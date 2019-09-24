Беларусь упрощает визовый режим с ЕС: шенген для нас будет 35 евро

В итоге у белорусов наконец-то появился шанс получать шенгенские визы не за 60 евро, а за 35. Правда, когда это случится, прямо сейчас по-прежнему сказать нельзя.

В понедельник, 23 сентября МИД Беларуси в Facebook ответил на вопросы, как белорусы будут получать шенген после подписания соглашения с ЕС. И в первую очередь дипломаты отметили, что на реализацию соглашения о визовой либерализации нужно время. После подписания документов необходимо, чтобы их ратифицировал белорусский парламент и одобрил Европарламент. Только после этого можно будет говорить о сроках. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны проинформируют друг друга о завершении всех процедур.

- Работы еще много, поэтому прогнозировать точно тяжело, - добавили в МИД. - Но в любом случае мы с представительством ЕС в Беларуси активно работаем над тем, чтобы все процедуры были скорее завершены.

- В этом процессе участвует множество сторон, - сказал глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в эфире ОНТ. - Я не хотел бы называть дату, чтобы в следующем интервью у вас не было повода меня укорить за неправду. Мы работаем над этим очень упорно.

У наших соседей давно дешевый шенген – россияне платят за него 35 евро с 2006 года, у украинцев вообще безвиз с Евросоюзом.

Больше всего споров – на протяжении нескольких лет - было из-за проблемы реадмиссии, соглашение о которой подписывается вместе с визовым. Реадмиссия – это согласие государства принимать назад своих граждан, которых депортируют из другой страны. А в некоторых случаях речь может идти и о тех, кто просто провел в этой стране какое-то время. То есть если нелегальные мигранты попытаются попасть в Евросоюз через Беларусь, а их оттуда вышлют, то Беларусь обязана будет принять их у себя.

В начале 2017 года ЕС выделил Минску 7 млн евро на проект создания центров для мигрантов. В соглашении о реадмиссии, согласно достигнутым договоренностям, будет установлен двухлетний переходный период в отношении граждан третьих стран. ЕС обязался оказывать Беларуси техническую и финансовую поддержку в реализации соглашения.

- По консолидированному мнению белорусских государственных органов, данное соглашение (о реадмиссии. - Ред.) не несет значительных миграционных рисков для Беларуси, - отметили в МИД.

Белорусам важно, чтобы соглашение было подписано и заработало до февраля 2020 года, когда шенген подорожает до 80 евро для граждан тех стран, которые не заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима. Но у нас есть большой шанс получить визы за 35 евро вместо 80-ти.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для инвалидов шенген будет бесплатным, а для пенсионеров – нет

Проект соглашения об упрощении визового режима предусматривает освобождение от сбора за шенген в отношении инвалидов (вне зависимости от группы инвалидности) и сопровождающих их лиц. Правда, в проекте соглашения белорусские пенсионеры не указаны в качестве отдельной категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора за шенген. А вот по аналогичным соглашениям с Молдовой и Украиной пенсионеры получали бесплатный шенген.

КСТАТИ

Сейчас без оформления виз к нам могут приезжать жители 74 стран, если они прилетят через аэропорт «Минск-2» и пробудут у нас максимум 30 дней.

С 1 января 2017 года ставка консульского сбора за выдачу белорусской визы такая - 60 евро (для всех типов виз с любым количеством въездов). Для граждан Польши, Литвы, Латвии и Эстонии виза стоит 25 евро.