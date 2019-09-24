«Сыну-аутисту тяжело говорить, но он открытый парень!»: родители из Глубокого борются за речь мальчика

- До года Рома был общительным, реагировал на свое имя, звуки, движения. Но затем резко произошли изменения. Он перестал реагировать на голос, имя, избегал взгляда, контакта с людьми. Его нельзя было ничем заинтересовать. К двум годам мы наконец-то поняли, что с Ромиком не все в порядке, - написала в редакцию мама ребенка Марина.

После различных обследований мальчику поставили диагноз - аутизм. Оказалось, что малыш жил в своем мире. Сейчас Рома посещает коррекционный центр, где обучается в 4-м классе.

- Сыну тяжело говорить, многие буквы он не выговаривает. Пишет он печатными буквами. Кроме того, у него хорошая память - он прекрасно ориентируется по местности, - рассказывает Марина. - Освоил он и компьютер - может сам найти в интернете мультфильм. Под настроение он занимается лепкой, рисованием, любит животных.

Рома дважды был в коррекционно-развивающем центре в Беларуси, которые создали две мамы особенных деток. Результаты от этого центра хоть и минимальные, но были.

- Мы никогда не прятали и не стеснялись нашего сына. Вместе с ним ходим по городу. Рому знают все на улице. Он открытый парень: здоровается, если ему скажешь «привет». А мне сын часто признается в любви.

Семье посоветовали для Ромы реабилитацию в центре "Атлантис", что находится в Бельгии. И родители мальчика решили попробовать - уже в конце ноября Рома поедет туда с мамой.

- Об этом центре очень много хороших отзывов и мы верим, что там нам помогут. Надеемся, что после этой поездки у сына улучшится речь. И он, будучи гиперактивным ребенком, станет спокойнее. Но вопрос в стоимости лечения: клиника выставила счет на сумму в 4 тысячи 89 евро с копейками. Плюс дорога. Мы открыли благотворительный сбор. И чтобы его закрыть, нам осталось собрать 1242 евро. Просим всех неравнодушных нам помочь собрать необходимую сумму!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 208 Беларусбанка. - г. Глубокое, ул. Коммунистическая, 8а; УНП 300230580; МФО AKBBBY21216:

Белорусские рубли: транзитный счет BY59AKBB38193821068492300000 на благотворительный счет BY44AKBB31340000099122320208 в центре банковских услуг 208/Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY29AKBB31340000099132320208 в центре банковских услуг 208/Операционная служба, бессрочный

Евро: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY14AKBB31340000099142320208 в центре банковских услуг 208/Операционная служба, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY96AKBB31340000099152320208 в центре банковских услуг 208/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительные счета Юцкевич Марины Марьяновны на лечение и реабилитацию сына Юцкевича Романа Евгеньевича.

Можно пополнить баланс номера МТС: 8 (029) 833-13-64.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка: 4255 1901 8861 9962. Срок действия: до 06/22.

КОНТАКТЫ:

Марина, мама Ромы: 8 (029) 515-79-44

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».