Есть ли в Беларуси ракеты «средней дальности»?

- В фокусе внимания оказалась наша страна в связи с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о некой перспективе размещения этих ракет в Европе, против чего мы категорически против выступаем, - заявил Лукашенко, принимая в понедельник, 23 сентября, председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. - Находясь в этом котле, в этой горячей, можно сказать, политической точке, не может не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры (…) Мы создали среднюю ракету – речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет. И на основании той базы, которая существует, на основании опыта наших партнеров – прежде всего Китая, с которым мы активно сотрудничаем в области ракетостроения - хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и как решаются поставленные задачи.

Военные эксперты напоминают: говоря о ракетах средней дальности, речь идет о 1000-5500 километрах. А такие ракеты, согласно международным договорам, Беларусь не только не должна иметь, но и не должна даже разрабатывать.

Есть отдельная классификация дальности для зенитных ракет: и нас такие действительно есть. Речь идет о полностью модернизированной системе «Бук-МБ3К», которую показали этой весной в Минске.

Модернизированный «Бук-МБ3К» на шасси МЗКТ - главная новинка на выставке MILEX-2019.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По мнению экспертов, президент все же имел ввиду систему «Полонез», ракеты которого летят на 300 километров. А скоро вместе с китайцами обещают создать и испытать «суперракету» для «Полонеза», которая полетит на 500 километров. По классификации баллистических ракет, к которым относятся ракеты «Полонеза», они считаются ракетами меньшей дальности.

ОФИЦИАЛЬНО

«Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду наша внутренняя классификация»

Ситуацию в комментарии Sputnik Беларусь прояснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт:

- Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду не терминология, используемая в Договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и относящаяся к баллистическим и крылатым ракетам. Имелась в виду наша внутренняя классификация! И, в частности, речь шла о новом боеприпасе к отечественной РСЗО «Полонез», применение которого увеличило дальнюю границу поражения с 200 до 300 километров.

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