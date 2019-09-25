«В сериале «Чернобыль» академик Легасов спрятал аудиозаписи от КГБ. На самом деле он оставил их мне». Правда Владимира Губарева

- Хочу сказать сразу: я очень доволен тем, что вышел сериал, - сразу расставляет точки над i Владимир Степанович. Он производит впечатление крепкого, с острым умом и знающего себе цену человека. Невозможно поверить, что Губареву уже 81 год.

- Я доволен уже хотя бы потому, что после сериала появилась новая волна интереса к событиям в Чернобыле, и «Комсомолка» издала мою книгу.

Владимир Губарев со своей книгой сейчас и в Чернобыле в 1986 году.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Для меня откровений в сериале не было - я достаточно хорошо знаю все, что происходило и на экране, и за экраном. Ведь в 1986 году, сразу после взрыва, я как журналист поехал в Чернобыль и провел там 40 дней. Американцы давно подбирались к этой теме, еще с 1987 года. Во многих театрах США в то время шел спектакль «Саркофаг» по моей пьесе. В СССР ее признали антисоветской, и даже пытались исключить меня из партии, но не смогли. Это долгая история, но в итоге мне с женой дали возможность ездить на премьеры в разные страны. Я заработал таким образом для страны несколько миллионов долларов, и все они пошли на развитие медицины, на благотворительность, потому что Чернобылем я не торгую. Спектакль идет до сих пор, в Чехии этой осенью готовится премьера.

- Вам когда-нибудь предлагали поучаствовать в художественном фильме на тему Чернобыля?

- Да, в 1987-м я даже написал сценарий для Paramount Pictures, были отобраны актеры. Одну из ролей должна была играть Лайза Минелли. Но мы разошлись в принципиальных вещах. Американцы хотели сделать фильм для себя, а я считал, что снимать нужно для человечества. Действие разворачивалось вокруг трех семей - американского врача (прототипом стал Роберт Гейл, который действительно приезжал спасать людей по личной просьбе Михаила Горбачева), советского пожарного и народности саамы (малочисленный финно-угорский народ; коренной народ Северной Европы. - Ред.). Саамы - потому что после чернобыльской аварии им пришлось уничтожить миллион оленей, зараженных радиацией. Вся жизнь саамских семей зависит от оленей, так что для них это стало настоящей трагедией. Эти три семьи идут навстречу друг другу, когда их пути пересекаются, они понимают, что перед ними мировая катастрофа. Я ставил условие, что советскую семью должны играть наши актеры, американцев - свои, а саамов - скандинавы. И чтобы они играли на своих языках. Студия на это не согласилась. Второе мое условие - обязательно должны быть съемки в Чернобыле, хотя бы минимально. Страховые компании тут же запросили за день съемок в Чернобыле по 50 млн долларов за каждого актера. Начались огромные проблемы идеологического характера - руководители студии настаивали, чтобы была показана порочность советской системы. В итоге я отказался участвовать, американцы сняли фильм без меня, он назывался «Последнее предупреждение». Кино получилось неудачным.

Первые кадры разрушенной ЧАЭС с вертолета. Фото из книги Владимира Губарева

- А если бы вам сегодня предложили написать сценарий о Чернобыле для «Беларусьфильма»?

- Наше кино сейчас слишком конъюнктурно, и первое, что спросят - как на нем заработать деньги. Я согласился бы и бесплатно работать, лишь бы оно было настоящим и чтобы его создали гении.

«Академик Легасов не был таким примитивным, как в сериале»

Академик Легасов - реальный и экранный.

- Как вы оцениваете «Чернобыль» производства HBO?

