Почему вкладывать в недвижимость стало выгодно?

Что принесет больший доход - вклад в банке или вложения в недвижимость?

В связи с вопросом, куда вложить деньги, кто-то наверняка сразу вспомнит банковский депозит. Это привычный и надежный способ сохранить и приумножить свои средства. Но не самый выгодный. По данным портала banki24.by, чистый отток валютных депозитов в белорусских банках с незначительными перерывами продолжается с осени 2015 года. Это объективно - валютные депозиты по мере снижения инфляции и стабилизации курса рубля становятся все менее доходными.

В среднем процентные ставки по новым депозитам физических лиц в иностранной валюте для безотзывных вкладов сегодня составляют 2,09% годовых. А по отзывным - 0,68% годовых. То есть с каждых ста долларов без права вернуть деньги из банка до истечения срока депозита за год можно получить 2 условных доллара прибыли.

Более перспективным способом сохранить деньги и приумножить прибыль стали вложения в недвижимость. Только цифры: по данным портала недвижимости realt.by, сегодня доходность аренды впервые в Беларуси более чем в два раза превысила доходность валютных депозитов - 6,22% против 3,09% годовых соответственно. За последний год аренда жилья в белорусской столице подорожала на 7 - 11% в зависимости от типа квартир. Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 277 долларов в эквиваленте, а двушки - 361 доллар. Трехкомнатные квартиры в среднем приносят арендодателям более 450 долларов в месяц.

Растет стоимость и самих помещений. За два года средняя цена квадратного метра жилья в Минске выросла в среднем не менее чем на 200 долларов в эквиваленте.

А вот еще интересные данные: цена коммерческих помещений в комплексе «Маяк Минска» за последние 5 - 7 лет выросла вдвое! В стремительном росте стоимости этой недвижимости сыграли роль положительные факторы: месторасположение и престижность района, а также то, что застройщик, компания «Дана Холдингз», практически завершил строительство комплекса.

Эксперт: «Спрос на жилье устойчив, шансы на стабильный доход очень высоки»

Управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков отмечает, что уже более двух лет экономика Беларуси удивляет своей здоровой стабильностью и радует неплохими макроэкономическими показателями.

- Растет ВВП и розничный товарооборот, годовая инфляция не высока для нашего региона - 5 - 6%. Снижаются и ставки по кредитам: потребительским, на недвижимость. Неудивительно, что растет уровень благосостояния граждан, - говорит собеседник.

Эксперт солидарен с тем, что альтернативой валютным вкладам могут служить инвестиции в недвижимость, причем как для крупных, так и для мелких инвесторов.

- Что касается небольших инвестиций в недвижимость, то здесь есть выбор: варианты с минимальными рисками, но невысокой доходностью либо, наоборот, более доходные, но и более рискованные варианты инвестиций. Так, если рассматривать вариант инвестиций в жилую недвижимость, то тут доходность в среднем составляет около 5 - 7% годовых. Это относительно немного, но в любом случае в два раза больше, чем банковский депозит. Эта инвестиция со сравнительно небольшими рисками: спрос на жилье достаточно устойчив, при выгодном местоположении, инвестициях чуть ниже среднерыночной стоимости шансы на стабильный доход в рамках запланированных величин очень высоки, - считает эксперт.

Есть и альтернативные варианты инвестиций в недвижимость - например, в коммерческую недвижимость в виде street retail («стрит ретейл»). В этом случае доходность может быть ощутимо выше: в зависимости от местоположения конкретного помещения и его качеств, ремонта и других параметров годовая доходность в среднем достигает 9 - 15%.

- Как правило, речь при этом идет о покупке на вторичном рынке и сдаче таких помещений в аренду. Но более высокая доходность сопряжена и с более высокими рисками: требуются специальные знания, чтобы найти качественное помещение и успешно сдать его в аренду, многое зависит также от арендатора и его стабильной работы в конкретном помещении. Например, в последнее время значительно снизилась инвестиционная привлекательность небольших офисов в жилых домах на вторичном рынке, которые были в свое время переведены в коммерческую недвижимость из жилого фонда. Зато высокий спрос сегодня появился на качественные офисы в бизнес-центрах, а также на первых-вторых этажах современных зданий, которые изначально проектировались как помещения коммерческого назначения. Их ценность определяется в том числе и удобным расположением в городе. Доходность при долевом строительстве таких помещений может быть в диапазоне 8 - 12% годовых, - говорит эксперт.

Компания «Дана Холдингз» возводит современные и престижные комплексы, в которые есть как жилая, так и коммерческая недвижимость.

Как выбрать недвижимость, на которой можно заработать?

Компания «Дана Холдингз » возводит в Минске престижные комплексы, в которых есть как жилая, так и коммерческая недвижимость на любой вкус и доходы. Сегодня можно купить подходящие квадратные метры в практически завершенном многофункциональном комплексе «Маяк Минска», жилом комплексе «Парк Челюскинцев», многофункциональном комплексе «Минск Мир».

Здесь применяются новейшие архитектурные решения, строительные материалы и оборудование, создается вся необходимая для жизни инфраструктура. Дома строятся по современным проектам - с дизайнерскими лобби, скоростными лифтами OTIS, квартирами свободной планировки и с панорамным остеклением.

«Дана Холдингз» строит дома по современным проектам - с дизайнерскими лобби и с панорамным остеклением.

Каждому покупателю «Дана Холдингз» предложит оптимальный вариант финансирования. Речь может идти в том числе о скидках, которые компания предоставляет в комплексе «Минск Мир», например, многодетным семьям или известным спортсменам, прославившим Беларусь на мировых аренах.

Кредит, рассрочка, лизинг, долевое строительство - выбирайте удобный механизм финансирования покупки

Приобрести квартиру этой осенью можно с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика на срок до 10 лет! Она действительна для квартир комплекса «Минск Мир». В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка предоставляется на срок до 4 лет, в «Маяке Минска» - до 5 лет.

Необходимо внести от 30% стоимости выбранного помещения. Ни справки о доходах, ни поручителей не требуется - оформить покупку в рассрочку в офисе продаж можно буквально за один день.

Покупку квартиры можно также осуществить в кредит - в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%! Это партнерская кредитная программа с «АСБ Беларусбанк» - кредит до 90% стоимости жилья выдается на срок до 20 лет. Со второго года ставка рассчитывается по формуле «ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4,3%», что на сегодняшний день составляет 13,8% годовых.

Есть у «Дана Холдингз» предложения и для финансирования покупки коммерческой недвижимости:

- кредит по партнерским программам Белгазпромбанка в валюте и с БНБ-Банком в белорусских рублях, наверное, наиболее востребованный на сегодняшний день инструмент;

- лизинг на покупку готовой недвижимости от «АСБ Лизинг»;

- долевое строительство - договор с застройщиком установит периодичность и размер вносимых платежей, и вместе со сдачей дома собственник получит свое коммерческое помещение для ведения бизнеса;

- рассрочка для юридических лиц от застройщика с возможностью внесения платы поэтапно равными частями, согласно выбранным срокам.

Все подробности по условиям покупки квартир или коммерческой недвижимости можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж «Дана Холдингз» по адресу:

Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

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