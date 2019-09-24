«Не путайте обед с завтраком». Чиновники о разном питании школьников за деньги и бесплатно

В начале сентября Александр Лукашенко был удивлен, что в школах детей, за питание которых платят родители, и тех, кто питается за счет бюджета, кормят по-разному.

- Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! - сказал президент.

В некоторых школах после высказывания президента детей действительно стали кормить одинаково. Но не во всех.

- У нас платники и многодетные до сих пор едят разную еду, - рассказывает папа минского школьника Сергей. - Мы за питание ребенка платим. Сын очень расстраивается и спрашивает, нельзя ли за деньги есть еду, которую дают многодетным? А у меня вопрос: почему не выполняется распоряжение президента?

- Такого не должно быть! - однозначно прокомментировала замначальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая. - Пункт 17-й постановления Совмина говорит о том, что предоставляется единое меню как для детей, которые питаются за счет бюджета, так и для детей, которые питаются за счет родителей. Если возникают такие ситуации, это недоработки учреждения образования.

- А что в таком случае делать родителям? Куда обращаться?

- К руководителю учреждения образования. Если не решается вопрос с руководителем, есть отдел управления образования. Работают специалисты, которые курируют вопросы питания. Все решается однозначно.

Специалисты рассуждают, что такая ситуация может возникнуть из-за путаницы обедов и завтраков.

- Больше 20% льготных категорий школьников в Минске получают двухразовое питание: завтрак и обед. Дети, получающие питание за счет родителей, едят один раз - только обед, - объясняет замначальника отдела общепита ГУПР Мингорисполкома Марина Дьякова. - Может происходить такая ситуация: дети льготных категорий приходят завтракать, а дети, за которых платят родители, обедать. Конечно, рацион разный. Так происходит, потому что школы очень многочисленные, а количество посадочных мест в столовой в десятки раз меньше количества учеников.

Если дети, за питание которых платят родители, хотят завтрак, который за соседним столом едят льготники, - такая возможность есть, говорят специалисты.

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