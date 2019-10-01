2019-10-01T10:26:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«У сына рак - третий рецидив»: отец Вани ходит по предприятиям и просит помощи

На лечение восьмилетнему Ивану Борисюку из Минска нужно около 100 тысяч евро
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Ване было четыре года, когда врачи диагностировали у него нейробластомуВане было четыре года, когда врачи диагностировали у него нейробластомуФото: из семейного архива
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О Ване мы писали несколько раз. Мальчику в его четвертый день рождения поставили страшный диагноз - нейробластома. Это злокачественная опухоль симпатической нервной системы. У ребенка уже были метастазы в легкие и лимфоузлы.

Маленький Ваня пережил очень многое - курсы химиотерапии, высокодозную химиотерапию, сложнейшую операцию по удалению опухоли, пересадку костного мозга, лучевую терапию. После долгого лечения наступила долгожданная ремиссия. Чтобы закрепить результат, родители мальчика обратились в испанскую клинику, где Ване укрепили позвоночник, поставив ему пластины. После этого он прошел иммунотерапию антителами. Но случился рецидив - болезнь вернулась. Затем выздоровление - и снова рецидив… Сейчас у мальчика третий рецидив.

- Ванюша по-прежнему лечиться в Испании, - рассказывает Александр, папа мальчика. - Сейчас в испанской клинике сыну проводят иммунотерапию антителами вместе с химиотерапией. Кроме того, в этом году он пережил две лучевые терапии - одна из них была в Беларуси. Мы делаем все что возможно.

За шесть курсов лечения семье выставили счет на 156 тысяч 990 евро.

- Первый курс мы оплатим. Но еще нужно еще примерно 100 тысяч евро.

Ваня тяжело переносит лечение.

- Я выбегал из палаты, когда видел, как мучается сын: у него было крайне низкое давление… Что говорят врачи? При такой болезни прогнозов никто не делает. Но они надеются, что все будет хорошо.

Александр, отец мальчика, был вынужден бросить работу.

- Я хожу по организациям, пишу им, прошу помощи. Я воспитываю еще незрячую 13-летнюю дочь Аню - ее нужно в школу отвезти, привезти домой, накормить. А с Ваней все время моя супруга. Сейчас все наши силы брошены на Ваню! Пожалуйста, помогите нам.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный счет открыт в филиале 511 Беларусбанка - г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО AKBBBY2Х.

Белорусские рубли: транзитный счет BY64АКВВ38193823000480000000 на благотворительный счет BY08AKBB31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код банка 795.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на расходы, связанные с лечением и реабилитацией сына Борисюка Ивана Александровича.

Можно также пополнить открытый на лечение Вани баланс телефона МТС: +375 (29) 211-81-85.

Контакты:

Александр, папа Вани: (8029) 307-40-98

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

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