- На мой взгляд, фильм больше рассчитан на западного зрителя. Сюжет хорошо закручен, и авторам удалось показать масштаб трагедии. Но к тому, что происходило на самом деле, он, увы, не имеет отношения. Авторы взяли реальных людей с их настоящими фамилиями, даже актеров подобрали похожих внешне - и зритель думает, что кино основано на реальных событиях. Академик Валерий Легасов стал одним из главных героев этого фильма. Но я знал Валеру лично, мы дружили. Легасов не был такой плоской, примитивной фигурой. Да, сериал напомнил миру о Чернобыле, но его скоро забудут. Знаете, почему? Потому что в основе кино должна быть большая литература. А ее там нет.

Академик Легасов. Фото: личный архив

- Как вы относитесь к «Чернобыльской молитве» Светланы Алексиевич? В сериале угадывается много отсылок к ее книге…

- Я поддерживаю Светлану, у нас добрые отношения, мы выступали вместе на научных конференциях. Но в целом у меня своеобразное отношение к чернобыльской литературе - очень много поверхностного. Знаете, одно время нас с Легасовым пытались заставить вычитывать все, что писали про Чернобыль. А мы что, цензоры? Мы сопротивлялись и, не читая, согласовывали. Вышло очень много всякой нелепицы. Хотите знать, что было на самом деле - лучше почитайте мою книгу. Вряд ли с моей стороны это нахальное заявление, просто потому, что лично видел и знал всех участников ликвидации аварии. Ну и потому, что был там первым.

Сериал HBO начинается с того, что Легасов записывает кассеты и прячет их за вентиляционной решеткой на улице. На самом деле он оставил их на кафедре МГУ с подписью «Володе Губареву».

- Это правда, что аудиозаписи, которые оставил академик Легасов как свое наследие, предназначались вам?

- Фильм HBO начинается с того, что Легасов надиктовывает аудиозаписи, затем тайком от наблюдающего агента КГБ прячет кассеты за вентиляционной решеткой в переулке, возвращается домой и вешается. В реальной жизни на кассетах было написано «Володе Губареву». После того, как обнаружили тело Легасова, кассеты сразу же изъяло КГБ. На похоронах я подошел к руководителям страны Щербине, Лигачеву и Рыжкову и сказал: прошу вернуть кассеты, иначе буду вынужден обратиться в Политбюро. Я был редактором «Правды», так что со мной считались. Вечером кассеты уже были у меня. Я их расшифровал и напечатал в газете все, что академик Легасов говорил о Чернобыле. Выкинул только один момент, где он плохо отозвался о министре среднего машиностроения Ефиме Славском, который отдал всю свою жизнь атомной проблематике и набрал 10 смертельных доз. Как это у нас бывает, его сделали крайним, сняли с поста, и он остался совершенно один в своей квартире. Я решил не добивать 88-летнего человека.

Академик Легасов в Чернобыле. Кадр из хроники

- Вы чувствовали, что Легасов собирался покончить с собой?

- Накануне я разговаривал с Валерой по телефону, звал на рыбалку, и до сих пор корю себя, что ничего не почувствовал… Хотя да, он был подавлен. Но это можно понять - ведь он хватанул дозу более 100 бэр, он знал, что его ждет.

«Пугачева никогда не выступала в Чернобыле»

- А сериальная атомная станция похожа на Чернобыльскую?

- Похожа. Хотя снимали на Игналинской станции, в Литве. И опять же, могли и на Чернобыльской снимать. Но тогда им пришлось бы считаться с мнением специалистов, работающих на ЧАЭС еще с тех времен. С нынешним ее директором, Грамоткиным, который там с 1986 года. А это, видимо, не входило в планы создателей фильма.

