«В армии тоже мобильники запрещают, но все пользуются!» Родители отреагировали на запрет телефонов в школе

Приказ о том, что в школах нужно ограничить использование мобильных телефонов, министр образования Игорь Карпенко подписал еще в марте. Но де-факто ажиотаж разгорелся лишь на фоне скандальных событий в гомельской школе, где ученики сняли на видео вышедшего из себя педагога и выложили ролик в сеть.

Скандальная история дошла и до президента. Александр Лукашенко обозначил свою позицию в четверг: «Телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать». Дальше по стране прокатилась волна нововведений: пользоваться телефонами во время уроков строго запрещается. В одних школах появились специальные ящики с полочками для гаджетов, в других - коробки, а в третьих ограничились запретом доставать телефоны из портфелей.

Родители и педагоги рассказали «Комсомолке», как у них в школах борются с гаджетами.

Родители: «Зачем превращать школу в режимный объект?!»

- Мой племянник учится в 4-м классе. Учительница и раньше поднимала вопрос о том, что телефоны в школе не нужны. Просила родителей не названивать школьникам, потому что вибрирующие или поющие портфели отвлекают. Рассказывала популярную ситуацию, что попросится ребенок в туалет - уходит с мобильником на пол-урока. Поэтому у них еще до событий в Гомеле действовало правило: сдавать гаджеты перед занятиями. Но потом оно забылось, а с прошлого четверга появилось вновь: теперь телефоны в выключенном виде нужно сдавать учительнице и забирать после занятий.

Мама ученицы одной из школ Советского района считает, что запретами проблему не решить:

- Не понимаю, зачем делать из школы режимный объект со строгим контролем? Дочке-второклашке в школе сказали класть телефон в коробочку до конца всех уроков. Лучше бы заставляли учителей каждый год сдавать тест на профпригодность! И еще: а в старших классах как запрещать будут? В армии люди и то умудряются пользоваться телефонами в обход правил.

- А у сына-пятиклассника ребята утром кладут мобильник на подоконник (никакой коробки), а к 3 - 4-му уроку потихоньку перекладывают к себе в портфели, - говорит еще одна мама. - Учителя меняются, телефоны никто не контролирует. На переменах пользоваться можно.

Учителя: «Дети игнорируют правила и щелкают на уроках в мобильниках»

Как рассказали «КП» учителя из нескольких школ Гомеля, новых распоряжений им пока не присылали. С мобильниками на уроках учителя борются, как и раньше:

- В нашей школе смартфоны должны быть на уроках выключены или переведены в виброрежим и лежать в ранцах. Слежу, чтобы телефонов не было на парте, но есть дети в каждом классе, которые игнорируют эту просьбу. Но у учеников телефоны не забираем. Исключение - класс, в котором отказываются работать многие учителя, там большая концентрация детей из семей, где, к сожалению, большинство родителей говорит, мол, делайте с ними что хотите. Тут почти все дети на профучете стоят, - рассказала учительница одной из школ.

Педагог из другой школы подтвердил, что новых распоряжений о мобильниках не было:

- Раньше я был сторонником того, чтобы телефоны забирали. Но после случая в 15-й школе, задумался. У детей должны быть инструменты, чтобы себя обезопасить.