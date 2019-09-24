«Уже теряем 1% ВВП в год». Разбираемся, как изменения климата отразятся на кошельках белорусов

Из-за изменений климата в ближайшие 11 лет могут обеднеть более 120 млн человек, прогнозирует ООН. Еще 140 миллионов к 2050 году станут климатическими беженцами... Мы узнали у экспертов, как эти изменения отразятся на Беларуси.

«Даже мягкие изменения на нас сильно скажутся»

- Есть страны, в которых очень острая ситуация. Ряд островных государств уже нуждаются в отселении, например Кирибати, потому что часть территории уходит под воду, - говорит Анастасия Бекиш, программный директор товарищества «Зеленая сеть».

Беларусь - одна из наиболее устойчивых к изменению климата стран Европы, считает эксперт.

Летом пока не стоит ожидать температуры выше 50 градусов, как в Индии, не затронут нас и тайфуны, как на Филиппинах. Подъем уровня Мирового океана повлияет на нас косвенно.

Но мы не настолько защищены, чтобы ничего не делать! Даже мягкие изменения климата могут на Беларуси сильно сказаться.

- Они усугубляют существующие проблемы. Если у нас неэффективные подходы к сельскому хозяйству, есть проблемы в лесном хозяйстве, здравоохранении, экономике, то из-за изменения климата система госуправления и общество будут расшатаны еще больше, - подчеркивает Анастасия. Снизятся доходы бюджета и увеличатся расходы, что повлияет на рост пенсий и зарплат.

Летом пока не стоит ожидать температуры выше 50 градусов, как в Индии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным Всемирного банка, уже сейчас Беларусь теряет 1% ВВП в год из-за неблагоприятных погодных явлений. А ведь более 40% ВВП страны дают зависимые от климата отрасли: сельское и лесное хозяйство, транспорт и энергетика, водохозяйственный комплекс.

По мнению эксперта, изменению климата пока не уделяют должного внимания.

- В Беларуси сейчас нет ни одного действующего юридически обязательного к исполнению документа по адаптации к изменениям климата, затрагивающего все сферы нашей жизни. В Концепции национальной безопасности изменение климата вообще не обозначено как риск для здоровья белорусов и для отраслей экономики. Мы надеемся, что эта ситуация изменится, - отметила Анастасия Бекиш.

Европа так изменится, что нам придется перестроить экономику?

По мнению эксперта, изменения климата могут подтолкнуть к трансформации экономики страны:

- Огромный вклад в наш бюджет вносит транзит и переработка углеводородов и их экспорт в ЕС. Сейчас мы в огромной зависимости от ископаемого топлива. Но Европа будет постепенно отказываться от углеводородов. Например, в Великобритании и Франции на законодательном уровне закреплены планы по переходу к углеродо-нейтральной экономике в течение следующих 30 лет. Такие планы есть и в большинстве других стран Европы. К середине века ситуация будет выглядеть совершенно иначе. Это знание должно простимулировать страну к развитию низкоуглеродной экономики. Наши власти, как заботящиеся о благополучии граждан, должны задуматься о трансформации страны, - объясняет Анастасия.

Речь не об отказе от сверхприбыльной отрасли. Вопрос в другом: чтобы снизить влияние человеческой деятельности на климата, развитые страны будут сокращать потребление углеводородов - а значит, и прибыль от данной сферы будет снижаться.

- Поиск новых прибыльных отраслей для экономики Беларуси - это не вопрос доброй воли. У нас просто нет выбора. В соответствии с национальным планом мероприятий по выполнению Парижского соглашения мы должны были уже в 2018 году иметь стратегию развития низкоуглеродной экономики. Но это, к сожалению, пока так и не сделано, - говорит Анастасия.

По ее мнению, выполнение парижских обязательств и формирование имиджа страны, для которой изменение климата входит в список приоритетов, привлечет иностранные инвестиции. По словам эксперта, «в мире сейчас много денег, направленных на низкоуглеродное развитие».

- Недавно инвесторы, которые управляют активами со стоимостью более 34 триллионов долларов, заявили, что они заинтересованы в низкоуглеродных проектах и их глобальном развитии, - рассказывает Анастасия Бекиш.

Это только одна из возможностей. Но чтобы ее использовать, нужно, чтобы проблема изменения климата стала важной не только для Минприроды, но и для Министерства экономики, как это происходит в России.

Изменения климата часто воспринимают как экологическую проблемуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Самое уязвимое звено - это мы и наша инфраструктура»

Изменения климата часто воспринимают как экологическую проблему, мол, «спасем природу». Это не совсем верно:

- В этой ситуации самое уязвимое звено - это мы и наша инфраструктура. Она рассчитана на достаточно узкий климатический диапазон. Когда мы что-то строим, мы ориентируемся на долговременные климатические наблюдения и показатели. Но сейчас эти показатели меняются, и вся структура чувствует это на себе, - говорит Мария Фалалеева, эксперт в области климатической политики, руководитель международного общественного объединения «Экопроект».

Изменения климата только начинаются. Их последствия будут все заметнее, затронут практически все сферы жизни.

- В каждой отрасли подходы по снижению рисков будут свои, и они должны разрабатываться совместно климатологами, экологами, местными администрациями и отраслевыми специалистами - энергетиками, градостроителями, работниками сельского, лесного хозяйства, - считает Мария Фалалеева. Нужно оценить риски для каждой конкретной отрасли, а затем разработать стратегию.

ПОДРОБНОСТИ

«То, что мы строим сейчас, это либо «временная бомба» либо «подушка безопасности». Как должен измениться город?

На примере градостроительства Мария Фалалеева показала, как могут выглядеть меры адаптации страны к изменениям климата:

- Структура городского пространства должна быть организована так, чтобы воздух и вода циркулировали между домами, создавая естественное охлаждение. Важно создавать в городах непрерывную систему зеленых насаждений. Они помогут охладить территорию, обеспечат приток свежего воздуха и снизить риск подтоплений и наводнений. При строительстве важно учитывать ориентацию зданий, чтобы, например, постройка создавала естественное затенение и охлаждение.

Нужно увеличить энергоэффективность зданий. У нас уже применяются подобные программы, но нужно повысить нормативы энергоэффетивности, особенно для нового строительства. То, что мы строим сейчас, это либо временная бомба, либо подушка безопасности на будущее.

Изменится режим выпадения осадков. Периоды без дождей будут сменяться ливнями, что мы уже наблюдаем. А значит, возрастет нагрузка на ливневую канализацию, в которую попадает большинство стоков с асфальта, бетона. Зеленые зоны выступают в роли губки, впитывая часть стоков и снижая нагрузку на водную инфраструктуру.

Все эти меры помогут сократить затраты на кондиционирование, на поддержание и ремонт городской инфраструктуры, а также на здравоохранение.

Сейчас есть достаточно методов и технологий и для сокращения воздействия на климат, и для адаптации в каждой из отраслей. Мы должны понять, что неизбежно меняются не только климатические условия, но и вся структура экономики. Чтобы не потерять и по возможности выиграть в этих новых условиях, необходимо, прежде всего, осознание проблем на государственном уровне, разработка национальной климатической политики и видения новых путей развития, - резюмирует Мария.