Экранный лейтенант Игнатенко, ликвидатор аварии на ЧАЭС, чьим именем названа улица в Минске. Кадр из сериала HBO

В сериале много ляпов. Естественно, радиация не могла проявляться сразу кровавыми пузырями на теле. Сначала резко портится зрение, потому что поражается сетчатка глаз. Тяжелые частицы, попавшие в организм человека, убивают его постепенно. Радиация многолика и действует сразу по нескольким направлениям. Только позже, уже в шестой клинике Москвы, куда отправляли всех, схвативших смертельную дозу, радиация проявлялась на коже…

Кстати говоря, советская медицина еще до аварии на ЧАЭС имела хорошие наработки по борьбе с воздействием радиации на человека. Были специальные препараты, которые давали на всех атомных подлодках, на всех АЭС. И на Чернобыльской АЭС они тоже были! На станции было около ста доз лекарства, которое могло хоть как-то защитить пожарных. Но никто его не вводил. И не было боевых дозиметров, никто же не предполагал, что они могут понадобиться. Поразительная беспечность…

Чернобыльская АЭС глазами американцев. Кадр из сериала HBO

Если говорить о других ляпах, то птицы с неба не падали, конечно, - они очень быстро почувствовали опасность и улетели. В фильме показано, как убивали домашних животных - собак, коров. Такого не было. Задача заключалась в том, чтобы зараженные животные не разбредались в другие районы.

Я наблюдал феноменальную картину в отселенной деревне. Лежит лиса и спокойно смотрит, как вокруг бродят куры. Почему? Потому что они никуда не денутся - когда ей хотелось есть, она просто по одной их душила.

Экранный министр угольной промышленности, которого измазали углем шахтеры. Слева - реальный Михаил Щадов, которого очень уважали.

Создатели сериала слишком увлеклись клише Голливуда и изобразили советских шахтеров слишком своенравными, которым и начальство не указ.

Или сцена с министром угольной промышленности, который как щеголь в новом костюме приехал уговаривать шахтеров отправиться в Чернобыль - а те его хлопали по плечу и пачкали сажей. Ну, такой киношный ход, эффектный, но к реальной ситуации не имеющий отношения. Настоящий Щадов был гораздо старше, большой умница, с 15 лет работал в забое и пользовался огромным уважением коллег.

Дальше мы видим, как шахтеры работают в Чернобыле, раздевшись догола. Конечно же, такого не было. На шахтерах была легкая белая одежда, которую, кстати, постоянно меняли.

Такой батареи ящиков с водкой в Чернобыле быть не могло - в то время в СССР был сухой закон. Кадр из сериала HBO

Водку на ЧАЭС машинами не завозили - в это время в стране был сухой закон! Я выбил всего один ящик водки, но не для того, чтобы бороться с радиацией, а чтобы снять напряжение после работы, ее давали ребятам по 100 грамм.

Реальный кадр с крыши реактора, который очищали от радиоактивных осколков после взрыва

В общем, за что ни возьмись - неточности. Но есть куда более существенные вещи, о которых умалчивает фильм. Через 7 месяцев после аварии четвертый энергоблок был полностью накрыт. Я прошелся сверху, у меня даже кадр есть с крыши. Вот это был настоящий подвиг обычных работяг. Случись авария сейчас - первым вопросом был бы - сколько вы мне заплатите за риск? А в 1986 году я ни разу не встречал людей, которые говорили бы о денежной компенсации. Мы понятия не имели, что нам заплатят пятикратную зарплату за участие в ликвидации аварии. Это был вызов - сможем мы победить атом или нет.

Сейчас на эту тему много спекуляций, даже среди артистов. Могу сказать, что первыми в Чернобыле выступили с концертом «Песняры». Потом уже приехали Кобзон, Леонтьев… И, кстати, французская певица Патрисия Каас выступала в клубе. А больше никого и не было. Пугачева не была в Чернобыле - она выступала в Зеленом Мысе, это чистое место. Зря она говорила, что голос там потеряла.

"Песняры" в Хойниках, 1986 год. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ

«В техногенных авариях виноваты халтурщики»

- В чем, на ваш взгляд, главная причина аварии на ЧАЭС?

