водить. Но мы подстраивались, слушали пожелания девушек, и уже со второй репетиции все пошло как по маслу. Могу точно сказать - так белорусский фольклор еще никогда не звучал. У нас в репертуаре и до этого были архаичные обрядовые песни, как, например, «Ой, дымна за дваром», но, правда, в собственной музыкальной интерпретации. А с появлением Rutvica первая же совместная песня «Ой, над ракою» зазвучала в оригинальной народной мелодии.

25 октября пройдет совместный концерт Znich и Rutvica в сопровождении Sounds Flight Orchestra

25 октября пройдет совместный концерт Znich и Rutvica в сопровождении Sounds Flight Orchestra

- Расскажи, где вы берете аутентичные белорусские песни?

- 20 лет назад многие энтузиасты, в том числе и я, ездили в экспедиции по деревням и записывали на диктофон народные песни, которые пели наши бабушки. Собралось порядка 3000 песен, которые со временем студенческое этнографичное товарищество оцифровало. Этот огромный архив хранится сейчас в Академии наук, им можно пользоваться.

- А каким образом вам удалось договориться с филармонией?

- Я в эту сторону и не глядел никогда. Там же классика, смокинги, бабочки - где мы и где они. Совершенно случайно мне понадобилось организовать концерт московской группы, в райдере которой был указан рояль на сцене. Ну а где еще можно найти рояль, как не в филармонии? Я предложил, но там группой не заинтересовались - мол, группа какая-то слишком аморфная. И тогда я с вызовом заметил: ну вот, Znich совсем не аморфные. Показал клип - и, как ни странно, нашей музыкой заинтересовались. Более того, решили добавить к тандему Znich и Rutvica оркестр Sounds Flight Orchestra под управлением дирижера Вероники Парфеновой. В филармонии такого еще никогда не было! Нас попросили только об одном: «Не сломайте орган!» (Смеется.)

В первом отделении будет 5 совместных и 5 песен Rutvica из календарно-обрядового цикла - купальские, весенние колядные и так далее. Во втором отделении прозвучат лучшие старые и новые хиты Znich за более чем 20 лет существования группы. Все это время вместе с оркестром на сцене будет находиться около 30 человек. В таком составе мы еще никогда не играли. Очень хотелось бы до 25 октября закончить сведение нашего уже готового альбома и выпустить его к концерту. Кстати, им занимается сейчас в Могилеве Алексей Стецюк, который сводил множество альбомов самых разных тяжелых групп, даже «Арии».

Металлисты и девичий квартет не сразу нашли подход друг к другу. Фото: личный архив

Металлисты и девичий квартет не сразу нашли подход друг к другу. Фото: личный архив

- Репетиции с оркестром уже были?

- Пока нет, начнутся в начале октября. Но наша клавишница Марина Макаревич уже расписала партитуры под каждый инструмент. Я немного волнуюсь, но меня убедили, что переживать не о чем. Ведь это профессионалы, которым не нужно репетировать тысячу раз, как мы это делаем на своих репетиционных точках. А звукорежиссер у нас будет из гродненской филармонии. Тимофей Фиалко - специалист по совместным концертам рок-музыкантов с симфоническими оркестрами. В Гродно при его участии проводится тематический фестиваль «Рокофония». Очень важно, что Тимофей сам - большой любитель тяжелой музыки, таких специалистов в стране очень мало.

- Как ты считаешь, востребован ли сейчас металл? Или это вчерашний день?

- Это вечный спор, который возникает каждый раз накануне фестиваля «Рок за Бобров», куда приглашают сейчас в основном рэперов. Могу сказать одно: в Европе тяжелая музыка по сей день пользуется большим успехом. Metallica недавно названа самой успешно гастролирующей группой. Я был в Варшаве на их концерте вместе с 100 тысячами таких же поклонниками тяжелого рока. Все - и дети, и дедушки - в майках Metallica. И, кстати, встретил там немало белорусов. К сожалению, к нам, кроме представителей русского рока, возят одних и тех же - Scorpions и Deep Purple. Надежды на то, что привезут когда-нибудь Metallica, Iron Maiden или Judas Priest, практически никакой. А жаль - на эту музыку есть спрос!

ДОСЬЕ «КП»

Музыку ZNICH характеризует использование аутентичных инструментов, сочетание традиционных вокальных приемов и сильного гроулинга. Группа с 1996 года выпустила семь альбомов, восьмой выйдет в этом году.

RUTVICA - группа традиционного народного женского пения. Название происходит от растения, маленькие цветочки которого объединяются в красивое ярко-желтое соцветие.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Совместный концерт Znich и Rutvica в сопровождении Sounds Flight Orchestra (дирижер Вероника Парфенова)

25 октября, 19:00, Большой зал Белгосфилармонии.

Билеты: 10 - 35 руб.

Тел.: (29) 644-57-78

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