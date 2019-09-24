2019-09-24T14:47:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Внимание, кастинг! ОНТ ищет новые мужские лица

Если вам до 30 лет, вы прекрасно владеете русским и белорусским, возможно, это ваш шанс.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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ОНТ ищет новые мужские лицаОНТ ищет новые мужские лица
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Если у вас уже есть опыт работы в телевизионном эфире или его нет – но вы уверены, что сможете покорить телезрителей своей энергией и харизмой, попробуйте себя в кастинге, который объявил телеканал ОНТ. Не бойтесь круто поменять свою жизнь, вдруг работа телеведущего – это именно то, к чему вы подсознательно стремились, но думали, что это невозможно. Вот ваш шанс: заполняйте анкету и боритесь за место в команде ОНТ!

Основные требования к претендентам: мужчина, возраст от 30 лет, высшее образование, фотогеничность, хорошая дикция, идеальное владением русским и белорусским языками.

Заполнить анкету можно на сайте ont.by в разделе «Программы и проекты» «Кастинг». К анкете необходимо прикрепить 20-секундное видео о себе, снятое на мобильный телефон (видео должно быть горизонтальным!), а также 2 фото (портрет и в полный рост).

Прием заявок – до 10 октября.

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