- В невежестве. Четвертый блок Чернобыльской атомной станции был лучшим в атомной отрасли по всем показателям. Более того, директору ЧАЭС Брюханову планировали дать Звезду Героя соцтруда за запуск этого блока, который считался большим достижением советской науки и атомной техники СССР. Почему произошла авария? Из-за разгильдяйства. Прекрасные условия работы, отличные зарплаты, природа - там все было для жизни как при коммунизме. Но многие на станции работали по блату, дисциплины никакой. Халтурщиков там было великое множество. Я считаю, что реактор еще долго сопротивлялся их непрофессионализму - почти сутки! Сотрудники станции вытаскивали графитовые стержни один за одним - а он не взрывался... Нельзя так было издеваться над реактором, просто нельзя!

Так, по мнению кинематографистов, выглядел Борис Щербина, зампред Совета Министров СССР. Кадр из сериала HBO

Реальный Борис Щербина. Фото: ТАСС

К сожалению, мы вступили в эпоху, когда невежество царит у нас уже во всех сферах жизни. И ответ этому один - техногенные аварии. Возьмем Фукусиму. Там вообще из-за чепухи все произошло: трансформатор дополнительный не поставили, не подали энергию, когда волна накрыла и активная зона осталась без охлаждения. А сейчас они молчат, что активность уходит в океан и течение разносит ее мимо Курил, Камчатки - до Аляски. Даже в Калифорнии зафиксировали повышенный фон. Так что тихоокеанскую рыбу я вам советую есть с осторожностью - без хребта и косточек, только филе.

- Не секрет, что радиофобия - очень распространенное явление в Беларуси. На ваш взгляд, к чему нам готовиться, на что рассчитывать после окончания строительства в Беларуси Островецкой АЭС?

- Надо рассчитывать на экономический подъем. Знаю многих, кто там работает, это профессионалы. Мне было очень приятно встретиться с ними на Островецкой АЭС. Об одном прошу - не посылайте туда блатных. И знайте по именам не только актеров и писателей, но и главных операторов атомных станций. Тогда они будут острее понимать ответственность перед человечеством.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

- После аварии я приехал в Припять, взял стул в одном из отселенных домов и поставил его прямо посреди центральной площади. Сидел и смотрел по сторонам. Потом приезжал туда много раз - стул как стоял, так стоит. Уже начали вылезать кусты из асфальта, разрушаться дома. В последний раз я был в Припяти в 2014 году - стоит тот стул!

БУДЬ В КУРСЕ!

Экранный Легасов объясняет на пальцах, почему произошел взрыв на ЧАЭС. Кадр из сериала HBO

«Чернобыль» - телевизионный мини-сериал в жанре исторической драмы, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky (увидеть фильм можно только в интернете). Премьера состоялась летом этого года. «Чернобыль» состоит из пяти серий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Съемки начались весной 2018 года и прошли в Литве на Игналинской АЭС (она похожа на Чернобыльскую). Часть съемок прошла в Киеве.

Главную роль советского ученого Валерия Легасова, которому поручили расследовать катастрофу, сыграл британский актер, лауреат премии Гильдии киноактеров США Джаред Харрис.

Академика Легасова сыграл актер Джаред Харрис. Кадр из сериала HBO

Сериал «Чернобыль» стал самым успешным за все время работы спутниковой и кабельной телевизионной сети HBO и получил уже семь премий «Художественного искусства Эмми».

Последствия лучевой болезни, показанные в сериале. Кадр из фильма HBO

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Губарев, 81 год, живет в Москве. Известный писатель-фантаст, драматург, журналист. Лауреат премии Ленинского комсомола (1974), Государственной премии СССР (1978). Был первым журналистом, который попал в Чернобыль уже через несколько часов после взрыва в 1986 году. Впечатления от 40 дней, проведенных в Чернобыле, легли в основу пьесы «Саркофаг», за которую его едва не исключили из партии. Пьеса была поставлена в театрах 56 стран мира и имела огромный успех, особенно в Японии. В Великобритании она была отмечена театральной премией имени Лоуренса Оливье. Автор множества научно-популярных работ по проблематике освоения космоса и научного прогресса, а также шести пьес, которые поставили не только на родине, но и за границей.

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